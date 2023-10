Izgulies, atpūtini acis! Praktiski padomi, kā ikdienā rūpēties par savu redzi

Foto: Lucky Business/SHUTTERSTOCK Ilustratīvs foto.

Oktobra mēnesī – 12. oktobrī – atzīmēja Pasaules redzes dienu, kuras mērķis ir veicināt redzes saglabāšanu un novērst redzes pasliktināšanos, kā arī vairot sabiedrībā iecietību pret tiem, kuri ir saskarušies ar redzes traucējumiem. Par to, kā ikdienā rūpēties par savu redzi, kas ietekmē redzi un ko darīt, lai redzes problēmas novērstu, portālam LA.LV stāsta “BENU Aptiekas” farmaceits Konstantīns Čerjomuhins.

Pazīmes, kas var norādīt uz redzes problēmām, ir nieze, sāpes un citas nepatīkamas sajūtas acīs, kas bieži norāda uz acu nogurumu, stāsta farmaceits Konstantīns Čerjomuhins. Parasti šādi simptomi parādās pēc ilgstoša, nepārtraukta darba pie datora ekrāna, ilgstošas braukšanas pie stūres un biežas grāmatu lasīšanas, taču dažās situācijās nepatīkamās sajūtas acīs var arī liecināt par nopietnām slimībām, kuras savlaicīgi jāārstē, vēršoties pie ārsta.

Biežākie redzes pasliktināšanās iemesli

Kādi mūsu ikdienas apstākļi un ieradumi, kas visbiežāk ietekmē mūsu acis? To detalizētāk skaidroja farmaceits Čerjomuhins:

• Ilgais ekrāna laiks. Nav noslēpums, ka pie ekrāna pavadītais laiks cilvēku dzīvē ir ievērojami pieaudzis, tādēļ ir jāpiedomā pie tā, kā šīs izmaiņas ietekmē mūsu acis un kas jādara, lai mēs tās pasargātu. K. Čerjomuhins iesaka katram ikdienā pievērst uzmanību tam, cik daudz laika tiek pavadīts pie datora un telefona ekrāniem.

• Slikts apgaismojums. Iekārtojiet savu darba vai mācību vietu tā, lai nodrošinātu labu apgaismojumu. Rudenī un ziemā tas ir īpaši svarīgi, jo saules apgaismojums būtiski samazinās.

• Vide, kurā atrodamies. Piemēram, darbs putekļainās telpās kairina acis. Jāpārliecinās, vai darba vai citu apstākļu dēļ gaisā nav toksisku vielu. Vienmēr jārūpējas par acu drošību un aizsardzību gan darbā, gan brīvajā laikā. Tāpat arī jāuzmanās no sausa gaisa un ultravioletā starojuma, kā arī spēcīgām vēja brāzmām. Tas ir īpaši aktuāli tiem, kas strādā ārā.

• Alerģiskas reakcijas. Tās var izraisīt kosmētikas (visbiežāk skropstu tušas) lietošana, arī skropstu pieaudzēšanas procedūras var izraisīt alerģijas simptomus.

Redzes pasargāšana rudenī

Iestājoties vēsākam laikam, parasti vairāk aizdomājamies par organisma stiprināšanu. Šim nolūkam būtiski atcerēties par telpu vēdināšanu un pastaigām svaigā gaisā, kas nomierinās prātu un dos spēku ikdienas gaitām. Vienlaikus tas ir periods, kad parūpēties par acu veselību.

Lai pasargātu acis rudenī, jācenšas izvairīties no spēcīgām vēja brāzmām un jārūpējas, lai uzturs būtu pilnvērtīgs. Rūpēm par acīm šajā laikā var noderēt gaisa mitrinātāju un mitrinošo acu pilienu lietošana, iesaka farmaceits Čerjomuhins. Turklāt acu pilienu klāsts ir ļoti plašs – tos var piemeklēt individuālām vajadzībām.

