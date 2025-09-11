Nāvējoša kombinācija: iecienītas garšvielas, kas var ietekmēt medikamentu iedarbību 0
Garšvielas kopš seniem laikiem tiek izmantotas ne vien garšas uzlabošanai, bet arī veselības veicināšanai. Kaut arī mērenā daudzumā lielākā daļa garšvielu ir drošas, noteiktas to kombinācijas, īpaši lielās devās vai vienlaikus ar medikamentiem, var radīt nopietnus riskus veselībai.
Ja šīs garšvielas lieto lielās devās – īpaši uztura bagātinātāju veidā –, tās var vai nu paātrināt zāļu izvadīšanu no organisma, padarot tās mazāk iedarbīgas, vai arī būtiski palielināt asiņošanas risku, ja tās kombinē ar noteiktiem medikamentiem.
Lūk, trīs iecienītas garšvielas, kas var ietekmēt dzīvību glābjošu medikamentu iedarbību: