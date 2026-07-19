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Pamēģini kaut ko neierastu! Marinētu rabarberu recepte 0

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Aiva Kalve / Latvijas Mediji
13:10, 19. jūlijs 2026
Receptes

Marinētos rabarberus var pasniegt ar sieriem, pastētēm vai aukstajām gaļām.

Sastāvdaļas

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500 g rabarberu
1 krūze ūdens
1 krūze ābolu sidra etiķa
1 ēdamkarote jūras sāls
1,5 krūzes cukura
1 tējkarote krustnagliņu
1 svaiga ingvera zars nomizots un sagriezts
4 kaltēti čili

Pagatavošana

Katlā sajauc etiķi, ūdeni, sāli un cukuru. Uzvāra, lai sāls un cukurs izkūst. Pievieno krustnagliņas, nomizotu, sagrieztu ingveru un čili. Pavāra 1 minūti. Rabarberus liek sterilizētā burkā. Tiem pārlej karsto marinādi, lai pilnībā nosegti. Aizvāko un noliek atdzesēties.

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Marinēti rabarberi ir lieliska, kraukšķīga un pikanti saldskāba piedeva, kas lieliski papildina grilētu gaļu (cūkgaļu, vistu), burgerus un sieru

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