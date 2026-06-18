Ekrānšāviņi no “X”

Kaijas pāriet jaunā līmenī – vairs zog ne tikai ēdienu no galdiņiem, bet mēģina ielauzties pat tiesas namā 0

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LA.LV
8:48, 18. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Ja līdz šim daudzi bija pieraduši, ka kaijas bez sirdsapziņas pārmetumiem pikējumā izrauj bulciņas no rokām, frī kartupeļus no gladiņa vasaras kafejnīcās un pat saldējumu, tad šovasar putni, šķiet, nolēmuši spert nākamo soli. Sociālajos tīklos parādījies stāsts par kaijām, kas neatlaidīgi cenšas iekļūt veikalos, birojos un citās ēkās.

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Daudziem rodas jautājums – ko īsti šie putni tur meklē? Interneta lietotājiem par to ir savas versijas. Kāds pieļauj, ka viena no kaijām “pieprasa autortiesības no kaiju brēciena sacensību rīkotājiem”. Citi uzskata, ka putns ieradies pavisam ikdienišķā darīšanā – “pēc piena”.

Tikmēr kāda komentētāja atklāj, ka viņu apkārtnē situācija jau kļuvusi pavisam nopietna: “Mūsējā izmisīgi mēģināja tikt Apbedīšanas birojā…” Arī pie veikaliem kaijas neesot retas viešņas. “Tāpēc, ka Ķekavas gaļas veikalā pārāk uzstājīgi pie durvīm klaudzinājusi,” raksta kāda sieviete, bet cita piebilst: “Tāpēc arī līdz tiesai nokļuvusi.”

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Daļa sabiedrības ir pārliecināta, ka kaiju aktivitātes saistītas ar dažādām juridiskām nepatikšanām. Kāds komentētājs pat izstrādājis detalizētu apsūdzību sarakstu, kur figurē “svešas mantas tīša bojāšana”, “organizētās noziedzības grupas interesēs veikta darbība automazgātavu kartelī” un “sabiedriskās kārtības traucēšana naktsmiera laikā”.

Savukārt citi uzskata, ka putnu pasaule jau sen dzīvo pēc saviem likumiem. “Par nelikumīgu ēdiena piesavināšanos no Liepājas iedzīvotājiem, burtiski izrauj no rokām un prom ir,” raksta kāda liepājniece.

Netrūkst arī liecinieku, kuri apgalvo, ka kaijas faktiski jau ieņēmušas noteiktas darbavietas. “Viņa nav izsaukta. Viņa tur strādā par stenogrāfisti,” joko viens komentētājs. Vēl kāds ir pārliecināts: “Šī pie mana darba dzīvo. Beidzot saņems taisnīgu tiesu.”

Lūk, ieskats šajos humoristiskajos komentāros!

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