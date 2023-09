Vakcinācija pasargā no gripas komplikācijām. Foto: Ball Lunla/SHUTTERSTOCK

Šogad iedzīvotājiem būs pieejamas trīs dažādas gripas vakcīnas Ieteikt







Šogad iedzīvotājiem būs pieejamas trīs dažādas gripas vakcīnas, aģentūrai LETA pavēstīja Imunizācijas valsts padomes (IVP) vadītāja, profesore Dace Zavadska.

Pēc viņas paustā, viena no vakcīnām ir jau ierastā un iepriekš lietotā standarta deva, četrus gripas celmus saturošā vakcīna – nedzīva, injicējama vakcīna. Arī šogad tā par valsts līdzekļiem būs pieejama visiem bērniem no sešu mēnešu līdz divu gadu vecumam, un tā ir iekļauta valsts imunizācijas kalendārā. Tāpat šī vakcīna ir valsts apmaksāta un stingri rekomendēta visām grūtniecēm, kā arī pieaugušajiem vecumā līdz 64 gadiem, kuri pieder noteiktām veselības riska grupām.

Otra gripas vakcīna ir jaunums – nazālā vakcīna, proti, saņemama deguna spreja veidā. Zavadska skaidroja, ka šī dzīvā vakcīna daudzās pasaules valstīs sen ir pazīstama ar savu augsto efektivitāti un bērniem draudzīgo saņemšanas veidu. Piemēram, ar labiem rezultātiem ik sezonu kopš 2013.gada bērniem tā tiek lietota Lielbritānijā. Tāpat šo nazālo vakcīnu savas valsts kalendārā ir iekļāvusi Somija.

Pagaidām gan valsts apmaksāta nazālā vakcīna Latvijā būs bērniem no divu līdz septiņu gadu vecumam (ieskaitot). Vakcīna ir reģistrēta bērniem no divu gadu vecumam, tāpēc zīdaiņiem vecumposmā no 6 līdz 23 mēnešiem ir standarta devas injicējamā vakcīna. Zavadska skaidroja, ka noteiktā vecuma robeža nav saistīta ar lietošanas vai reģistrācijas ierobežojumiem, bet gan ar finansēm. IVP cer, ka nākotnē Latvijā to varēs saņemt bērni līdz pat 18 gadu vecumam.

Arī trešā gripas vakcīna Latvijā ir jaunums, un Latvijā visiem iedzīvotājiem, kas ir vecumā virs 65 gadiem, būs pieejama valsts apmaksāta augstas devas gripas vakcīna. Zavadska skaidroja, ka tā jau vairāk nekā 10 gadus pasaulē pierāda sevi ar augstu efektivitāti – augstāku nekā standarta devas vakcīnai.Tas ir būtiski, jo ar standarta devas vakcīnu vecāka gada gājuma cilvēkiem ne vienmēr efektīvi un ilgstoši, visas sezonas garumā, var nodrošināt aizsardzību pret smagu gripu, gripas izraisītām komplikācijām, hospitalizāciju.

Zavadska atgādina, ka gripas vīruss ir neprognozējams, tas var izraisīt smagas komplikācijas, ietekmējot cilvēka dzīvi dažādā veidā un izraisot būtiskus bojājumus gandrīz visās lielākajās orgānu sistēmās. Gripa parasti īpaši asi skar seniorus un mazus bērnus.

Viņa vērš uzmanību, ka gadu desmitiem ilguši pētījumi un zinātniski dati liecina, ka gripas infekcijas epizode cilvēkiem gados vairākkārtīgi paaugstina insulta un infarkta risku; apmēram ceturtdaļa senioru pēc gripas epizodes zaudē savas neatkarības, autonomijas spējas. Savukārt bērni ir galvenie gripas izplatītāji, viņiem ir galvenā loma gan epidēmijas aizsākšanā, gan izplatībā, turklāt bērni gripas vīrusu izdala ilgāk nekā pieaugušie. Tātad tieši bērnu saslimšana atstāj nopietnu ietekmi uz populāciju, tai skaitā, senioriem.

Zavadska norāda, ka labākais laiks, kad veikt vakcināciju pret gripu un arī pret Covid-19, ir no oktobra vidus.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka 2023./2024.gadu sezonā ir plānots iegādāties 135 000 devas. Pagājušajā sezonā tika iepirktas 119 656 devas, bet 2021./2022.gadu sezonā 185 000.