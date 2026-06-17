Īpašs pārsteigums ģimenēm: septiņās Latvijas pilsētās būs pieejami “Laimīgo” vilciena maršruti 0
Gatavojoties jaunās animācijas filmas “Laimīgie” nonākšanai uz lielajiem ekrāniem, ģimenēm ar bērniem septiņās Latvijas pilsētās izveidoti īpaši vienas dienas izbraucienu maršruti. Iniciatīvas laikā atsevišķos reisos kursēs arī īpašs “Laimīgo” vagons, kurā ceļotāji varēs iepazīties ar filmas varoņa Pūkainīša ieteikumiem aizraujošiem ģimenes piedzīvojumiem.
Animācijas filmas “Laimīgie” pasaules pirmizrāde paredzēta 25. jūnijā Ansī animācijas filmu festivālā, savukārt Latvijas kinoteātros filma nonāks 20. augustā. Filmas režisors ir Edmunds Jansons, bet to veido studija “Atom Art”. Studija “Atom Art” radījusi tādus animācijas darbus kā “Lupatiņi”, “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”, “Bize un Neguļa” un citus.
Katrā galamērķī sagatavotas idejas vietām, ko ģimenes var apskatīt, piedzīvot un izgaršot, kombinējot pieturvietas pēc sev piemērota tempa un pieejamā laika. Dažādos vilcienu maršrutos kursēs arī īpašs “Laimīgo” vagons, kurā pasažieri varēs iepazīties ar filmas “Laimīgie” varoņa Pūkainīša ieteiktajiem maršrutiem.
Valmierā izveidots maršruts “Laimīgā pietura Valmiera”, kas paredzēts aptuveni sešu stundu ceļojumam. Tajā iekļautas idejas pilsētas vēstures, Gaujas krastu, skatu punktu, ģimenisku piedzīvojumu un vietējo garšu iepazīšanai.
Pēc Tīlenas paustā, sešas stundas izvēlētas kā ieteicamais laiks, lai ģimenes bez steigas varētu apmeklēt vairākas pieturvietas un atgriezties stacijā vilcienam mājupceļā.
Plašāka informācija par maršrutiem pieejama filmas mājaslapā “laimigie.com” un “Vivi” tīmekļvietnē.