Baltijas valstis vienojušās būt viena otrai par vēl stiprāku balstu 0
Baltijas valstis vienojušās ciešāk sadarboties elektroenerģijas sistēmas drošības stiprināšanā, kopīgi izmantojot un nākotnē arī iegādājoties kritiski svarīgu rezerves aprīkojumu, vēsta Igaunijas sabiedriskais medijs **ERR News**.
Trešdien Rīgā parakstītā vienošanās paredz iespēju savstarpēji dalīties ar jau esošo kritisko rezerves aprīkojumu. Tāpat izveidots sadarbības ietvars, kas nākotnē ļautu veidot kopīgu reģionālo rezervi visām trim Baltijas valstīm.
Kā norādīts paziņojumā, vienota pieeja palīdzēs palielināt elektroenerģijas sistēmas noturību, efektīvāk izmantot pieejamos resursus un mazināt iespējamo traucējumu ietekmi uz patērētājiem.
Igaunijas enerģētikas un vides ministrs Andress Suts uzsvēris, ka Baltijas valstis jau iepriekš pierādījušas – enerģētisko drošību vislabāk iespējams stiprināt, sadarbojoties.
“Kopīgs krīzes rezervju mehānisms palīdzēs nodrošināt, ka nopietnu bojājumu vai avāriju gadījumā nepieciešamais rezerves aprīkojums būs pieejams reģionā un to varēs ātri izmantot. Tas padarīs mūsu elektroenerģijas sistēmu noturīgāku un vajadzības gadījumā ļaus to ātrāk atjaunot,” norādīja Suts.
Ministru parakstītā deklarācija paredz arī ciešāku sadarbību starp Igaunijas pārvades sistēmas operatoru **“Elering”** un Latvijas un Lietuvas elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoriem.
Nākamajā posmā visu trīs valstu pārvades sistēmu operatoriem būs jāizstrādā mehānisms, kā savstarpēji izmantot jau esošo rezerves aprīkojumu. Tāpat paredzēts kopīgi izvērtēt iespējas nākotnē izveidot reģionālu rezervi, kuras aprīkojums tiktu iegādāts kopīgā iepirkumā.
Paziņojumā uzsvērts, ka mainījusies drošības situācija un pieaugošie draudi enerģētikas infrastruktūrai palielinājuši nepieciešamību pēc risinājumiem, kas lielu traucējumu gadījumā ļautu elektroenerģijas sistēmas darbību atjaunot iespējami ātri.