Ilustratīvs foto: Scanpix/Reuters/LETA

Kā asa sižeta filmā! Migranti pa pašu raktu tuneli iekļūst Lietuvā un uzbrūk robežsargiem 0

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LETA
17:56, 5. augusts 2026
Ziņas Ārzemēs

Nelegālo migrantu grupa jūlija beigās uzbruka Lietuvas robežsargiem pēc tam, kad migranti bija iekļuvuši valstī Lazdiju rajonā caur tuneli uz robežas ar Baltkrieviju, trešdien vēstīja portāls “Delfi.lt”.

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Incidents notika 26. jūlijā Kapčamiesta robežposteņa teritorijā, taču Valsts robežsardzes dienests iepriekš nebija publiskojis informāciju par notikušo.

“Delfi.lt” rīcībā esošā informācija liecina, ka robežsargi pamanīja tuneļa rakšanu zem valsts robežas un sarīkoja slazdu. Kad pirmie robežas pārkāpēji iznāca no pazemes, četri robežsargi viņus aizturēja un uzlika rokudzelžus. Tomēr pēc tam no tuneļa iznāca vēl aptuveni 20 migranti un uzbruka robežsargiem, piespiežot viņus atkāpties.

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Nelegālie migranti, tostarp tie, kuriem bija rokudzelži, aizbēga atpakaļ Baltkrievijas teritorijā.

Valsts robežsardzes dienests paziņoja par tuneļa atklāšanu, bet nepubliskoja informāciju par uzbrukumu tā darbiniekiem. Dienesta pārstāve Lina Laurinaitīte trešdien paziņoja, ka informācija par uzbrukumu tiks publiskota, tiklīdz atļauju dos prokuratūra, kas vada pirmstiesas izmeklēšanu.

Incidenta laikā ne robežsargi, ne migranti necieta.

Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs kritizēja kavēšanos informācijas par uzbrukumu publiskošanā.

“Es ticu, ka robežsargi paveica savu darbu, taču man ir jautājumi par to, kāpēc šī informācija netika publiskota,” trešdien žurnālistiem sacīja Sinkevičs.

Premjerministrs teica, ka par incidenta detaļām uzzinājis tikai pēc valdības sēdes, kad viņu informēja iekšlietu ministrs Martīns Katelīns, kurš pats par notikušo esot uzzinājis trešdien.

Sinkevičs ir devis rīkojumu izmeklēt, kāpēc sabiedrība tika informēta novēloti un vai robežsargi rīkojās atbilstoši.

Jūlija beigās robežsargi Lietuvas teritorijā, aptuveni 9,5 metru attālumā no fiziskā norobežojuma, atklāja aptuveni 11 metrus garu nepabeigtu pazemes tuneli. Tas bija paredzēts, lai ieietu zem patruļceļa tālāk Lietuvas teritorijā. Netālu tika atrasti baļķi, izraktas smiltis un spaiņi, lai gan tunelim nebija izejas atveres.

Pēc robežsargu ierašanās aptuveni 20 jauni vīrieši civilā apģērbā aizbēga uz Baltkrievijas teritoriju.

Valsts robežsardzes dienests ir uzsācis pirmstiesas izmeklēšanu par nelikumīgu robežas šķērsošanu, ko vada Alītas rajona prokuratūra. Pēc izmeklēšanas darbībām nelegālajai migrācijai paredzētais tunelis tika aizbērts.

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