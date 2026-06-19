“Jūs neticēsiet, ar ko es esmu kopā!” Pēc Kariņa un Siliņas “izgājieniem” latvietis lidostā pamana ko slavējamu 0
Sociālajos tīklos uzmanību izpelnījies ieraksts, kurā kāds lietotājs apgalvo, ka lidmašīnā kopā ar viņu lidojusi Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže. Ieraksta autors pievienojis arī attēlu pie “Ryanair” lidmašīnas un pauž izbrīnu par to, ka augsta līmeņa amatpersona, iespējams, izmantojusi zemo cenu aviokompāniju.
“Jūs neticēsiet, ar ko kopā es lidoju lidmašīnā. Iespējams, varu kļūdīties, bet tā bija Baiba Braže, Latvijas ārlietu ministre,” raksta sociālā tīkla lietotājs.
Viņš apgalvo, ka pie lidmašīnas esot piebraucis reprezentabls “Audi A8” un no tā izkāpusi Braže ar palīgu. “Vispār vai tas ir reāli, ka tāda līmeņa cilvēks lidotu ar Ryanair? Labojiet mani, ja es kļūdos,” teikts ierakstā.
Publikācija ātri izraisījusi komentētāju reakciju. Daļa lietotāju to uztvēruši ar ironiju, daļa — ar atzinību, bet vēl citi sākuši diskutēt par to, kā valsts amatpersonām būtu jāpārvietojas darba komandējumos.
“Kāpēc lai nelidotu šādi, taupot valsts līdzekļus?” vaicā kāds komentētājs. Vēl kāds piebilst, ka šāda rīcība, gluži pretēji, būtu apsveicama, ja amatpersona tiešām izvēlējusies lētāku pārvietošanās veidu.
Cits komentētājs norāda, ka Braže, iespējams, vienkārši labi pārvalda savus finanšu līdzekļus. “Un, ja arī bagāti cilvēki lido ar Ryanair un iepērkas Lidl?” viņš raksta, piebilstot, ka augsts amats automātiski nenozīmē nepieciešamību izvēlēties dārgākos pakalpojumus.
Tikmēr kāds cits sociālā tīkla lietotājs komentē pavisam īsi: “Tu kļūdies,” acīmredzot apšaubot ieraksta autora pieņēmumu par attēlā redzamo personu.
Diskusijā izskanēja arī komentāri par amatpersonu drošību. Kāds lietotājs skaidroja, ka cilvēks, kurš pavadījis Braži, varētu nebūt palīgs, bet gan padomnieks vai drošības jautājumos iesaistīta persona. “Tas nav palīgs. Tas ir padomnieks drošības un sabiedrības noturētspējas jautājumos,” teikts komentārā.
Vēl kāds ironizēja, ka Braži “var satikt arī parkā uz rīčuka”, norādot, ka amatpersonas ikdienā ne vienmēr pārvietojas tikai īpašā režīmā vai ar luksusa transportu.
Sociālo tīklu lietotāji gan nav vienisprātis, vai šāds ieraksts vispār būtu jāuztver kā pārmetums. Vieni uzskata, ka valsts amatpersonu izvēle lidot ar zemo cenu aviokompāniju būtu labs piemērs taupībai. Citi savukārt jautā, vai augsta līmeņa diplomātiskās amatpersonas pārvietošanās drošības apsvērumu dēļ tomēr neprasa īpašākus nosacījumus.
No publiski pieejamā ieraksta nav iespējams neatkarīgi pārliecināties par visiem tā autora apgalvojumiem — tostarp par konkrētā brauciena mērķi, lidojuma statusu un to, vai tas bijis darba vai privāts brauciens.
Tomēr diskusija vēlreiz izgaismo sabiedrības pretrunīgās gaidas pret valsts amatpersonām: no vienas puses, tiek gaidīta taupība un vienkāršība, no otras — reprezentablums, drošība un amatam atbilstošs protokols.
Šoreiz komentāros dominē jautājums: ja amatpersona tiešām izvēlas lidot ar zemo cenu aviokompāniju, vai tas būtu iemesls pārmetumiem — vai tomēr drīzāk atzinībai?