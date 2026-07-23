Baltijas valstis vienojušās būt viena otrai par vēl stiprāku balstu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
13:58, 23. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Baltijas valstis vienojušās ciešāk sadarboties elektroenerģijas sistēmas drošības stiprināšanā, kopīgi izmantojot un nākotnē arī iegādājoties kritiski svarīgu rezerves aprīkojumu, vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs **ERR News**.

Kokteilis
“Kad rudens lapas kritīs…” MI Nostradams paredz Latvijai izaicinājumiem pilnu tuvāko piecgadi
Kokteilis
Ja esat pieredzējuši šīs 8 lietas, jūs esat priviliģētāki par vidējo cilvēku – citi par to tikai sapņo
Veselam
Slikta sajūta kuņģī? Produkti, ko ārsti iesaka lietot, lai uzturētu kuņģa veselību
Lasīt citas ziņas

Trešdien Rīgā parakstītā vienošanās paredz iespēju savstarpēji dalīties ar jau esošo kritisko rezerves aprīkojumu. Tāpat izveidots sadarbības ietvars, kas nākotnē ļautu veidot kopīgu reģionālo rezervi visām trim Baltijas valstīm.

Kā norādīts paziņojumā, vienota pieeja palīdzēs palielināt elektroenerģijas sistēmas noturību, efektīvāk izmantot pieejamos resursus un mazināt iespējamo traucējumu ietekmi uz patērētājiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Lūdzu, piešķiriet šai pārdevējai kādu apbalvojumu!” Pircējs sajūsminās par “Rimi” darbinieci un ļoti vēlas sasniegt uzņēmuma pārstāvjus
“Pirmā asociācija – aukstā zupa!” Rīdzinieki nav sajūsmā par jauno Rīgas ielās izkārto svētku karogu
“Trešais pasaules karš vēl nav uzvarēts” – eksperti skaidri pasaka, kas izšķirs visas pasaules nākotni

Igaunijas enerģētikas un vides ministrs Andress Suts uzsvēris, ka Baltijas valstis jau iepriekš pierādījušas – enerģētisko drošību vislabāk iespējams stiprināt, sadarbojoties.

“Kopīgs krīzes rezervju mehānisms palīdzēs nodrošināt, ka nopietnu bojājumu vai avāriju gadījumā nepieciešamais rezerves aprīkojums būs pieejams reģionā un to varēs ātri izmantot. Tas padarīs mūsu elektroenerģijas sistēmu noturīgāku un vajadzības gadījumā ļaus to ātrāk atjaunot,” norādīja Suts.

Ministru parakstītā deklarācija paredz arī ciešāku sadarbību starp Igaunijas pārvades sistēmas operatoru **“Elering”** un Latvijas un Lietuvas elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoriem.

Nākamajā posmā visu trīs valstu pārvades sistēmu operatoriem būs jāizstrādā mehānisms, kā savstarpēji izmantot jau esošo rezerves aprīkojumu. Tāpat paredzēts kopīgi izvērtēt iespējas nākotnē izveidot reģionālu rezervi, kuras aprīkojums tiktu iegādāts kopīgā iepirkumā.

Paziņojumā uzsvērts, ka mainījusies drošības situācija un pieaugošie draudi enerģētikas infrastruktūrai palielinājuši nepieciešamību pēc risinājumiem, kas lielu traucējumu gadījumā ļautu elektroenerģijas sistēmas darbību atjaunot iespējami ātri.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Lietuvā ir kapitālisms, savukārt Latvijā tiek celts sociālisms,” Rēvalds norāda, kāpēc mēs atkal iepaliekam no pārējiem
TV24
Šobrīd vāc parakstus petīcijai Krievijā, lai Putinu apveltītu ar ārkārtas pilnvarām un Baltiju pasludinātu par “Krievijas suverenitātes” zonu
Krievija gatavo prasību tiesā pret Lietuvu, Latviju un Igauniju: līdzīgs iemesls tika izmantots pirms iebrukuma Krimā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.