Lukašenko rīcība Zelenski ir nokaitinājusi “līdz baltām pelītēm” – Zelenskis dod nedēļu laika iekārtu atslēgšanai 0
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka Baltkrievija joprojām palīdz Krievijai karā pret Ukrainu. Pēc viņa teiktā, Baltkrievijas teritorijā darbojas aprīkojums, kas tiek izmantots, lai koriģētu Krievijas triecienus pa Ukrainas civilajiem objektiem, vēsta vairāki ārvalstu mediji.
Zelenskis par to runāja 19. jūnijā Kijivā kopīgā preses konferencē ar Hondurasas prezidentu Nasri Asfuru, komentējot arī Baltkrievijas līdera Aleksandra Lukašenko beidzamos izteikumus.
Iepriekš Lukašenko bija atzinis, ka savos izteikumos par Ukrainas vadību esot aizgājis pārāk tālu, vienlaikus apgalvojot, ka Baltkrievija karā pret Ukrainu neiesaistīsies. Zelenskis, reaģējot uz šiem vārdiem, sacīja, ka personiskus aizvainojumus var atstāt pagātnē, taču jautājums par Baltkrievijas lomu karā ir daudz nopietnāks.
Ukrainas prezidents atgādināja, ka pilna mēroga iebrukuma sākumā Krievijas raķetes uz Ukrainu tika palaistas arī no Baltkrievijas teritorijas.
Pēc viņa teiktā, Krievija arī turpmāk mēģinās iesaistīt Baltkrieviju karā, taču šobrīd Lukašenko saprotot, ka Ukraina uz draudiem atbildēs.
Zelenskis uzsvēra, ka Baltkrievijas teritorijā pie Ukrainas robežas izvietoti retranslatori un citas iekārtas, kas, pēc Ukrainas puses teiktā, tiek izmantotas Krievijas triecienu koriģēšanai.
“Uz torņiem ir retranslatori — krievu retranslatori, baltkrievu retranslatori, kāda mums atšķirība? Tās teritorijā gar diviem reģioniem, kas robežojas ar Ukrainu, ir iekārtas, kas koriģē uguni pa Ukrainas iedzīvotājiem,” sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents norādīja, ka, ja Lukašenko patiešām nevēlas tikt iesaistīts karā, viņam šīs iekārtas būtu jāizslēdz.
Zelenskis arī sacīja, ka Baltkrievija joprojām ir viens no nozīmīgiem degvielas piegādātājiem Krievijas armijai. Pēc viņa teiktā, šis atbalsts palīdz Maskavai turpināt karu un nodrošināt savu militāro vienību darbību.
“Mēs darām visu, lai krieviem nebūtu iespējas pārdot naftu un dot dīzeļdegvielu un naftu savai armijai, jo tas viss tiek izmantots pret mums. Šodien viens no galvenajiem Krievijas armijas piegādātājiem ir Lukašenko, tā ir Baltkrievija,” sacīja Ukrainas prezidents.
Atsevišķi Zelenskis komentēja arī 17. jūnijā Krievijas Brjanskas apgabalā notikušo incidentu ar autobusu, kurā atradās Baltkrievijas bērnu futbola komanda. Krievijas mediji un amatpersonas apgalvoja, ka autobusam trāpījis Ukrainas drons. Tika ziņots, ka autobusā atradās 44 pasažieri, tostarp 28 bērni, kuri devās uz atpūtu. Krievijas puse apgalvoja, ka uzbrukumā ievainoti vairāki cilvēki, tostarp bērni, un gājusi bojā sieviete, kura bērnus pavadīja.
Ukraina šos apgalvojumus noliedza. Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs paziņoja, ka konkrētajā laikā Ukrainas aizstāvji šajā teritorijā bezpilota lidaparātus nav izmantojuši.
Zelenskis uzbrukumu autobusam nosauca par iespējamu Krievijas provokāciju, kuras mērķis varētu būt iesaistīt Baltkrievijas sabiedrību karā pret Ukrainu.
“Kas attiecas uz drona uzbrukumu autobusam ar baltkrievu bērniem, visi jau ir atzinuši, un starptautiskie eksperti, un, man šķiet, arī krievi atzīst, ka tas nebija mūsu trieciens. Krievi īstenos daudzas dažādas provokācijas, lai iesaistītu Baltkrievijas tautu šajā karā. Šī ir viena no tām,” sacīja Zelenskis.
Viņš arī brīdināja, ka Krievija varētu turpināt mēģinājumus paplašināt kara mērogu un ievilkt Baltkrieviju arvien dziļāk agresijā pret Ukrainu.