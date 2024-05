Islandes dienvidrietumos trešdien, izplūstot sarkanām lavas straumēm, atkal izvirdis vulkāns, un vulkāna aktivizēšanās dēļ no populārā Zilās lagūnas ģeotermālā kūrorta evakuēti cilvēki. Vulkāna izvirdums sākās agrā pēcpusdienā pēc vairākām zemestrīcēm uz ziemeļiem no piekrastes pilsētas Grindavīkas ar 3800 iedzīvotājiem. Arī no šīs pilsētas cilvēki tika evakuēti.

A new volcanic eruption has just started on Iceland's Reykjanes Peninsula, making it the the fifth since December 2023.

Only 20 days after the last eruption was officially declared over.pic.twitter.com/qLx8U3HNOh

— Massimo (@Rainmaker1973) May 29, 2024