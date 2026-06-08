“Pie skolām ir pilnīgs ārprāts.” Bergholcs norāda uz problēmu, kas Rīgā jau gadiem netiek risināta 0
Rīgā pārāk liela uzmanība pievērsta velo infrastruktūras attīstībai, vienlaikus aizmirstot par citām mobilitātes problēmām, TV24 raidījumā “Tava vide” sacīja Rīgas domes deputāts un Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Edgars Bergholcs.
Viņš norādīja, ka pašlaik diskusijās dominē veloceļu izbūve, taču daudz mazāk tiek domāts par kopējo transporta sistēmu, tostarp privāto transportu, kam joprojām ir liela nozīme pilsētas ikdienā.
Bergholcs uzskata, ka velo infrastruktūras attīstība būtu jāplāno pārdomātāk. Viņš minēja, ka, ja Krišjāņa Barona iela jau ir pielāgota lēnākai satiksmei un velobraucējiem, rodas jautājums, kāpēc līdzīgas pārmaiņas nepieciešamas arī citās galvenajās ielās.
Deputāts īpašu uzmanību pievērsa situācijai pie skolām.
Bergholcs norādīja, ka Latvijā joprojām nav ieviesta plašāka skolu autobusu sistēma, kāda darbojas daudzviet Eiropā. Viņaprāt, tas palīdzētu mazināt satiksmes sastrēgumus un atvieglotu ģimeņu ikdienu.
Kā piemēru viņš minēja situācijas, kad vecāki no rīta ved bērnus uz Rīgas centru, bet pēc tam dodas uz darbu pavisam citā pilsētas daļā vai pat ārpus galvaspilsētas, piemēram, Mārupi.
Pēc Bergholca domām, tieši šādu paradumu dēļ cilvēki ceļā pavada daudz laika, un tas liecina, ka transporta plānošanā nepieciešama daudz rūpīgāka pieeja.
“Plānošana mums ir aizgājusi nepareizā virzienā,” viņš secināja.
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