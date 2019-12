No sarežģītā uz vienkāršo. Latvijā maina IT industriju

“U Labs” vadītājs Kristaps Rikāns: “Mūsu mērķis ir izdarīt tā, lai informācijas tehnoloģiju iekārtas varētu lietot arī nepieredzējuši IT speciālisti un tehniskie vadītāji bez īpašām zināšanām.” Foto: Timurs Subhankulovs

Inženieru un programmētāju pasaulē tehnoloģiju kompānija “Ubiquiti Inc.” ir grands. Kā Madrides “Real” futbolā vai “Porsche” autobūvē. Tos zina visi.

Bet daudzi nezina, ka globālajam koncernam, kas gadā apgroza 1,2 miljardus dolāru, izpētes un attīstības jeb “R&D” centrs atrodas Latvijā. Tā nosaukums ir “U Labs”, un tas jau sešus gadus palīdz “Ubiquiti Inc.” izstrādāt labākos un unikālākos IT risinājumus, kas pieejami tirgū.

Ar centra vadītāju Kristapu Rikānu vienojos, ka gari un plaši par pagātni nerakstīšu, tomēr grūti neminēt to, ka “Ubiquiti Inc.” dibinājis 41 gadu vecais, ģeniālais Roberts Pera, kurš atrodas arī “Forbes” pasaules jaunāko miljardieru saraksta desmitniekā.

Savukārt Kristaps pirms darbošanās “U Labs” strādājis Latvijā labi zināmajā dažādu tehnoloģiju iekārtu ražošanas uzņēmumā “SAF Tehnika”. Strādājot ASV, viņš iepazinies ar Peru, kas ļāvis Latvijā izveidot šobrīd trešo lielāko “Ubiquiti Inc.” “R&D” centru pasaulē, kurā sešu gadu laikā izstrādātas desmit unikālas ierīces, un vēl daudzos citos projektos Latvijas inženieri piedalījušies pastarpināti, piemēram, strādājot tikai pie mehānikas, dizaina vai programmatūras izstrādes.

Mājas rūteris – citplanētietis

“Mūsu devīze ir “Simplify IT” – vienkāršot informācijas tehnoloģijas. Visas mūsu inženieru komandas uzdevums ir sarežģītās IT lietas padarīt cilvēkiem draudzīgas – gan cenas, gan veiktspējas un arī lietošanas ziņā. Lielākā daļa ražotāju joprojām piedāvā iekārtas, kuru izmantošanai nepieciešama nopietna apmācība un sagatavošanās, lai spētu šo produktu uzstādīt, konfigurēt un administrēt. Faktiski mūsu mērķis ir izdarīt tā, lai iekārtas varētu lietot arī nepieredzējuši IT speciālisti un tehniskie vadītāji bez īpašām zināšanām,” norāda Kristaps.

Uzņēmuma jaunākais, tieši Rīgas “R&D” centrā lielākoties izstrādātais produkts ir “AmpliFi Alien” (latviešu valodā – citplanētietis), kas ir šobrīd pasaulē ātrākais un jaudīgākais mājas bezvadu rūteris. Tas ir balstīts uz jaunāko “Wi-Fi 6” tehnoloģiju – pašu ātrāko un modernāko “Wi-Fi” standartu, kas parādās visos jaunākajos viedtālruņos.

“Tas ir kā 5G, tikai rūteriem,” stāsta Kristaps. Ko “Alien” var izdarīt? Ja mājās interneta pakalpojumu sniedzējs nodrošina, piemēram, 1 Gbit/s ātrumu, tas nenozīmē, ka lietotājs ar tādu ātrumu var arī rēķināties. Jo var gadīties, ka izmantotais rūteris šādu ātrumu nemaz nespēj nodrošināt. Kā saka Kristaps, bieži vien cilvēki par interneta ātrumu spļaudās nevietā. Tā vietā būtu jādomā par jauna – jaudīgāka – rūtera iegādi.

