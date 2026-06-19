“Ar galvu domājat?” Iedzīvotāji sašutuši par situāciju Siguldas un Limbažu novados 0
“Jūs vispār ar galvu domājat?’, ar šādiem vārdiem trauksmi ceļ Limbažu un Siguldas novada iedzīvotāji. Tur jau pavisam drīz, no 1. jūlija, slēgs vairāk nekā 50 autobusu reisus. Cilvēki tik izmisuši, ka pašvaldību Facebook lapu komentāru sadaļās lūdz rast risinājumus reisu nenogriešanai, vēsta 360TV Ziņas.
“Nu vienkārši super. Noņemts pēdējais autobuss 21.55 no Rīgas uz Ainažiem. Un kā tagad no Ādažiem vakarā tikt mājās?! Vai Ādažos tagad būs vilciens?! Jūs vispār ar galvu domājat? Jūs sēžat kabinetos un brauciet ar mašīnām. Bet kā pārvietojas parastais cilvēks, jums nav ne jausmas,” saniknota sociālo tīklu lietotāja Anita. Savukārt Vija sarkastiski atbild: “Viņiem tak nav jāsatraucas. Ar autobusu nebrauc.”
Kamēr sociālajos tīklos sākušās karstas diskusijas, pieprasot pašvaldību rīcību, 360 Ziņas sazinājās ar vietvarām, lai noskaidrotu vai tās ko plāno darīt iedzīvotāju interesēs.
Limbažu novada pašvaldība norāda, ka sagaidīs jūlija sākumu, lai saprastu vai iedzīvotāji var pielāgoties jaunajai maršrutu kārtībai, tikmēr Siguldas novada dome jau iesniegusi prasību autotransporta direkcijai pārskatīt autobusu maršruta tīklu.
Siguldas novada pašvaldība ir saņēmusi informāciju no Autotransporta direkcijas par izmaiņām reģionālo autobusu maršrutu tīklā, kas stāsies spēkā no 2026. gada 1. jūlija. Izvērtējot plānoto izmaiņu iespējamo ietekmi uz iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās iespējām, pašvaldība ir sagatavojusi un nosūtījusi vēstuli Autotransporta direkcijai, aicinot pārskatīt plānotās izmaiņas un rast risinājumus, lai saglabātu iedzīvotājiem būtiskos reisus.
Pašvaldības ieskatā ir būtiski saglabāt sabiedriskā transporta pieejamību, lai iedzīvotājiem būtu nodrošinātas iespējas nokļūt darbā, izglītības un ārstniecības iestādēs, kā arī saņemt citus sabiedriski nozīmīgus pakalpojumus.
Kopumā plānotās izmaiņas skars reisus maršrutos Sigulda–Ķipari, Sigulda–Turaida–Krimulda, Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine, Sigulda–Mālpils, Rīga–Ragana–Sigulda, Rīga–Ropaži–Allaži–Sigulda un Rīga–Sigulda. Daļa reisu tiks slēgti darba dienās, daļa – nedēļas nogalēs vai skolēnu brīvdienu laikā, savukārt atsevišķiem reisiem tiks veiktas maršruta izmaiņas.
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