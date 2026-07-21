Kā pareizi mazgāties vasarā, lai nekaitētu ādai? 0
Karstā laikā dušā dodamies biežāk, taču nepareizi paradumi var sausināt ādu. Uzziniet, kā mazgāties un izvēlēties piemērotus kopšanas līdzekļus vasarā.
Karstās vasaras dienās duša kļūst par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Pēc pastaigas saulē, sporta nodarbības vai darba dārzā vēlme nomazgāt sviedrus un atsvaidzināties ir pilnīgi saprotama. Daudzi cilvēki šajā laikā dušā dodas vairākas reizes dienā.
Tomēr dermatologi norāda, ka biežāka mazgāšanās ne vienmēr nāk par labu ādai. Ja tai pievieno karstu ūdeni un spēcīgus attīrošos līdzekļus, āda var kļūt sausāka, jutīgāka un pakāpeniski zaudēt savu dabisko aizsargspēju.
Lai saudzētu ādu, arvien vairāk cilvēku izvēlas maigākus mazgāšanās līdzekļus, piemēram, dušas eļļu, kas palīdz attīrīt ādu, vienlaikus mazāk ietekmējot tās dabisko lipīdu slāni.
Kādas kļūdas vasarā tiek pieļautas visbiežāk un kā no tām izvairīties?
Kā mazgāties, lai nekaitētu ādai?
Lai gan pēc garas dienas silta vai karsta duša šķiet īpaši patīkama, tā var veicināt ādas izžūšanu. Augsta ūdens temperatūra pakāpeniski samazina dabisko lipīdu daudzumu ādas virsējā slānī. Tieši šie lipīdi palīdz saglabāt mitrumu un pasargā ādu no pārmērīgas izžūšanas. Pārāk karsta duša rada tikai īslaicīgu komforta sajūtu, bet ilgtermiņā veicina ādas sausumu, tāpēc dermatologi iesaka vasarā izvēlēties remdenu ūdeni. Tas palīdz efektīvi nomazgāt sviedrus un netīrumus, kā arī mazāk noslogo ādas aizsargbarjeru. Turklāt vēsāka duša karstā laikā palīdz organismam vieglāk atvēsināties.
Daudzi cilvēki uzskata, ka katras dušas laikā nepieciešams rūpīgi ieziepēt visu ķermeni. Taču speciālisti skaidro, ka tas ne vienmēr ir nepieciešams. Ja dienas laikā nav bijusi intensīva fiziska slodze un uz ādas nav redzamu netīrumu, ne vienmēr nepieciešams mazgāšanās līdzekli lietot visam ķermenim. Bieži vien pietiek to izmantot zonās, kur svīšana ir visizteiktākā, bet pārējo ķermeni vienkārši noskalot ar ūdeni. Šāds paradums palīdz samazināt ādas sausuma risku, īpaši cilvēkiem ar jutīgu ādu.
Līdzās ūdens temperatūrai un mazgāšanās biežumam svarīga nozīme ir arī ikdienas kopšanas paradumiem un izmantotajiem līdzekļiem. Dermatologi norāda, ka vasaras mēnešos āda jau tā tiek pakļauta pastiprinātai slodzei, tāpēc jāizvairās no papildu kairinājuma.
Speciālisti neiesaka ikdienā aizrauties ar antibakteriālo ziepju lietošanu, ja tam nav medicīnisku indikāciju. Tās var ietekmēt ādas dabisko mikrofloru, kas palīdz uzturēt aizsargfunkciju un kavē nevēlamu mikroorganismu vairošanos.
Vasarā piesardzīgi vajadzētu izturēties arī pret raupjiem ķermeņa skrubjiem un cietiem sūkļiem. Intensīva mehāniska berze kopā ar saules starojuma ietekmi var padarīt ādu jutīgāku un dažkārt veicināt nevienmērīga ādas toņa veidošanos.
Tāpat vēlams pievērst uzmanību mazgāšanās līdzekļu sastāvam. Cilvēkiem ar jutīgu ādu vēlams izvēlēties mazgāšanās līdzekļus bez izteikta smaržvielu daudzuma, jo tie mazāk kairina jutīgu ādu.
Arī dušā pavadītajam laikam ir nozīme. Lai gan ilgstoša mazgāšanās šķiet patīkama, pārāk ilga uzturēšanās ūdenī var veicināt mitruma zudumu, un pēc dušas āda var kļūt sausāka nekā pirms tās.
Vasarā arī mitrinošais līdzeklis jāizvēlas citādi
Daudzi uzskata, ka ķermeņa āda intensīvi jāmitrina tikai aukstajā sezonā, taču dermatologi norāda, ka arī vasarā tai nepieciešama papildu kopšana. Atšķirība ir tajā, ka karstajā laikā vēlams izvēlēties vieglākas tekstūras, kas palīdz atjaunot mitruma līmeni, nepadarot ādu smagu vai lipīgu.
Pārāk biezi un taukaini krēmi vasaras karstumā ne vienmēr ir labākā izvēle. Sajaucoties ar sviedriem, tie dažkārt rada nepatīkamu sajūtu un cilvēkiem ar jutīgāku ādu var veicināt sīku izsitumu vai kairinājuma veidošanos. Tāpēc šajā gadalaikā daudzi dod priekšroku viegliem ķermeņa losjoniem, želejām vai pieniņiem, kas ātri iesūcas un ļauj ādai justies komfortabli.
Izvēloties mitrinošu līdzekli, speciālisti iesaka pievērst uzmanību arī tā sastāvam. Tādas sastāvdaļas kā hialuronskābe, glicerīns, alveja vai pantenols palīdz piesaistīt un saglabāt mitrumu, papildus nomierinot saulē un karstumā nogurušu ādu. Savukārt skvalāns un niacinamīds palīdz stiprināt ādas dabisko aizsargbarjeru, nezaudējot vieglu tekstūru, kas vasarā daudziem šķiet īpaši svarīga.
Lai kādu līdzekli izvēlētos, vislabāk to uzklāt uzreiz pēc dušas, kamēr āda vēl ir nedaudz mitra. Tas palīdz labāk saglabāt mitrumu ādā un ilgāk uzturēt komforta sajūtu visas dienas garumā.