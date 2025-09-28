“Igauņi brauc pie mums, bet somi – pie igauņiem…” Auziņš par alkohola tūrismu 0

Igauņi jau gadiem ilgi brauc uz Latviju pirkt alkoholu, jo Latvijā tas maksā mazāk. Par to TV24 raidījumā “Preses klubs” stāstīja Mārcis Auziņš, profesors un Latvijas Universitātes Padomes priekšsēdētājs, uzsverot, ka problēma nav veikalu darbalaikā, bet gan cenu un nodokļu politikā.

“Es nedomāju, ka šinī gadījumā izšķirošā komponente ir darbalaiks, kad alkoholu var nopirkt. Igauņi uz Latviju alkoholu pirkt brauc jau gadiem, jo te ir lētāk,” norāda Auziņš.

Profesors skaidro: somi brauc alkoholu pirkt uz Igauniju, igauņi brauc pie mums, šveicieši – uz Franciju, vācieši – uz Poliju. Cilvēki brauc uz citām valstīm pirkt alkoholu, ja tur tas ir lētāks.

Patiesībā alkohols nav tikai prece, kura jāpārdod saprātīgi, bet arī kaut kas, kas izraisa atkarību, brīdina profesors.

Te svarīgi aizdomāties arī par to, vai situācija tirgū kādu nemotivēs censties meklēt alternatīvus ceļus alkohola iegūšanai. “Es neesmu pārliecināts, ka mūsdienās cilvēki sāks dzīt kandžu,” mierina Auziņš.

LA.LV iepriekš jau vēstījām, ka Līga Kozlovska (Saeimas deputāte (ZZS)) atbalsta to ceļu, ko šobrīd ejam, lai valstī samazinātos milzīgais alkohola patēriņa daudzums. “Mūsu komisija bija aprēķinājusi, ka saistībā ar dažādām alkohola izraisītām sekām slimību ziņā tie gadā ir aptuveni 600 miljoni,” par valsts izmaksām alkohola radīto seku ārstēšanā pauž Kozlovska.

“Alkohols kā riska faktors ir viens no galvenajiem iemesliem gandrīz visām slimībām,” atzīst deputāte. Kā piemēru viņa min arī epilepsiju. Kozlovska skaidro, ka viena no alkohola sekām var būt epilepsijas lēkme, un tā var piemeklēt jebkurā brīdī, arī esot pie automašīnas stūres, tādējādi apdraudot ne tikai sevi, bet arī apkārtējos.

