Nepietiek tikai uzsmērēt aizsargkrēmu! Dermatologi nosauc 6 biežākās SPF lietošanas kļūdas 0
Saules aizsargkrēms palīdz pasargāt ādu ne tikai no apdegumiem un priekšlaicīgas novecošanās, bet arī samazināt ādas vēža risku. Taču ar SPF uzklāšanu vien nepietiek. Kā raksta amerikāņu izdevums “Health”, atsaucoties uz ASV dermatologu ieteikumiem, cilvēki bieži pieļauj kļūdas, kas samazina saules aizsargkrēma efektivitāti un atstāj ādu nepietiekami aizsargātu pret UV starojumu. Uzzini, kuras SPF lietošanas kļūdas speciālisti saista ar paaugstinātu ādas vēža risku.
1. Tiek uzklāts pārāk maz saules aizsargkrēma
Viena no biežākajām kļūdām ir nepietiekama SPF daudzuma lietošana. Dermatologi norāda, ka lielākā daļa cilvēku neuzklāj tik daudz aizsargkrēma, cik nepieciešams, lai iegūtu uz iepakojuma norādīto aizsardzību.
Sejai vien nepieciešama aptuveni ceturtdaļa tējkarotes saules aizsargkrēma, savukārt visam ķermenim — apmēram 30 mililitri jeb nelielas glāzītes apjoms.
Speciālisti iesaka izvēlēties produktu ar vismaz SPF 30. Tāpat losjoni un krēmi bieži nodrošina labāku pārklājumu nekā aerosola veida līdzekļi, jo cilvēki tos mēdz uzpūst pārāk mazā daudzumā.
2. SPF netiek atjaunots pietiekami bieži
Daudzi uzklāj saules aizsargkrēmu tikai vienu reizi dienā, taču ar to nepietiek, īpaši karstā laikā, peldoties vai svīstot.
Dermatologi iesaka SPF atjaunot ik pēc divām stundām. Savukārt pēc peldēšanās vai intensīvas svīšanas to vajadzētu uzklāt vēl biežāk — aptuveni ik pēc 40 līdz 80 minūtēm.
Eksperti arī atgādina, ka UV stari spēj izkļūt cauri mākoņiem, tāpēc saules aizsardzība nepieciešama arī mākoņainās dienās.
3. Tiek aizmirstas svarīgas ķermeņa zonas
Cilvēki bieži aizmirst uzklāt SPF vairākās vietās, kas ir īpaši pakļautas saules iedarbībai. Dermatologi īpaši izceļ ausis, plakstiņus un ādu ap acīm, lūpas, matu šķirtni, kaklu, kā arī pēdu un plaukstu virspusi.
Tiek uzsvērts, ka āda ap acīm ir īpaši jutīga, tāpēc šai zonai nepieciešama rūpīga aizsardzība. Savukārt lūpām ieteicams izmantot lūpu balzamu ar SPF.
4. SPF saturošs mitrinošais krēms tiek izmantots saules aizsargkrēma vietā
Mitrinošs krēms ar SPF var būt labs papildinājums ikdienas kopšanā, taču dermatologi neiesaka paļauties tikai uz to.
Pētījumos secināts, ka cilvēki SPF saturošus mitrinošos krēmus uzklāj mazākā daudzumā un ne tik rūpīgi kā klasisko saules aizsargkrēmu, īpaši ap acu zonu – tāpēc speciālisti iesaka izmantot atsevišķu sejas saules aizsargkrēmu.
5. Paļaušanās tikai uz SPF
Dermatologi uzsver, ka ar saules aizsargkrēmu vien ne vienmēr pietiek, lai pilnvērtīgi pasargātu ādu no UV starojuma.
Papildus SPF ieteicams valkāt cepuri ar platām malām, izmantot saulesbrilles ar UV aizsardzību, kā arī uzturēties ēnā dienas karstākajā laikā.
Īpaši piesardzīgiem ieteicams būt laikā no plkst. 10.00 līdz 16.00, kad UV starojums ir visintensīvākais.
6. SPF netiek lietots vispār
Viena no biežākajām problēmām joprojām ir pilnīga atteikšanās no saules aizsargkrēma lietošanas. Daļa cilvēku uzskata, ka tas nav nepieciešams, savukārt citi raizējas par iespējamu SPF sastāvdaļu ietekmi uz veselību.
Tomēr Amerikas Dermatoloģijas akadēmija norāda, ka pašlaik nav zinātnisku pierādījumu, ka saules aizsargkrēmi būtu kaitīgāki par pašu UV starojumu.
Tiem, kuriem ķīmiskie SPF produkti nepatīk vai kairina ādu, speciālisti iesaka minerālos saules aizsargkrēmus ar cinka oksīdu vai titāna dioksīdu.
Raksts sagatavots pēc ārvalstu preses materiāliem.