Reizēm slimošanas sekas jūtamas vēl vairākas nedēļas. Kā ātrāk atlabt pēc elpceļu infekcijas?







Regīna Olševska, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Tuvojoties ziemai, gaisā cirkulē ne tikai jaunais koronavīruss, bet arī tradicionālie saaukstēšanās izraisītāji. Lai gan parasti uz kājām izdodas tikt nedēļas laikā, reizēm tomēr slimošana ieilgst un, piemēram, nespēks jūtams vēl ilgu laiku.

“Novērojumi rāda, ka izārstēšanās norit ātrāk, ja pielieto arī dabas līdzekļus, domā fitoterapeits Artūrs Tereško.

Augi un bišu produkti

Imunitātes uzturēšanai vīrusu slimību laikā un pāris nedēļas pēc tās fitoterapeits iesaka lietot šķidro eleiterokoka ekstraktu, kuru var iegādāties aptiekā, uzturā lietot sīpolus, ķiplokus un jūras kāpostus, gatavot un dzert tēju ar kumelītēm, lakricu un ingveru.

Toksīnu izvadīšanai no organisma noder dzērveņu dzēriens, remdena salvijas tēja, bārbeles lapu un mizas, ka arī tīruma kosas tējas, altejas sakņu novārījums.

“Atveseļošanās pamatprincipi – labi izgulēties, veselīgi ēst, nodarboties ar aktivitātēm svaigā gaisā un nodrošināt organismam mērenu fizisku slodzi.

No bišu produktiem var vienu mēnesi pēc slimošanas lietot bišu māšu peru pieniņu, pēc tam trīs četras nedēļas – bišu maizi vai ziedputekšņus.

Iesaku arī lietot propolisu vai preparātus, kuru sastāvā ir propoliss. Tas ir lielisks pretiekaisuma līdzeklis augšējo elpošanas ceļu iekaisuma gadījumā,” saka Latvijas Jūras medicīnas centra neiroloģe, apiterapeite Maruta Solvita Naudiņa.

Medus lietošana labvēlīgi ietekmē imūno sistēmu, sirdi un plaušas, ļauj ātrāk atspirgt pēc smagām slimībām. Ārste iesaka ēst medu kopā ar šūnām, jo šūnu medus ir visvērtīgākais. Medu var lietot kopā ar dažādām augu tējām, augļiem, piemēram, citronu.

Ja pēc slimošanas vēl moka klepus, ieteicams dzert siltu zāļu tēju ar medu, jo tas veicina atkrēpošanu. Veselīgs ir ne tikai medus, bet arī citi bišu produkti – jau minētais bišu peru pieniņš, kas stimulē imūno sistēmu, bet ziedputekšņi ir pilnvērtīgs vitamīnu, it īpaši B grupas, minerālvielu un olbaltumvielu avots.

Ziedputekšņus var lietot gan profilaktiski – kursa veidā imunitātes stiprināšanai, gan atveseļošanās periodā pēc pārciestām slimībām, gan slimības laikā paralēli citiem ārstniecības līdzekļiem. Ieteicamā deva – tējkarote ziedputekšņu vienu divas reizes dienā.

Atveseļoties ar ājurvēdu

“Slimība rodas mūsu apziņā kā ieildzis, neapzināts un ignorēts konflikts. To var salīdzināt ar ilgstoši ignorētu nekārtību, kura, no vienas puses, kaitina, bet, no otras – tās novēršana tiek atlikta uz vēlāku laiku. Kad pienāk īstais brīdis – baktērijas, vīrusi, ķīmiskas vielas vai kāda trauma “atver durvis” uz šo nekārtību.

Ārējie faktori ir tikai iniciators mūsu iekšēji apslēptajai, neapzinātai dusmu vai baiļu sajūtai.

Slimība to atbrīvo, pievienojas procesi, kuru mērķis ir attīrīt attiecīgo orgānu no sablīvētajām sajūtām, piemēram, plaušās nogulsnējas skumjas, aknās – dusmas, vēderā – radikāli viedokļi un spriedelējumi,” stāsta ājurvēdas ārste, uztura speciāliste Guna Vilka.

Saskaņā ar ājurvēdu šie ārējie faktori iekļūst orgānos un ierosina “sakārtošanas” procesu. Temperatūra, sviedri, drudzis, nogurums, klepus un citi slimību simptomi ir tikai veids, kā ķermenis cenšas atbrīvoties no liekā, piemēram, uzkrātajām negatīvajām emocijām. Tieši tāpēc ājurvēdas medicīnā neiesaka novērst vieglus slimības simptomus, bet gan izvēlas augu preparātus, kas atbalsta un palīdz attīrīšanas procesam.

“Iemesli, kādēļ pēc slimošanas var rasties nogurums, var būt dažādi. Pirmkārt, ja slimība tiek apturēta ar ķīmisku vielu palīdzību, atziņu iegūšanas process pagarinās.

Pat ja cilvēks jūtas vesels, attīrīšanās process vēl nav noslēdzies.

Otrkārt, nepietiekams dzīvības enerģijas apjoms.

Ājurvēdā minēti vairāki avoti, no kuriem ķermenis iegūst enerģiju, – ja tie ir harmonijā un pietiekamā daudzumā, cilvēks no slimības atveseļojas ātri un ātri atgūst spēkus. Treškārt, neatbilstoša ārstēšana. Pēc ājurvēdas principiem katru slimību ārstē atšķirīgi, izprotot slimības cēloni, cilvēka konstitūciju, simptomus un gremošanas orgānu veselību,” teic Guna Vilka.

Imunitātes stiprināšanai un ātrākai atspirgšanai pēc saaukstēšanās viņa iesaka vispirms noskaidrot savu konstitūciju (vata, pitta vai kapha) un pakārtot dzīvesveidu, uzturu savām vajadzībām.

Saskaņā ar ājurvēdu tādu augu kā kurkuma, ingvera vai nīma regulāra lietošana nodrošina tīrāku un veselāku ķermeni, bet, lai atjaunotu imunitāti pēc antibiotiku kursa, rekomendē vienu nedēļu lietot kurkumas pulveri pa vienai tējkarotei divas reizes dienā, pievienojot dzērienam. Savukārt dzīvības enerģijas atjaunošanai vajadzīga zemes enerģija, tāpēc pēc iespējas ātrāk jāieplāno atpūta pie dabas vai vismaz jāieliek vāzē kāds egles vai cita skujkoka zariņš.