“Alien” dara tieši to un vēl vairāk – gan nodrošina solīto ātrumu, gan ļauj tīklā saslēgt dažādas gudrās ierīces, starp tām nodrošinot arī ļoti lielu ātrumu, gan strādā stabilāk – dzīvokļu mājās rūteru ir daudz, kas nozīmē, ka iekārtai jāspēj izkarot sev signālu.

Ar “Alien” arī negadīsies situācija, kad, paejot no rūtera tālāk, interneta ātrums samazinās. Savukārt, ja rodas kādas problēmas, ierīce pat pasaka priekšā, ko darīt lietas labā, – rūterim ir skārienjutīgs ekrāns, kā arī mobilā lietotne, kurā var redzēt gan pieslēgto iekārtu skaitu, gan tīkla ātrumu, gan citas lietas.

Lietotnē iespējams mājas viesiem bez tīkla paroles teikšanas nodrošināt bezvadu internetu, iespējams apturēt interneta padevi konkrētām pieslēgtajām ierīcēm, var veikt tīkla diagnostiku u. c. lietas.

Ražo miljoniem iekārtu

Rūteri gan nav vienīgā lieta, pie kā strādā “Ubiquiti” – kompānija izstrādā visus tradicionālos IT produktus, piemēram, bezvadu piekļuves punktus, maršrutētājus, komutatorus, kā arī videonovērošanas produktus, LED gaismas, paneļus u. c. lietas. “Mēs varam izstrādāt un piedāvājam visu IT produktu spektru skolām, slimnīcām, lidostām u. c. objektiem – sākot no kabeļiem un bezvadu tīkliem līdz gudrām gaismām un ieejas sistēmām,” norāda Kristaps.

Rīgas “R&D” centrā inženieri nodarbojas ar pilna cikla izstrādi – sākot no idejas un prototipa līdz pat gatava produkta radīšanai, kas beigās nonāk masveida ražošanā. Uzņēmums produktus ražo arī Latvijā, taču ļoti mazās partijās pirms masveida ražošanas sākuma. Masveida ražošana tiek uzticēta milzu ražotnēm Ķīnā, bieži vien tām pašām, kurās liek kopā “iPhone” tālruņus.

“Mēs strādājam arī ar partneriem Latvijā, kuri mums palīdz izstrādāt dažādus prototipus, bet beigās mums jāražo tādos apjomos, ka Latvijā neviens to nav spējīgs apkalpot. Mēs runājam par miljoniem ­iekārtu.”

Kristaps norāda, ka ne visas idejas tiek īstenotas, turklāt gadās, ka produkta attīstīšana jāaptur, neskatoties uz investētiem miljoniem eiro, lai vēlāk nesanāk zaudēt vēl vairāk. Piemēram, inženieri Rīgā pusotra gada attīstījuši dronu, kas bijis interesants un veiksmīgs prototips, taču to nācies pārtraukt vēl pirms ražošanas sākšanas.

“Dažas idejas apturam pašā sākumā, jo saprotam, ka tā nestrādās tā, kā to gribam, vai beigās būs pārāk dārga vai grūti saražojama. Ir sanācis ideju novest teju līdz ražošanai. Ir sanācis produktu iepauzēt uz diviem gadiem un pēc tam atsākt tā attīstīšanu. Prieks, ka nav bijusi tāda “Ubiquiti” ierīce, kas veikalu plauktos krātu putekļus, tāpēc ka neviens to nepirktu,” stāsta Kristaps.

Ātri, stabili un skaisti

“Ubiquiti Inc.” produkti redzami visā pasaulē, arī Latvija nav izņēmums. “Mūs izmanto visi operatori, interneta servisu pakalpojumu sniedzēji, IT sistēmu integratori. Mūsu produktus esmu redzējis Rīgā, vienkārši ejot pa ielu. Nesen biju Lūznavas muižā Latgalē – visa IT sistēma sastāvēja no “Ubiquiti” produktiem – “UniFi” bezvadu piekļuves punkta, uz jumta bija “AirMax” nanostacija interneta pieslēgumam utt. Arī “AmpliFi” sērijas produkti ir populāri Latvijā, taču tie ir samērā dārgi un daudzi vēl Latvijā nav līdz galam izpratuši jaudīga mājas rūtera nepieciešamību. Kopumā bizness Baltijā ir ļoti strauji augošs,” norāda “R&D” centra vadītājs.

