Foto: Namtipstudio/ SHUTTERSTOCK

Par izvairīšanos no dzēlējiem un asinssūcējiem jādomā laikus. Kā mazināt niezi un tūsku pēc kukaiņu koduma? Ieteikt







Regīna Olševska, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vasara nav iedomājama bez atpūtas brīvā dabā. Diemžēl neiztikt arī bez saskarsmes ar odiem, dunduriem, bitēm un citiem dzēlējiem un asinssūcējiem, tādēļ jau laikus jāpadomā, kā no tiem izvairīties un ko darīt, lai efektīvi mazinātu niezi un tūsku pēc kukaiņu koduma.

Aizbaidi, pirms sadzeļ

Pirms kukainis iedzēlis, būtu labi to vispār nelaist klāt ne pieaugušajiem, ne bērniem.

Viens variants ir šim nolūkam izmantot apģērbu, kas cieši nosedz ķermeni, bet galvu apsegt ar cepuri vai kapuci.

Otrs – izmantot repelentus jeb aizsardzības līdzekļus pret odiem un ērcēm. “Mēness aptiekas” farmaceite Brigita Jaunušāne stāsta, ka aptieku plauktos ir liela dažāda sastāva un formu repelentu izvēle: “Dominē aerosoli, taču iespējams izvēlēties arī izsmidzināmus losjonus, vairākkārt lietojamas aproces, kuru sastāvā ir dabīgas vielas, ultraskaņas repelentās ierīces.

Taču, pirms iegādāties un lietot šos līdzekļus, uzmanīgi jāizlasa to sastāvs un lietošanas instrukcija, lai noskaidrotu, vai sastāvā ir ķīmiskas vai dabiskas vielas, vai to drīkst izsmidzināt tikai uz apģērba un virsmām vai arī uz ādas, vai tas piemērots bērniem un no kāda vecuma.

Ļoti bieži līdzekļiem, kurus klāj tieši uz ādas, noteikts, ka tos drīkst lietot tikai no trīs gadu vecuma, savukārt vairākkārt lietojamās aproces var izmantot bērniem jau no sešiem mēnešiem.

Tomēr der atcerēties, ka ne tikai ķīmiskie, bet arī dabīgie līdzekļi, piemēram, ēteriskās eļļas, var izraisīt alerģisku reakciju, tādēļ par repelentu lietošanu bērniem ieteicams apspriesties ar ārstu.”

Pirms došanās uz vasarnīcu vai pārgājienā pa dabas takām jāpārliecinās, vai tiešām nopirkto odu un ērču atbaidīšanas līdzekli varēs izmantot pilnīgi visi ģimenes locekļi.

Ja, piemēram, pret ērču uzbrukumiem nepieciešams aizsargāt arī četrkājaino draugu – suni vai kaķi –, jāiegādājas speciāli dzīvniekiem paredzēta droša repelentā ultraskaņas ierīce, kakla siksna vai uz ādas pilināms šķidrums.

Antihistamīna ziedes niezei

Odi mēdz būt visai nežēlīgi, sadzeļ tā, ka jākasās vairākas dienas. Kādreiz bērni vasarā staigāja noziesti ar briljantzaļā spirta šķīdumu, taču mūsdienās iespējams izmantot arī saudzīgākas metodes, piemēram, koduma vietām uzsmērēt pretniezes gelu ar antihistamīnu, kurš efektīvi mazina niezi, apsārtumu un tūsku.

“Reakcija pret oda kodumiem ir individuāla, mēdz būt arī tā, ka niezošas pumpas saglabājas piecas sešas dienas. Ja nieze ir ļoti traucējoša, papildus uz nakti var iedzert arī antihistamīna tableti,” iesaka farmaceite.

Ja nekā tāda nav pie rokas, sadzeltajai vietai var pielikt kaut ko atvēsinošu, piemēram, ledus gabaliņu, vai izmantot tādu pārbaudītu tautas medicīnas līdzekli kā ceļmallapu. Ja bērns oda koduma vietas sakasījis, speciāliste iesaka tās apstrādāt ar līdzpaņemto dezinfekcijas līdzekli un uzlīmēt plāksteri.

Aptiekās nopērkami īpaši šādiem gadījumiem paredzēti plāksteri bērniem no trīs gadu vecuma ar atvēsinošu un niezi mazinošu efektu.

