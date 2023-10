#Mellauzis: Vai vakcīnas var izraisīt autismu? Ieteikt







“Patiesībā tā nav, bez šaubām, un tam ir ļoti nopietni pierādījumi,” mītus par vakcināciju TV24 raidījumā “Meli un fakti” šķetina Ludmila Vīksna, RAKUS galvenā infektoloģe, RSU profesore.

“Autisma gadījumi uz noteiktu bērnu skaitu ir fiksēts daudzums. Pētījums no skaitļu viedokļa raugoties ir vienkāršs, jo tiek apskatīts, vai tie, kas ir vakcinēti, ir vairāk autisma gadījumu, vai starp tiem, kuri ir nevakcinēti. Un izrādījās, ka nav. Tādi pētījumi ir vairāki un to mūsu un citu valstu pediatri daudzkārt ir atkārtojuši, bet diemžēl cilvēki tam netic.

Un tas jau arī ir saprotami, jo cilvēks ir ļoti uzmanīgs, it īpaši pret savu bērniņu, tāpēc liekas, ja kāds to ir teicis, varbūt tur ir daļa patiesības. Bet patiesība ir tāda, ka, ja mēs bērniņus nevakcinējam, tad mums būtu kroplīši no poliomielīta, mums būtu mirušie no masalām un tā tālāk. Bet to mēs tā kā nerēķinām, jo mēs bīstamies par savu tagadējo situāciju, bet tas nav tiesa,” skaidro profesore.

Čipi un vakcīnas ir vēl viens mīts, ko raidījumā apgāž Ludmila Vīksna.

“Par čipiem pēdējos gados diezgan daudz runā. Čipu lieta medicīnā sākās jau pagājušā gadsimta beigās, jo, piemēram, smadzenēs vajadzēja iedzīvināt čipus, lai stimulētu dažas zonas dažādu slimību ārstēšanai un faktu konstatēšanai. Bet, kas attiecas uz vakcīnām, tad speciālisti saka, ka to nemaz nav iespējams izdarīt, tāpēc ka tā ir maza, elektroniska ierīce, kuru ir jāievada, otrs – tā ir ļoti dārga lieta, un trešais – visas vakcīnas iziet ētiskās un tehniskās pārbaudes pirms tās vispār tiek pieļautas pielietošanai cilvēkiem. Un tā kā neviens no šiem punktiem nav izpildījies, es atļaušos apgalvot, ka tā nu gan nav,” norāda profesore.

