“Par šo esmu patīkami pārsteigta!” Veikalu plauktos parādījušies jauni dzērieni – soctīklotāji dalās pirmajos iespaidos 0
Plašu sabiedrības interesi nesen izraisīja uzņēmējas Elīnas Didrihsones zīmola “Elyndi” un “Cēsu Alus” kopīgi radītie funkcionālie dzērieni. Uzņēmumu sadarbības rezultātā ir izveidoti divi “Elyndi” funkcionālie ūdeņi. Viens ar persiku garšu un šķiedrvielām, bet otrs – kofeīnu un ābolu-kivi garšu. Daudzi steidza iegādāties jaunumu, nogaršot to un dalīties iespaidos sociālajos medijos, raisot plašas diskusijas par garšu, sastāvu un cenu.
Taču izskatās, ka dzērienu cienītāju uzmanību piesaistījis vēl viens jaunums. Šoreiz runa ir par minerālūdens zīmola “Borjomi” jauno produktu līniju “Borjomi Aromati”.
Socplatformā “Threads” lietotāja Kristīne dalījusies ar savu vērtējumu pēc dzēriena nogaršošanas: “Grēks bija nepamēģināt, ja jau biju mēģinājusi ELYNDI ūdeņus. Un par šo Borjomi Aromati – patīkami pārsteigta. Nav tās mākslīgās “ķīmijas” garšas, bet ir laba citrona pēcgarša. Ingveru gan nesagaršoju, nu piedodiet manām garšas kārpiņām. Bet kopumā – dzerams. Un pat diezgan labi dzerams.”
Komentāros gan viedokļi dalās. Kāda sieviete atzina, ka ķiršu garšas versija viņai nav patikusi un to vairs nepirktu. Savukārt cita norādīja, ka pēc ķiršu garšas dzēriena lietošanas izjutusi kuņģa dedzināšanu, lai gan klasisko “Borjomi” minerālūdeni ikdienā lieto regulāri.
Tikmēr citi komentētāji pauduši pozitīvāku attieksmi. Vairāki atzina, ka jaunais produkts viņiem garšojis, bet daļa pat uzskata, ka otra pieejamā garša esot vēl veiksmīgāka nekā citrona un ingvera kombinācija.