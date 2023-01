Ilustratīvs foto

Daudz alkohola vai kofeīna, urīnceļu infekcijas, nierakmeņi un citi iespējamie iemesli fizioloģiskās funkcijas traucējumiem







Aptiekā nākas dzirdēt vaicājam – vai būtu padoms, kāpēc tualete jāapmeklē biežāk nekā citiem? Joki jokiem, bet, ja mazā vajadzība kļūst tik spiedīga, ka sāk ietekmēt ikdienas aktivitātes, tad ir vērts pievērst šim jautājumam vairāk uzmanības. Kāds ir “vidējais pacients”, kuru sāk nogurdināt pārlieku bieža vajadzība urinēt? “Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Turonoka zina stāstīt, ka, lai gan gribas iedomāties to no vecāka gadagājuma, šāda problēma var rasties jebkurā vecumā un tās iemesli var būt gan viegli koriģējami gad veselībai īpaši bīstami.

“Sevišķi tie farmaceiti, kas strādā ar pastāvīgajiem klientiem, ir ieguvuši viņu uzticību, pamana izmaiņas uzvedībā – līdz šim dzīvespriecīgais un sabiedriskais cilvēks sāk ierobežot kontaktus, retāk iziet sabiedrībā, neapmeklē kultūras pasākumus, par kuriem agrāk, ikdienai nepieciešamās higiēnas preces vai medikamentus pērkot, mēdza painformēt arī savu farmaceitu kā padomdevēju veselības problēmās,” stāsta Ieva Turonoka.

Tā tas tiešām ir, ka teātra izrāde kļūst nepanesama, ja, sākoties starpbrīdim, ir jātrūkstas kājās un jācenšas pirmajam nokļūt tualetē.

Farmaceite novērojusi, ka parasti cilvēki mēģina problēmu “nostumt malā” nevis risināt, meklējot cēloni, piemēram, sievietes sāk iegādāties nevis vairs ikdienas ieliktnīšus, bet higiēniskās paketes, krietni vairāk lietot uztura bagātinātājus, kas satur dzērveņu ekstraktu, un tamlīdzīgi. Taču sliktākais, ko var nodarīt savai veselībai šādos gadījumos, ir attiekšanās no ūdens lietošanas. Tas var būt palīdzīgi retu reizi, piemēram, pirms publiska pasākuma apmeklēšanas, taču nekādā gadījumā nevar būt pastāvīgs risinājums, lai savaldītu urīnpūsli. Noteikti vajadzētu apmeklēt ārstu, jo iemeslu pārlieku biežai čurāt gribēšanai vai būt patiešām daudz un daļa no tiem prasa tūlītēju medicīnisku risinājumu.

Pārāk daudz šķidruma

Pie vainas nav tikai ūdens. 20-30% šķidruma uzņemam no pārtikas un dzērieniem. Pašsaprotami, ka pārāk daudz šķidruma (jo sevišķi, ja ūdeni aizstāj ar tādiem urīndzenošiem dzērieniem kā tēja vai kafija) liks arī biežāk skriet uz tualeti. Tas pazemina sāļu daudzumu asinīs līdz neveselīgam līmenim. “Ievērojiet “zelta” likumu: dzeriet pietiekami, lai urīns būtu dzidrs vai gaiši dzeltens, bet ne tik daudz, lai visu dienu meklētu, kur ir tuvākās labierīcības,” iesaka farmaceite.

Urīnceļu infekcijas

Tas ir izplatītākais iemesls biežai urinēšanai. Baktērijas inficē nieres, urīnpūsli vai urīnceļus, urīnpūslis pietūkst un nespēj uzņemt tik daudz urīna, tas var būt duļķains, asiņains vai īpaši nepatīkamu smaku. Var pievienoties arī drudzis, drebuļi, slikta dūša un sāpes sānos vai vēdera lejasdaļā. Lai konstatētu urīnceļu infekciju un ārstēšana būtu efektīva un precīza, ir jādodas pie ārsta un arī jānodod analīzes laboratoriskam izmeklējumam. Ja slimība būs vieglā formā, farmaceits spēs palīdzēt, piemeklējot fitoterapiju, taču, lai cīnītos ar nopietnu infekciju, visticamāk, ārsts izrakstīs antibiotikas.