Kā ar konkurentiem? Tāds ir, piemēram, mūsu pašu veiksmes stāsts “Mikrotik”, taču kopējais produktu klāsts Latvijas uzņēmumam ir šaurāks un arī tradicionālāk, sarežģītāk izstrādāts. “Viņiem ir ļoti bagātīgas konfigurēšanas iespējas un funkcionalitāte, bet vajag attiecīgu speciālistu, lai ar to tiktu galā. Ir situācijas, kad tieši “Mikrotik” būs labākā izvēle, bet 90% gadījumu klientam vajag tikai pamatfunkciju ātru un stabilu izpildīšanu, kā arī labu dizainu.”

“Ubiquiti” produktiem arī nav pie citiem ražotājiem sastopamās tradicionālās sertifikācijas un garantijas nosacījumu, kas katru gadu liek maksāt par programmatūras atjauninājumiem, mistiskām licencēm, antivīrusu atjauninājumiem. “Tu kļūsti kā narkomāns, kas atkarīgs no viena ražotāja adatas. Mums arī ir garantija un atjauninājumi, bet mēs par to neprasām naudu. Tā ir pašsaprotama lieta, kas ražotājiem jānodrošina.”

Uzziņa:

SIA “Ubiquiti Networks” (Latvija) dibināts 2014. gadā. Tas pilnībā pieder “Ubiquiti Inc.”. Uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir amerikānis Roberts Pera. Uzņēmums kotējas biržā.

Uzņēmuma izpilddirektors Latvijā ir Kristaps Rikāns, kas pirms tam strādājis “SAF Tehnika”.

Strauji aug bizness Latvijā un Baltijā. Uzņēmuma apgrozījums 2018. gadā bija seši miljoni eiro, bet peļņa – 498 tūkstoši eiro. Uzņēmumā strādā apmēram 100 cilvēki.

Kristaps Rikāns saņēmis balvu “Laiks Ziedonim” tautsaimniecības nominācijā “Zemi es mācos”.

Latvijā radītās “Ubiquiti Inc.” iekārtas: “AmpliFi”, “Teleport”, “Alien”, “EdgeMax”, dažādi “UniFi” produkti un mobilās lietotnes.

Cer kļūt par vadošo “R&D” centru Latvijā.

Vērtējums: “Jo vairāk Latvijā lielu uzņēmumu struktūrvienību, jo labāk”

Normunds Bergs, AS “SAF Tehnika” valdes priekšsēdētājs un LETERA prezidents: “Jo vairāk Latvijā ir tehnoloģiski aktīvu, lielu uzņēmumu struktūrvienību, jo labāk! “Ubiquiti” ir tieši tāds. Turklāt Latvijā izvietots inženiercentrs, nevis kaut kāds zvanu centrs. Šādus piemērus vajag vairāk, jo tikai tādā veidā jau rodas tas tirgus mūsu gudrajiem prātiem. Parasti šādu centru dabūšana līdz Latvijai ir dažādu notikumu kombinācija, tostarp apstākļu sakritību, bet nenoliedzami ietekme bijusi arī Kristapam, kas spēja panākt to, ka Roberts viņam piesolīja krietni lielāku algu, nekā mēs viņam maksājām ASV. Turklāt viņš to saņem mājās! No tāda piedāvājuma nevar atteikties.

Bet jāatzīst, ka kopumā vietējās uzņēmējdarbības pirmā reakcija, redzot šādu lielu uzņēmumu ienākšanu Latvijā, ir piesardzība, bailes un arī pretestība, jo šis uzņēmums sāk vilkmi darbinieku kustībā, inženieriem ceļas algas, palielinās konkurence. Tas ir normāls process, bet arī burkšķētājus var saprast, jo viņiem rodas problēmas – jāceļ algas un bieži virs tirgus cenas.”