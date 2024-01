Publicitātes foto

"Palielināt nevar samazināt" – kur likt komatu, ja runājam par pedagogu pienākumiem un darba slodzi?







Viens no iemesliem pedagogu aizplūšanai no skolām ir izdegšana un pārmērīgā slodze. Jaunas mācīšanas metodes, jauns saturs, jaunas pieejas satura apguvei – skolotāju kompetences robežas arvien paplašinās. Slodzi var mazināt, izlīdzināt, pārskatīt, bet, kā to izdarīt, ja jau tagad skolās akūti trūkst skolotāju? Par to TV24 raidījumā “Alma Mater” diskutēs Latvijas Universitātes (LU) Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes (IZPF) dekāne profesore Linda Daniela un prodekāne studiju jautājumos profesore Anika Miltuze.

LU kopā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) pērn rudenī devās vizītēs uz Latvijas reģioniem, lai kopā ar pašvaldību vadītājiem un izglītības speciālistiem meklētu risinājumus skolotāju trūkuma samazināšanai Latvijā.

Raidījumā “Alma Mater” profesore L. Daniela atzīst – situācija valstī kopumā ir “stipri līdzīga”, tomēr ir atsevišķas pašvaldības, kas ar dažādām papildu darbībām un bonusiem ir spējušas aizpildīt visas skolotāju vietas. Citur savukārt atsevišķu mācību priekšmetu skolotāju nav jau ilgstoši un problēmai ātra risinājuma nav.

Kā uzsver LU pedagoģijas zinātņu ekspertes, universitātē pedagoģijas studentu ir krietns pulks un uz budžeta vietām veidojas konkurss, taču, nonākot reālajā pasaulē, daļa jauno pedagogu nespēj izturēt darba un emocionālo slodzi un izvēlas citu karjeras ceļu.

“Līdz mācību satura reformai skolotāju apmācības programmās nebija tādas tēmas kā skolēnu sociāli emocionālā mācīšanās. Tam iepriekš nepievērsa uzmanību. Topošajiem skolotājiem tas ir izaicinājums, jo laikā, kad viņi paši bija skolēni, šādas tēmas netika apspriestas un nevienu tas neinteresēja,” stāstot par izaicinājumiem skolotāju sagatavošanā minēja A. Miltuze.

Atbalsta personāls, īpašas atbalsta programmas jaunajiem pedagogiem, mācību materiālu pieejamība, sociālo pedagogu sagatavošana, – šīs un citas iespējas, kā noturēt skolotājus skolās un mazināt pārslodzi tiks apspriestas jaunākajā “Alma Mater” raidījumā, kas ēterā būs skatāms svētdien, 15. janvārī, plkst. 21.00.

Diskusiju raidījuma “Alma Mater”, kas tapis sadarbībā ar LU, mērķis ir skatīt augstākajā izglītībā aktuālos tematus – augstskolu reformu, strukturālos izaicinājumus, identificēt “klupšanas akmeņus” un kopīgiem spēkiem meklēt atbildes uz dažnedažādiem ar augstāko izglītību un universitāti saistītiem jautājumiem. Līdzšinējos raidījumos iztirzāti jautājumi par LU rektora vēlēšanu procesu, LU struktūras konsolidāciju, ilgtspējīgu, videi draudzīgu augstskolas attīstību, augstskolas lomu sporta attīstībā un LU infrastruktūras attīstību.

Raidījums TV24 ēterā skatāms katru otro svētdienu plkst. 21.00 ar atkārtojumu trešdienās plkst. 15.00 un ceturtdienās plkst. 11.00.