Cukura diabēts

Gan 1., gan 2. tipa cukura diabēts paaugstina cukura līmeni asinīs. Nieres cenšas to filtrēt, taču tās ne vienmēr spēj tikt galā ar slodzi, tāpēc cukurs nonāk urīnā. No organisma tiek izvadīts vairāk šķidruma, ir biežāk jāurinē. Bieža urinācija ir viena no izplatītākajām diabēta pazīmēm.

Diurētiķi

Šīs zāles, kas pazīstamas arī kā urīndzenoši līdzekļi, ārstē augstu asinsspiedienu un aknu un nieru darbības traucējumus. Tās liek nierēm pastiprināti izvadīt nātriju, tāpēc gribas biežāk urinēt. “Nepietiekami dzerot vai arī nepatērējot veselīgu uzturu, var zaudēt pārāk daudz nātrija un kālija, kas var kaitēt veselībai. Tas var izpausties kā reibonis, sāpes un slikta dūša. Tomēr, pirms pārtrauciet lietot zāles, konsultējieties ar savu ārstu par to, kā kompensēt pamatslimību, kuras dēļ šos medikamentus nākas lietot,” saka „Mēness aptiekas” farmaceite.

Sāpīga urīnpūšļa sindroms

Ir sajūta, ka visu laiku vajag urinēt, taču, apmeklējot tualeti, nekas daudz neiznāk. Var būt arī sāpes vēdera lejasdaļā, kas pastiprinās, urinējot vai nodarbojaties ar seksu. Šādas sajūtas rodas, kad urīnpūšļa audi pietūkst un kļūst ļoti jutīgi. Ne vienmēr ir skaidrs, kas šādu stāvokli izraisa. To sauc arī par intersticiālu cistītu, un to var ārstēt ar diētu un vingrinājumiem, medikamentiem, ar operāciju un fizikālo terapiju.

Nierakmeņi

Minerālu un sāļu nogulsnes nierēs var veidot sīkus akmeņus. Tādos gadījumos vajadzība doties uz tualeti ir bieža, tomēr izdodas izspiest tikai dažus pilienus. Var būt arī slikta dūša, drudzis, drebuļi un nopietnas sāpes sānos un mugurā, kas viļņveidīgi izstaro līdz cirkšņiem. Liekais svars, dehidratācija, diētas ar augstu olbaltumvielu daudzumu un nierakmeņi ģimenes anamnēzē ir riska faktori. Akmeņi var izdalīties paši (tas ir sāpīgs process!), vai arī var būt nepieciešama operācija.

Grūtniecība

Kad mazulis aug, tas aizņem vairāk vietas un spiež uz urīnpūsli, kas liek biežāk doties uz tualeti. Pie vainas ne tikai augošais mazulis. Grūtniecības laikā ķermenis ražo grūtniecības hormonu, ko sauc par cilvēka horiona gonadotropīnu, kas saistīts ar biežāku vēlmi urinēt. Konsultējieties ar savu ārstu, ja urinējot sāp vai urīnā parādās asinis.

Insults

Insults var bojāt nervus, kas kontrolē urīnpūsli. Tas izpaužas kā izteiktāka vēlme biežāk urinēt, izdalītā urīna daudzums var būt neliels, bet var būt arī samērā liels. Parkinsona slimībai, multiplai sklerozei un citām smadzeņu slimībām var būt līdzīga ietekme. Jūsu ārsts var palīdzēt pielāgot diētu un sniegt ieteikumus tualetes apmeklējumiem, lai mazinātu simptomus. Nopietnos gadījumos var būt nepieciešami medikamenti vai operācija.

Vaginīts

Vaginīts ir maksts iekaisums. Cēlonis var būt rauga sēnīte, baktērijas, vīrusi, medikamenti vai hormonālas izmaiņas. Kā izraisītājs var būt arī ķermeņa kopšanas līdzekļos esošās ķimikālijas, vai nepiemērota veļa. Simptomi ir nieze, dedzināšanas sajūta urinējot, sāpes seksa laikā. Var būt arī izdalījumi, nepatīkama smaka un biežāka vēlme urinēt.

Pārāk daudz alkohola vai kofeīna

Alkohols un kofeīnu saturoši dzērieni iedarbojas kā diurētiķi, pastiprināti izvadot no organisma ūdeni. Šie dzērieni arī samazina organismā izstrādātā vazopresīna daudzumu. Tas ir hormons, kas liek nierēm piegādāt vairāk ūdens organisma vajadzībām, tā vietā, lai to sūtītu uz urīnpūsli, izvadīšanai ārā. Tāpēc malkojot alkoholiskos kokteiļus, alu vai vīnu ir laba doma tiem pievienot malku ūdens. Lai gan arī kofeīnam ir nopietna ietekme, ir jāizdzer daudz vairāk kafijas, lai sasniegtu tādu efektu, kādu rada alkohols.

