2023. gadā reģistrēti 263 ādas melanomas gadījumi un 1386 citu ļaundabīgu ādas audzēju gadījumi. Savukārt no ādas vēža nomira 113 cilvēki – 68 no ļaundabīgās melanomas, bet 45 no citiem ļaundabīgiem ādas audzējiem. Visbiežāk ar ādas vēzi slimo cilvēki pēc 50 gadu vecuma. Tomēr jaunākie dati liecina, ka par saules krēmu esamību vecuma grupā 65+ zina tikai aptuveni 14 %. Anda Apine, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas un Lāzerplastikas klīnikas dermatoloģe, TV24 raidījumā “Dr. Apinis” stāsta par saules aizsargkrēma nozīmi.

“Saules aizsargkrēms ir jālieto katru dienu, kad mēs dodamies ārā. Iekštelpās varētu nelietot. Ārā ejot, būtu jālieto, ideālā gadījumā to uzklājot 20 minūtes pirms iziešanas ārā, un tad, ja uzturamies ārā, tad uzklāt to atkārtoti ik pa divām stundām,” pauž Apine.

Viņa norāda, ka daudzums, kas būtu jālieto, ir mērāms ar rokas pirkstiem. Ja lieto saules aizsargkrēmu visai sejas ādai, piemērotais daudzums būtu, uzspiežot krēmu divu pirkstu garumā, piemēram, uz vidējā un rādītāja pirksta. Šāds daudzums ir piemērots sejai, ausīm, paurim un kaklam. “Tas nozīmē, ka tas ir daudz. Ar vienu tūbiņu nepietiks visai vasarai, ja mēs to lietosim pareizi,” norāda dermatoloģe.

Viens no galvenajiem pretargumentiem saules aizsargkrēma lietošanai ir D vitamīna nepiekļūšana ādai. “Šis arguments jau sen kā vairs neiztur kritiku, jo mūsu ādas tipam ir vajadzīgas 15 minūtes visas dienas garumā. Nu, labi, šī te pīķa laikā – no apmēram 11.00 līdz 17.00,” pauž Apine. Cilvēkam ir nepieciešamas tikai 15 minūtes saules visā šajā periodā. Nav nepieciešams pavadīt dārzā vairākas stundas bez cepures un krekla.

Šīs 15 minūtes saulē var pavadīt T-kreklā, jo saules piekļuvei nepieciešamas tikai apakšdelnas. “Tas ir tas daudzums, ko mūsu ķermenis spēj uzsintetizēt un saglabāt. Ja mēs, patiesībā, esam pārāk ilgi, tad ieslēdzas pilnīgi pretējs un D vitamīnu samazinošs process, tāpēc tā pārsauļošanās mums nespēj kumulatīvi uzkrāt D vitamīnu. Pilnīgi pretēji – pat kaut kādā ziņā samazināt,” skaidro dermatoloģe.

Jau vēstīts, ka “Veselības centrs 4” kampaņā “Sargi savu ādu!” aicinās Latvijas iedzīvotājus pievērst lielāku uzmanību ādas veselībai un ādas vēža riskiem. Ādas ļaundabīgie audzēji, ieskaitot ādas melanomu, ir visbiežāk sastopamie ļaundabīgie audzēji Latvijā. Kampaņas rīkotāji norādīja, ka riska faktoriem saslimt ar melanomu atbilst liela daļa valsts iedzīvotāju.

Riskam ir pakļauti gaišas ādas cilvēki, tie, kuriem bijuši bieži saules apdegumi, īpaši bērnībā, cilvēki ar lielu skaitu dzimumzīmju, samērā liela izmēra dzimumzīmēm ar neregulārām robežām, nelīdzenu virsmu, kā arī tie, kuru radiniekiem ir konstatēta šī slimība. Liels melanomas risks ir tiem, kuri slimojuši ar citu ādas audzēju – bazaliomu vai plakanšūnu vēzi.