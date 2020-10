Foto: AP/Scanpix/LETA

Latvijā no viena cilvēka izveidojies plašs Covid-19 perēklis





Epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultātā noskaidrojies, kā kādā atsevišķā uzliesmojumā no viena Covid-19 pacienta inficējušies kopumā 109 cilvēki, savukārt divi pacienti miruši, piektdienas preses konferencē atklāja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Viņš skaidroja, ka vienā izglītības iestādē izveidojās sākotnējais perēklis ar 16 gadījumiem, kamēr inficēšanās ar Covid-19 bija konstatēta arī pedagogiem.

No šī sākotnējā perēkļa Covid-19 izplatījās tālāk vismaz piecos virzienos – korī, sporta klubā, ģimenēs un divās baznīcas draudzēs.

Pirmā infekcijas ķēde bija, kad Covid-19 izplatījās līdz kādam kora dalībniekam, kā rezultātā saslima vēl divi cilvēki. Tālāk šī ķēde izplatījās līdz citai izglītības iestādei, inficējot vēl vienu personu.

Otrajā gadījumā infekcija izplatījās līdz sporta klubam, kur papildu pirmajam pacientam ar Covid-19 saslima vēl seši cilvēki. No šīs ķēdes tālākā slimības izplatība noveda pie vēl trīs ģimenes locekļu inficēšanās.

Trešajā gadījumā no sākotnējā perēkļa izglītības iestādē caur ģimenes locekļiem tika inficētas divas personas. No šīm divām personām inficējās viens ģimenes draugs, savukārt vēl vienā gadījumā viens no ģimenes locekļiem inficēja uzņēmuma kolēģus – kopumā 34 cilvēkiem tika atklātā saslimšana ar Covid-19.

Tomēr tika veikti epidemioloģiskie pasākumi, kā rezultātā tikai divi ģimenes locekļi saslima no minētajiem uzņēmuma darbiniekiem.

Ceturtajā infekcijas ķēdē viens no izglītības iestādē sasirgušajiem inficēja arī divas baznīcu draudzes, kur tika inficēti kopumā desmit cilvēki, no kuriem tālāk inficējās 15 personas pirmsskolas izglītības iestādē, deviņi ģimenes locekļi, kā arī trīs personas ārstniecības iestādē un vēl trīs personas kādā citas pārvaldības iestādē.

Perevoščikovs skaidroja, ka infekcija no viena cilvēka, pie noteiktiem apstākļiem un sociālās distancēšanās neievērošanas rezultātā, beigu beigās novedusi pie 109 cilvēku inficēšanās. Viņš tostarp piebilda, ka lielākajai daļai bija klīniski simptomi, savukārt diviem pacientiem iznākums bija letāls.

Jau ziņots, ka ceturtdien Latvijā reģistrēts līdz šim lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits – 148 inficētie, liecina SPKC apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī arī mirusi ar Covid-19 inficēta persona vecuma grupā no 30 līdz 35 gadiem.

Pēdējās diennakts laikā veikti 4759 Covid-19 izmeklējumi, kas ir viens no augstākajiem diennaktī veikto testu skaitiem. Tikmēr līdz šim Latvijā kopumā veikti 382 949 izmeklējumi, saslimušas 3204 personas, bet 1329 – izveseļojušās.

Pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem pagājušajā diennaktī bijis – 3,1%. SPKC iepriekš skaidrojis, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Pēc Nacionālā veselības dienesta datiem, pagājušajā diennaktī stacionēti kopumā seši Covid-19 pacienti. Kopumā stacionāros ārstējas 63 pacienti, no kuriem 54 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet deviņi ir ar smagu slimības gaitu.

Vienlaikus aizvadītajā diennaktī no stacionāriem izrakstīti 12 pacienti, līdz ar to kopumā no stacionāra izrakstīti 277 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.