Vājš iegurnis

Iegurnis ir zona vēdera lejasdaļā. Kad muskuļi izstiepjas un kļūst vāji, kas mēdz notikt grūtniecības un dzemdību laikā, urīnpūslis vai urīnizvadkanāls var izstaipīties. Abos gadījumos var būt pastiprināta urinēšana.

Menopauze

Sievietei beidzas mēnešreizes aptuveni 50 gadu vecumā. Ķermenis ražo mazāk hormona estrogēna, un tas var radīt vēlmi vairāk urinēt. Ārsts var palīdzēt ar hormonu aizstājterapiju, diētas izmaiņām un citām ārstēšanas metodēm.

Audzējs

Gan ļaundabīgs, gan labdabīgs audzējs var izraisīt pastiprinātu vēlmi urinēt, jo tas aizņem vairāk vietas urīnpūslī vai ap to. Asinis urīnā ir vissvarīgākā pazīme vēža gadījumā. Konsultējieties ar savu ārstu, ja pamanāt asinis urīnā, bumbuli vēdera lejasdaļā vai izjūtat sāpes urinējot.

Prostata

Vīriešiem ir valrieksta lieluma dziedzeris – prostata, kas pēc 25 gadu vecuma var palielināties. Palielināta prostata urīna plūsmu var padarīt vāju un nevienmērīgu. Tas rada biežāku vēlmi urinēt un dažkārt vēlme ir pēkšņa. Retos gadījumos tas var liecināt par nopietnākām slimībām, piemēram, vēzi. Ārsts var veikt izmeklējumus, lai izslēgtu citus cēloņus un tad ārstētu palielinātu prostatu.

Aizcietējums

Ja kādu laiku nav izdevies izkārnīties (aizcietējums), zarnas var būt tik ļoti piepildītas, ka tās spiež uz urīnpūsli un liek urinēt biežāk vai ar grūtībām. “Aizcietējums var palielināt problēmu, vājinot iegurņa pamatnes muskuļus, kas palīdz kontrolēt zarnas un urīnpūsli. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par to, kā regulēt vēdera izeju,” atgādina Ieva Turonoka.

Miega apnoja

Miega apnoja uz īsu laiku pārtrauc elpošanu un ir saistīta ar nepieciešamību urinēt nakts laikā (noktūrija). Tas liek mosties vienu vai vairākas reizes nakts laikā, lai apmeklētu tualeti, un daudz biežāk tas novērojams cilvēkiem ar obstruktīvu miega apnoju.

Farmaceite Ieva Turonoka uzsver, ka šis ir tikai aptuvens uzskaitījums iespējamiem cēloņiem, tādēļ, ja iemesls nebūs diagnosticēts un aprūpe saskaņota ar ārstu, uz pilnvērtīgu palīdzību aptiekā nevajadzētu paļauties. Toties, kad īstais biežas urinēšanas iemesls ir konstatēts, farmaceita rīcībā ir milzīgs ikdienu atvieglojošs produktu klāsts sākot ar medikamentiem, uztura bagātinātajiem un beidzot ar higiēnas līdzekļiem, gan, lai uzturētu ķermeni tīru, gan apkoptu jutīgās ādas zonas, gan izvēlētos piemērotākās higiēniskās paketes vai ieliktņus.

“Ikdienas intīmo zonu kopšana ir ļoti svarīga, lai nerastos ādas iekaisums, nepatīkama smaka, nieze un diskomforts. Mazgāšanas līdzekļi intīmai zonai ir pieejami gela, putu, želejas vai krēma formā. Aptiekā ir arī pieejamas mitrās salvetes intīmās zonas košanai, ko viegli ņemt līdzi arī, dodoties ikdienas gaitās. Higiēnisko ieliktņu dažādība ir liela – biezāki, plānāk, garāki, īsāki, gan sievietēm, gan vīriešiem. Pieejamas ir arī dažāda izmēra biksītes, kas lieliski noder urīna nesaturēšanas gadījumā, piemēram, ja atrodaties kādā pasākumā, garākā ceļā vai nakts miega laikā. Farmaceits aptiekā noteikti palīdzēs izvelēties produktu konkrētai situācijai atbilstošus produktus,” apstiprina farmaceite Ieva Turonoka.