Pieejami arī līdzekļi, kuri lietojami pēc kukaiņu kodumiem, piemēram, nomierinoši rullīši, zīmuļi, un kuru sastāvā ir dabīgas ēteriskās eļļās.

“Ja pēc odu koduma mazam bērnam ir izteikta lokāla reakcija, vecākiem ir bažas, kāda tā būs uz bites vai lapsenes dzēlienu. Diemžēl pirms pieredzes ar šiem kukaiņiem, pirms dzēliena, to prognozēt nevar,” atzīst Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu alergoloģe Kristina Amosova.

Tādēļ, ja bērnam pirmo reizi iedzēlusi bite vai lapsene, vecākiem ļoti uzmanīgi jāvēro, kāda būs reakcija. Lokālas reakcijas gadījumā pietiek ar aukstu kompresi un antihistamīna krēmu no mājas aptieciņas. Lai samazinātu pietūkumu, tūsku sadzeltajā vietā, bērnam var iedot arī iekšķīgi lietojamu antihistamīna līdzekli.

Taču, ja attīstās smaga alerģiska reakcija, piemēram, tūska, kura skar ne tikai dzēliena vietu, bet visas orgānu sistēmas, piemēram, elpceļus, ja bērns sāk smakt vai elpa kļūst sēcoša, sākas vemšana, parādās apātija, vājums, nekavējoties jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde.

Kā mazināt lokālas sāpes, tūsku pēc bites dzēliena?

Pirmkārt, lai bišu inde neizplatītos tālāk, pēc iespējas ātrāk jāizvelk dzelonis un jāuzliek cietušajai vietai vēsa komprese, lai sašaurinātos asinsvadi.

Otrkārt, uzsmērēt uz koduma vietas antihistamīna gelu, ja nepieciešams, lietot antihistamīna tabletes. Treškārt, nesildīt sadzelto vietu, piemēram, tajā dienā izvairīties no sauļošanās, pirts.

Der atcerēties – ja kukaiņi ir iedzēluši plaukstā, jau laikus jānoņem rotaslietas, piemēram, gredzeni, rokassprādzes, jo izteiktas tūskas gadījumā var būtiski pasliktināties perifērā asinsrite.

Ērce jāizņem pareizi

Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti atgādina, ka piesūkusies ērce pēc iespējas ātrāk jānoņem, lai samazinātu risku inficēties ar Laimas slimību un ērlihiozi – ērču encefalīta vīrusi diemžēl nonāk asinīs uzreiz.

Ļoti svarīgi ir to noņemt pareizi un nesaspiest, lai ērces iekšējais saturs nenonāktu koduma brūcē vai caur mikrotraumām pirkstu ādā.

Pirms ērces izvilkšanas ar 70° spirtā samērcētu vates tamponu, nevis sviestu vai augu eļļu, uzmanīgi dezinficē ādu vietā, kur tā piesūkusies. Vēlams mitro vati vēl pāris minūšu paturēt uz ērces, lai būtu vieglāk to noņemt.

Ērces izvilkšanai izmanto smailu pinceti, ar ko satver ērci pēc iespējas tuvāk ādai un lēni velk ārā. Aptiekā var iegādāties gan šādas pincetes, gan speciālas ierīces ērču noņemšanai ar lupu.

Šim nolūkam var izmantot arī diega cilpu, kuru apsien ap ērces snuķīti pēc iespējas tuvāk ādai, un, velkot aiz galiem, to izņem. Ja tomēr vēlas izmantot pirkstus, tad ērces satveršanai vajag lietot salveti vai kabatlakatu.

Pēc ērces noņemšanas bojāto vietu atkal apstrādā ar spirtu, bet rokas nomazgā ar ziepēm.

Smaga alerģiska reakcija

Jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, ­zvanot 113:

* aizdusa, smakšana vai apgrūtināta elpošana;

* auksti sviedri, samaņas traucējumi, reiboņi, neskaidra galva;

* pēkšņas sāpes krūtīs, sirdsdarbības paātrināšanās;

* slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā;

* pietūkums strauji veidojas ne tikai dzēliena vietā, bet tūska ir arī uz sejas, kakla, rokām, mutē, rīklē, elpošanas ceļos.

* Ja bite vai lapsene iedzēlusi mutē, gaidot NMPD brigādi, cietušajam dod sūkāt ledu vai maziem malkiem dzert aukstu ūdeni, dzesē kaklu no ārpuses.