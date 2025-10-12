“Gaisma vienmēr uzvar tumsu…” Sabiedrībā zināmi cilvēki reaģē uz Modra Konovalova suņu nošaušanu 5
Jau iepriekš vēstījām, ka Latviju aizēnoja skumja un satricinoša ziņa, kas lika daudziem aizdomāties par līdzcilvēku nežēlību un dzīvnieku drošību. Zemnieku saimniecības īpašnieks un sociālo tīklu personība Modris Konovalovs, plaši pazīstams arī ar zīmolu “Modra olas”, piedzīvoja smagu personīgu traģēdiju – nošauti visi trīs viņa suņi.
Pēc šī notikuma vairāki sabiedrībā zināmi cilvēki dalījušies savās pārdomās.
Andris Ļubka sociālo mediju platformā “Facebook” raksta: “Es zinu, ka Latvijā prezidents netiek ievēlēts tieši no tautas, bet es arī zinu, ka Edgars Rinkēvičs ir nācis no tautas, un tauta šobrīd jūt līdzi Modrim, ar sirdi un dvēseli!
Ir cilvēki, kas saka, ka kucēns tika pelnīti nošauts! Ir cilvēki, kas aizstāv suņukus, es tajā skaitā! Bet ir viena lieta, kas vieno mūs visus, mēs vēlamies patiesību un vēlamies, lai taisnība uzvar, pagaidām tā slikti apstrādātā bilde neizskatās pēc taisnības, ko mums pasniedz! Šajā lietā būtu jāuzvar patiesībai! Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Latvijā tiek safabricētas lietas, lai aizstāvētu tos, kas rīkojušies nežēlīgi. Es ticu, ja šis jautājums nonāktu līdz prezidentam, cilvēkam, kurš patiesi saprot tautu, mēs saņemtu pareizās atbildes un taisnīgumu. Visdziļākā līdzjūtība Modrim, no manis un manas ģimenes.”
Arī dziedātāja Aija Andrejeva sociālo mediju platformā “Instagram” kavējās atmiņās atceroties savu satikšanos ar nogalinātajiem sunīšiem šī gada vasarā. Dziedātāja publicēja video no vasaras, kurā redzams, ka ciemojas zemnieku saimniecībā “Modra olas”. Video redzami arī nogalinātie suņi, kuri kā Aija raksta bija ļoti draudzīgi. “Mīļo @Modra.olas tu esi gaisma un gaisma vienmēr uzvar tumsu. Mēs tevi mīlam un būsim ar tevi līdz gaisma uzausīs. Par Bruno, Boru, Čipi, Ļipi un visiem mūsu mīļajiem nākotnē,” raksta dziedātāja savā publikācijā.
Arī žurnāliste Inese Supe sociālo mediju platformā “Facebook” publiski dalījusies savās pārdomās par radušos situāciju: “Es pagaidām no komentāriem atturos. Gaidīšu izmeklēšanas rezultātus, Bauskas novada pašvaldības policistu ķermeņa kameru ierakstus, kas apliecinātu, ka 4 un 9 mēnešus veci kucēni var kļūt nekontrolējami agresīvi un piedalīties stirnas noplosīšanā.
Sākotnēji esot ticis saņemts info, ka noplosīta aita. Vēlāk izrādījās stirna. Vai trijotne patiešām noplosīja stirnu, par to vēl zinātnieki spriež. Vai mednieks varēja vienpersonīgi pieņemt lēmumu dzīvniekus nošaut… arī jautājums. Kāpēc nesagaidīja dzīvnieku ķērājus? Vai nama saimnieki patiešām nezināja, kuram pieder suņi? Patlaban ir spekulācijas par to, ka suņus kāds apzināti izlaida. Ir spekulācijas par to, ka Modris ar savām olām krita uz nerviem, jo viņam viss lieliski sanāca. Varbūt kāds šādā veidā puisi vēlas emocionāli piebeigt, lai tiktu izpostīts viņa bizness. Es ar baumām nodarboties negribu. Gaidu pierādījumus, vai tiešām dzīvnieku nošaušana bija vienīgā izeja. Es neatbalstu paviršu attieksmi pret suņiem. Tie nedrīkst klaiņot! Klāt nestāvēju, pierādījumus, ka suņi bijuši agresīvi – dzirdēju LTV sižetā, lasiju šeit FB un tie bija tikai iesaistīto apgalvojumi. Tos nevar uzskatīt par pierādījumu. Tāpēc pagaidām, līdz pierādījumu publicēšanai, šo informāciju neuzskatu par pilnīgu un ticamu. No sērijas:” Viena tante teica…”
Arī pavārs Rojs Puķe sociālo mediju platformā “Facebook” dalījies pārdomās no sava skatupunkta: “Tautā runā – Valmieras novada Kakšos kādā saimniecībā sestdien ieradās Valsts policija, lai skaidrotu apstākļus uzsāktajā kriminālprocesā par noziedzīgiem nodarījumiem pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību.
Piektdienas pēcpusdienā zemnieku saimniecībā bija ieklīduši trīs kaķi – apmēram četru gadu, deviņu mēnešu un četru mēnešu vecumā. Kā noskaidroja Kakšu Televīzija, dzīvnieki bijuši neparasti agresīvi – viņi saplosījuši saimniecības ganāmpulku. Privātmājas īpašniece nav varējusi dzīvniekiem pietuvoties, jo tie kļuvuši nekontrolējami un apdraudējuši arī viņas drošību. Saimniece nekavējoties sazinājusies ar mednieku un izsaukusi pašvaldības policiju. Mednieks izrādīja varonību un kaķus nošāva. Policija īsti nezin, kā viņi tur gadījās, vai gadijās un viņi jau vispār neko….,bet kaķi vainīgi, tas skaidrs!”
Lai arī teksts rakstīts ar jūtamu ironiju, ir skaidrs, ka daudzi cilvēki šobrīd ir nesaprašanā par lietas apstākļiem.
Ar sociālo mediju palīdzību tiek meklēts publicētā attēla pirmavots: “Skaidrojam, kurš ir avots šiem attēliem. LTV tos iedeva Dzīvnieku glābšanas dienests, apgalvojot, ka tie nāk no pašvaldības policijas. Pašvaldības policija to neapstiprina.”
Dace piebilst, ka priecāsies par jebkādu informāciju, kas palīdzētu atrast attēlu pirmavotu.