Noslēpums ir tāds, ka mums nav nepieciešami sarežģīti testi, lai saprastu cita cilvēka attieksmi. Mums tikai rūpīgi jāpavēro viņa skatiens un uzvedība.

Mēs visi vēlamies zināt, ko kāds patiesībā pret mums jūt. Vai tā ir tikai draudzīga pieķeršanās vai kaut kas vairāk? Psihologi saka, ka pietiek ar vienu skatienu, lai atklātu slēptās emocijas. Ir vienkārša metode, kas palīdz atpazīt pieķeršanos pat tad, ja kāds cenšas to slēpt.

Slepenā psiholoģiskā metode: skatiena spēks

Galvenais signāls ir acis. Tās reti melo un gandrīz vienmēr atklāj patiesās emocijas. Ir vairākas iezīmes, kurām ir vērts pievērst uzmanību:

  • ilgstošs skatiens, ja kāds uz tevi skatās ilgāk kā parasti, kļūst nedaudz kautrīgs un novēršas, tā neapšaubāmi ir pievilcības pazīme;
  • mirdzums acīs, satiekot kādu mums svarīgu cilvēku, mūsu acu zīlītes neviļus paplašinās. Tas ir fizioloģisks process, kuru nav iespējams kontrolēt.
  • turēšana savā redzes lokā, pat lielā cilvēku pūlī acis dažkārt neviļus sameklē tieši jūs. Tā ir nenoliedzama zemapziņas vēlme turēt pieķeršanās objektu vienmēr savā redzeslokā.

Kādas citas neverbālās pazīmes liecina par mīlestību un stipru pieķeršanos?

  • Smaids, kas parādās bez iemesla. Cilvēks var vienkārši starot, atrodoties tavā tuvumā;
  • ķermeņa noliekšana uz priekšu. Tas liecina par zemapziņas vēlmi samazināt attālumu;
  • žestu atspoguļošana. Ja sarunu biedrs atdarina jūsu kustības vai stāju, tā ir pievilcības pazīme.