Savukārt, ja lietojat kontaktlēcas, tad atcerieties, ka to kvalitāte un pareiza lietošana ir ļoti būtiska. Kontaktlēcas jāuzglabā tam speciāli paredzētajā šķidrumā. Ja lietojot kontaktlēcas, rodas diskomforts, jānoskaidro tā iemesli – pārliecinieties, vai izvēlētais kontaktlēcu materiāls jums ir piemērots un neizraisa alerģiju.

Būtiskie vitamīni un minerālvielas

Lai pasargātu redzi, ir būtiski, lai acis tiktu apgādātas ar tām nepieciešamajiem vitamīniem un minerālvielām. Tas it īpaši ir svarīgi rudenī, kad bieži saskaramies ar vitamīnu deficītu, stāsta farmaceits Čerjomuhins. Normālai redzes orgānu darbībai ir svarīgi A, E, C, D, B grupu vitamīni, cinks, selēns un Omega-3 polinepiesātinātas taukskābes un karetinoīdi.

No A vitamīna tīklenē veidojas pigments rodopsīns, kas atbild par labāku redzi tumšā laikā. Pārtikas produkti, kas ir īpaši būtiski redzei, ir burkāni, ķirbji un citi oranži un dzelteni dārzeņi, jo tie iegūst savu krāsu no to sastāvā esošā betakarotīna. Arī mellenes, zivis, pākšaugi, rieksti, piena produkti, olas, brokoļi, kāposti un citi zaļas krāsas dārzeņi, kuri satur luteīnu, jo pietiekams luteīna patēriņš uzturā palīdz novērst tīklenes atslāņošanos, kataraktu un citas ar vecumu saistītas acu slimības.

Tāpat aptiekās ir pieejami vitamīnu kompleksi acīm, kas ir ieteicami cilvēkiem, kuri pavada daudz laika pie ekrāniem, kam ir slikta redze, cilvēkiem, kuri ir vecāki par 40 gadiem un kuriem ir nosliece uz oftalmoloģiskām slimībām.

Praktiskas ikdienas rūpes par redzi

Savlaicīgas rūpes par acīm var palīdzēt mums izvairīties no lieka uztraukuma un samazināt acu problēmu riskus. “BENU Aptieka” farmaceits Čerjomuhins piedāvā vairākus ieteikumus, kurus ir vērtīgi ievērot, lai katrs varētu laicīgi pasargāt savu redzi:

• Izgulieties! Jo regulārs miega trūkums slikti ietekmē redzes nervu stāvokli, kā rezultātā manāmi samazinās redzes kvalitāte.

• Atpūtiniet acis! Aktīvās dienas laikā, strādājot pie datora, skatoties televizoru vai lasot grāmatu, veiciet pārtraukumi ik pēc 15 minūtēm. Vēlams vienu vai divas pauzes dienā veltīt īpašiem vingrinājumiem acīm.

• Rūpējieties par apgaismojumu! Strādājot pie datora, skatoties televizoru vai lasot grāmatu, parūpējieties par labu apgaismojumu, jo ieradums skatīties televizoru tumsā kaitē acu veselībai. Lasiet pareizā pozīcijā! Noteikti nelasiet grāmatas pārvietojoties! Ir jālasa sēdus un nevajadzētu pierast lasīt guļus.

• Centieties ievērot veselīgu dzīvesveidu! Uzņemiet pilnvērtīgu uzturu – pārtikai ir jābūt bagātai ar A, E un C vitamīniem. Tāpat ir biežāk jāatpūšas, jāstaigā svaigā gaisā un regulāri jāapmeklē oftalmologs, lai veiktu profilaktiskas pārbaudes.

Atcerieties, ka redze ir viena no būtiskajām funkcijām cilvēka organismā, bez kura orientēšanās pasaulē ir ļoti apgrūtināta. Tādēļ ne tikai jārūpējas par savu redzi, bet ir būtiski parūpēties par līdzcilvēkiem un cilvēkiem, kuriem ir redzes traucējumi, jo viņi ir nenovērtējami svarīga sabiedrības daļa, kura ir pelnījusi sapratni un cieņpilnu attieksmi.