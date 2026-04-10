“Asinsvadu katastrofas ļoti bieži notiek agri no rīta!” Kardioloģe par ierīci, kas var izglābt dzīvību 0
Ierīce, kas, iespējams, glābj dzīvības – diennakts asinsspiediena mērītājs. Par to sīkāk TV24 raidījumā “Ārsts atbild” stāsta Marina Kovaļova, Skrides Sirds klīnikas kardioloģe.
Kardioloģe stāsta, ka diennakts asinsspiediena mērītājs ir ierīce, ko medicīnas māsa uzliek pacientam. Pacients dodas mājās un iet savās ikdienas gaitās, bet šī ierīce ik pa laikam mēra spiedienu. Nākamajā dienā pacients dodas atpakaļ pie ārsta, un tiek nolasīti šie mērījumi.
M. Kovaļova teic, ka šis ir ļoti labs izmeklējums, jo asinsspiediens tiek mērīts normālos apstākļos. “Ir ļoti svarīgas agrās rīta stundas – plkst. 3.00/4.00, kad organisms mostas un kad asinsspiediens mēdz būt ļoti augsts, bet pacients to nejūt. Tās stundas mēdz būt ļoti svarīgas, jo asinsvadu katastrofas ļoti bieži notiek agri no rīta,” skaidro kardioloģe.
