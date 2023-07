Ilze Ortveina: “Centrālā laboratorija” no 1. augusta nespēs vairs nodrošināt valsts pakalpojumus Ieteikt







Pārsteidzošu informāciju TV24 raidījumā “Nacionālais interešu klubs” ir atklājusi Ilze Ortveina, Latvijas Māsu asociācijas viceprezidente. “Centrālā laboratorija” ir brīdinājusi, ka no 1. augusta nespēs vairs nodrošināt valsts pakalpojumus.

Ilze Ortveina raidījumā saka: “Mēs patiešām bijām saplānojuši arī laboratorijām šos te vajadzīgos 8 miljonus, bet mums nebija iespējams panākt vienošanos ar Finanšu ministriju, un šie līdzekļi mums bija jānovirza uz citām apakšgrupām.

Mēs tos novirzījām uz medikamentu pieejamību, taču tas neizslēdz to, ka mēs runāsim par samaksu laboratorijām par pakalpojumu turpināšanu no LNG 20 miljoniem, kas būs nākamās sarunas kārtas, bet diemžēl, jā, mēs esam saņēmuši vēstuli no “Centrālās laboratorijas”, kur viņi mums vēsta, ka ar 1. augustu viņi nespēs nodrošināt valsts pakalojumus.

Mums sarunas bija aizvakar ar labortoriju, mums sarunas šodien bija no rīta, sarunas būs pirmdien. Ir skaidrs, ka mēs aicināsim viņus turpināt līgumu, jo šobrīd viņi ir izpildījuši līguma 12 mēnešu grozu 7 mēnešos, un mēs lūgsim viņus turpināt vēl 5 mēnešus par esošo samaksu, lai nebūtu pārtraukums. Taču ir jābūt garantijai. No viņu puses ir lūgums, ka mēs to tiešām nofinansēsim.”

