Gulbim duāla nostāja par krievu dalību starptautiskās sacensībās







Pērnajā septembrī par Latvijas Tenisa savienības (LTS) prezidentu ievēlētais Ernests Gulbis, kurš ar savu sniegumu kortos bija aizcīnījies līdz pasaules ranga desmitniekam, vēlas Latvijā izveidot tenisa akadēmiju.

Treneri piestāsta pilnas ausis

“Ir bijusi palīdzība atsevišķiem spēlētājiem, bet arī ne sistemātiski,” par to, vai Latvijas tenisā vairāk nekā 20 Jura Savicka valdīšanas gados izveidota pieeja, ko var saukt par sistēmu, spriež Ernests Gulbis. “Piemēram, Andis Juška daudzus gadus saņēma finansējumu. Ja es dalītu naudu, tad neliktu visu uz vienu spēlētāju, mēģinātu izveidot sistēmu, lai maksimāli palīdzētu ne tikai finansiāli. Neticu, ka 14 vai 16 gadus vecam jaunietim dosi naudu un kaut kas sanāks, jāpalīdz citādi – ar padomu, treniņprocesu, pareizajiem cilvēkiem. Tur redzu savu lielāko pienesumu, jo man neviens nevar iestāstīt muļķības. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri mēģina to izdarīt – ka vecākiem jādara tas, maksās tik. Pseidotreneri piestāsta pilnas ausis. Es un mani vecāki visam gājām cauri, redzu, ka arī tagad notiek tas pats. Man galvenais mērķis ir izveidot vienotāku treniņu metodiku, vienotu kvalifikācijas celšanu. Tas nav ātrs process, fundamentāls darbs daudzu gadu garumā, garlaicīgais darbs, ko maz kas pamana, bet – man patīk.”

Ernests Gulbis, kurš aktīvā tenisista gaitas vēl nav noslēdzis, stāsta, ka grib izveidot akadēmiju Latvijā un piesaistīt ne tikai vietējos trenerus, bet arī ārzemju speciālistus. “Ja kādam talantīgam tenisistam vajadzēs treneri, iespēju trenēties, ieteikumu – vienmēr ir, kur vērsties. Tam būtu vieglāk atrast finansējumu. Ja ir akadēmija un vairāk bērnu, tad tur būs arī maksātspējīgāks kontingents un uz tā bāzes būs iespēja paņemt pāris spēlētāju, kuri nav maksātspējīgi, bet ar lielu potenciālu, rokas būs atsietas – ir vieta manevriem, kā visu salikt kopā,” uzskata Ernests Gulbis, uzsverot, ka vienkārši palīdzot ar finansējumu jaunietim, kura vecākiem nav lielas izpratnes par pasaules tenisa dzirnavām, atdevi nevar gaidīt. “Savienība varētu būt šis palīgs, konsultants, bāze jānostiprina ar augsti kvalificētiem treneriem – gan vietējiem, gan ārzemniekiem. Pieaicināsi ārzemniekus, vietējiem arī celsies līmenis,” pārliecināts Gulbis.

Tenisa halle Vaidavā

Karjeras laikā Ernests Gulbis nopelnījis vairāk nekā septiņus miljonus ASV dolāru. Uz jautājumu, vai iekrāts kapitāls, lai varētu ar lielu atdevi pildīt LTS prezidenta pienākumus, kas ir sabiedrisks darbs, un neuztraukties par ienākumiem, spēlētājs norādīja, ka “ar kapitālu viss normāli”, vienlaikus viņš neuzskata, ka federāciju vadītājiem jāstrādā bez atlīdzības: “Skaidrs, ka nelikšu tagad sev mistisku algu, tas nekad nav bijis mans mērķis, to nedarīšu, bet kopumā – ja gribi kvalitatīvi vadīt, tas ir pilna laika darbs. Cik daudz cilvēkus atradīsi, kas gatavi veltīt laiku, var teikt, labdarībai un vēl potenciāli arī savu naudu likt lietā, turklāt ar saprašanu savā sporta veidā. Tādu cilvēku ir ļoti maz.”

Teniss ir viens no dažiem sporta veidiem, kur joprojām var startēt Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Ernesta Gulbja attieksme pret to ir duāla. No vienas puses, viņš norāda, ka jāizmanto jebkura iespēja, kas sekmētu Krievijas izraisītā kara Ukrainā pārtraukšanu, taču, no otras puses, arī aicina katru situāciju un sporta veidu vērtēt atsevišķi: “Latvijā dzīvo cilvēki ar Krievijas un Baltkrievijas pasēm, piemēram, (aktrise) Čulpana Hamatova, tūkstoši ne tik pazīstami. Viņu nostāja (par Vladimira Putina režīmu) pilnīgi skaidra, viņiem potenciāli ir bērni, kas gribētu piedalīties turnīros Latvijā. Liegt šādu iespēju? Mums nav resursu, lai pārbaudītu (politisko nostāju), bet viņi legāli atrodas valstī.”

Latvijas tenisā priecīgs notikums – piektdien Valmieras novada Vaidavā tiks atklāta tenisa halle, par ko pārveidota Vaidavas pamatskolas vecā sporta zāle. Telpās veikts kosmētiskais remonts, zālē ieklāts starptautiskajiem standartiem atbilstošs tenisa laukums. Pārbūves darbi kopumā izmaksājuši vien ap 32 tūkstošiem eiro.

Sevastova atgriezīsies

Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) “Sudraba” sastāvā iekļauta Anastasija Sevastova, kura kopš pagājušā gada janvāra nav spēlējusi un decembrī laida pasaulē pirmdzimto. Savukārt “Bronzas” sastāvā ir Daniela Vismane un Darja Semeņistaja, kā arī vēl viena vieta tenisam, taču bez konkrēta sportista. Situāciju skaidro LTS ģenerālsekretārs Jānis Mellups: “Ar Anastasiju Sevastovu cieši kontaktējamies, oficiālu informāciju sagatavosim tuvākajā laikā, šobrīd negribētu komentēt. Katrā ziņā viņa nav noslēgusi karjeru, un ir tikai jautājums, kad atkal spēlēs. Kas attiecas uz “Bronzas” sastāvu – tuvākajā laikā Roberts Štrombahs varētu izpildīt šā sastāva normatīvus, šobrīd ar LOV notiek saruna par to, cik ilgā termiņā tas būtu jāizdara. Kritērijs, ja nemaldos, ir rangā būt TOP 300 (šobrīd 486. vieta).”