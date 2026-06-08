“Pie skolām ir pilnīgs ārprāts.” Bergholcs norāda uz problēmu, kas Rīgā jau gadiem netiek risināta 0

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LA.LV
16:44, 8. jūnijs 2026
Viedokļi

Rīgā pārāk liela uzmanība pievērsta velo infrastruktūras attīstībai, vienlaikus aizmirstot par citām mobilitātes problēmām, TV24 raidījumā “Tava vide” sacīja Rīgas domes deputāts un Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs.

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Viņš norādīja, ka pašlaik diskusijās dominē veloceļu izbūve, taču daudz mazāk tiek domāts par kopējo transporta sistēmu, tostarp privāto transportu, kam joprojām ir liela nozīme pilsētas ikdienā.

“Mēs esam aizskrējuši vienā virzienā ļoti aktīvi. Vairāk runājam par veloceļiem un velo infrastruktūru, bet esam aizmirsuši par transportu kopumā,” viņš sacīja.
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Bergholcs uzskata, ka velo infrastruktūras attīstība būtu jāplāno pārdomātāk. Viņš minēja, ka, ja Krišjāņa Barona iela jau ir pielāgota lēnākai satiksmei un velobraucējiem, rodas jautājums, kāpēc līdzīgas pārmaiņas nepieciešamas arī citās galvenajās ielās.

Viņš atgādināja arī par Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, uzsverot, ka velobraukšanas sezona ir salīdzinoši īsa, bet infrastruktūras uzturēšana prasa ievērojamus līdzekļus.

Deputāts īpašu uzmanību pievērsa situācijai pie skolām.

“Mēs ļoti labi redzam, kas notiek no rītiem un vakaros pie šīm skolām, tur ir pilnīgs ārprāts,” viņš sacīja.

Bergholcs norādīja, ka Latvijā joprojām nav ieviesta plašāka skolu autobusu sistēma, kāda darbojas daudzviet Eiropā. Viņaprāt, tas palīdzētu mazināt satiksmes sastrēgumus un atvieglotu ģimeņu ikdienu.

Kā piemēru viņš minēja situācijas, kad vecāki no rīta ved bērnus uz Rīgas centru, bet pēc tam dodas uz darbu pavisam citā pilsētas daļā vai pat ārpus galvaspilsētas, piemēram, Mārupi.

Pēc Bergholca domām, tieši šādu paradumu dēļ cilvēki ceļā pavada daudz laika, un tas liecina, ka transporta plānošanā nepieciešama daudz rūpīgāka pieeja.

“Plānošana mums ir aizgājusi nepareizā virzienā,” viņš secināja.

Projektu finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds. Par projekta saturu atbild AS “TV Latvija”.

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