Daugavpils domei dod 20 dienas laika demontēt okupācijas pieminekļus – jūtama bezdarbība un nevēlēšanās







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (“AP”) bija aicinājis pašvaldības iesniegt grafiku, kādā plānots izpildīt likumā noteikto prasību līdz 15. novembrim demontēt okupāciju slavinošos pieminekļus. Visas pašvaldības, izņemot Daugavpils domi, ministrijai ir atbildējušas.

A. T. Plešs vairākkārt ir vērsies pie Daugavpils domes, aicinot izpildīt prasīto. Taču, jūtot bezdarbību un nevēlēšanos nojaukt minētos pieminekļus, pirmdien preses konferencē ministrs brīdināja Daugavpils domes priekšsēdētāju Andreju Elk­sniņu (“Saskaņa”), ka ministram varot nākties izmantot likumā paredzēto iespēju un mēru atstādināt.

Saeima ir pieņēmusi likumu “Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā”, kas nosaka, ka pašvaldībām ne vēlāk kā līdz šā gada 15.novembrim ir jādemontē padomju un nacistisko režīmu slavinošie objekti, zem kuriem neatrodas apbedījumi.

Latvijā ir identificēti 69 šādi objekti, kas atrodas Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Jelgavas, Talsu, Bauskas, Ogres, Ludzas, Krāslavas, Mārupes, Saldus, Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes, Tukuma, Valmieras, Balvu, Augšdaugavas un Madonas novadā, kā arī Liepājā, Rīgā, Rēzeknē un Daugavpilī, kur atrodas divi nojaucamie objekti, iepriekš ziņoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). Daļa pašvaldību jau ir sākusi to nojaukšanu.

VARAM ir devusi Daugavpils domei 20 dienas, kuru laikā sagaida, ka pašvaldība rakstveidā iesniegs grafiku, kādā tiks demontēta “Piemiņas vieta sarkanās armijas karavīriem” un “Piemiņas vieta sarkanās armijas karavīriem, piemineklis Sarkanās armijas 360. strēlnieku divīzijas karavīriem”. Tāpat ministrs sagaida detalizētu informāciju par jau veiktajiem pasākumiem, lai abus objektus demontētu, un izvērstu informāciju par finansējuma avotiem, atbildīgajām personām un termiņiem, kādos plānots šo uzdevumu pabeigt. Taču uz jautājumu, vai VARAM arī pati varētu organizēt pieminekļu nojaukšanu, ja to neizdarīs pašvaldība, A. T. Plešs preses konferencē atbildēja, liekot saprast, ka ministrija to nedarīs.

A. T. Plešs, kura partijas biedrs Igors Aleksejevs (“Latvijas attīstībai”) vada Daugavpils domes Pilsētas saimniecības un attīstības komiteju, norādīja uz pašvaldības bezdarbību – neesot veiktas nekādas darbības, lai nojauktu abus objektus, piemēram, nav notikuši iepirkumi.

Iepriekš A. Elksniņš skaidroja: “Daugavpils dome ir līdz šim pildījusi visus likumus un uzliktos pienākumus un arī turpmāk plāno ievērot likumības principus.” Taču esot jāņem vērā, ka viena objekta daļai ir noteikta māk­slinieciskā vērtība, un par tās saglabāšanu ir atbildīgs Latvijas Okupācijas muzejs, kas lemj par tās daļas iekļaušanu muzeja krājumā.

Tāpat vienam objektam nepieciešama trīsdimensionālā lāzerzskenēšana, ko plānots veikt līdz septembra vidum. A. Elksniņš arī atgādināja, ka Daugavpils dome jūnija beigās vērsās Satversmes tiesā, apstrīdot Saeimas pieņemto likumu, jo – ja valsts uzliek pašvaldībai jaunus pienākumus, tad tiem jāparedz arī finansējums, kāda Daugavpils budžetā neesot.

A. Elksniņa iepriekš minētos argumentus A. T. Plešs preses konferencē nosauca tikai par ieganstiem, lai izvairītos no likuma prasību izpildes. Ministrs atgādināja, ka objektu demontāžu valsts un pašvaldības finansē uz pusēm vienādās daļās. Pašvaldībai, viņaprāt, ir jāatrod nauda savā budžetā no brīvprātīgajām iniciatīvām paredzētajiem līdzekļiem.

Aģentūra LETA informē, ka Daugavpils mēra A. Elksniņa ieskatā, “uzdodot pašvaldībām jaunas deleģētas funkcijas izpildi, laikus neizdodot likumam pakārtotos Ministru kabineta noteikumus, nevar ne no domes priekšsēdētāja, ne no pašvaldības, ne arī no tās institūcijām prasīt paskaidrojumu par to, kad un kā tiks demontēti pieminekļi”.

Daugavpils mērs skaidroja, ka, pēc provizoriskām aplēsēm, abu pieminekļu demontāža izmaksās 350 000 eiro, kas būs jāizmaksā uzreiz. A. Elksniņam nesot saprotams, kā ministrs drīkst ieteikt pašvaldībai pārskatīt savu budžetu un atrast nepieciešamo finansējumu brīvprātīgo iniciatīvu finansēšanas sadaļā, ziņo LETA.

Ministra noteiktais 20 dienu termiņš nozīmē, ka turpmākos lēmumus par savu rīcību A. T. Plešs varētu pieņemt īsi pirms Saeimas vēlēšanām, ja Daugavpils dome nebūs sniegusi prasīto informāciju.

Tagadējā valdība turpinās strādāt arī pēc vēlēšanām līdz jauna Ministru kabineta apstiprināšanai, kas var notikt ne agrāk kā 1. novembrī, kad uz pirmo sēdi sanāks 14. Saeima. Daugavpils domē “Saskaņa” koalīciju veido ar Latvijas Krievu savienību, bet domes priekšsēdētājam A. Elksniņam ir plašāks atbalsts.