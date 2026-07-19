Pamēģini kaut ko neierastu! Marinētu rabarberu recepte 0
Marinētos rabarberus var pasniegt ar sieriem, pastētēm vai aukstajām gaļām.
Sastāvdaļas
500 g rabarberu
1 krūze ūdens
1 krūze ābolu sidra etiķa
1 ēdamkarote jūras sāls
1,5 krūzes cukura
1 tējkarote krustnagliņu
1 svaiga ingvera zars nomizots un sagriezts
4 kaltēti čili
Pagatavošana
Katlā sajauc etiķi, ūdeni, sāli un cukuru. Uzvāra, lai sāls un cukurs izkūst. Pievieno krustnagliņas, nomizotu, sagrieztu ingveru un čili. Pavāra 1 minūti. Rabarberus liek sterilizētā burkā. Tiem pārlej karsto marinādi, lai pilnībā nosegti. Aizvāko un noliek atdzesēties.
Marinēti rabarberi ir lieliska, kraukšķīga un pikanti saldskāba piedeva, kas lieliski papildina grilētu gaļu (cūkgaļu, vistu), burgerus un sieru