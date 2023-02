IOC prezidents Tomass Bahs akcentē krievu tiesības, ne ukraiņiem nodarīto postu. Foto: IOC

Vienmēr bija patīkami noskatīties, kā kanādiešu hokejisti saberž pulverī krievu “sbornaju”, kā šautuvē pūdelē krievu biatlonisti un cik kleinas kājas ir uzbrucējiem Krievijas futbolizlasē. Pret krieviem esmu fanojis jau kopš PSRS laikiem, kad Latvija bija lielvaras okupēta, un – pēc vispārējas varenās kaimiņvalsts diskvalifikācijas pasaules sporta arēnās un trasēs kopš pagājušā gada 24. februāra – sākumā pat bija žēl, ka nevaru ielīksmot par krievu sportsmeņu zaudējumiem.

Tagad izklausās dīvaini Starptautiskās olimpiskās komitejas (SOK) prezidenta Tomasa Baha uzmācīgie spriedelējumi un lienošā vēlēšanās panākt, lai 2024. gadā Parīzes olimpiskajās spēlēs zem neitrāliem karogiem apritē atgrieztos krievu un baltkrievu sporta sūtņi. Šis vācietis, bijušais paukotājs, ietiepīgi durstās – ka neatbalstot atlētu izslēgšanu pases dēļ, jo tas neatbilstot olimpiskās hartas vērtībām. SOK misija esot pulcēt kopā uz sacensību atlētus no visas pasaules. Par ukraiņu pieteikto boikotu Bahs izteicies – zinām šos ukraiņus, kuri grib izolēt visus krievus. SOK prezidents turpināšot “pētīt iespēju” ļaut startēt Parīzē krievu un baltkrievu olimpiešiem.

Ja tiešām gaidāms šāds apkaunojošs iznākums, kā Bahs skatīsies acīs ukraiņu sportistiem, kuru treniņbāzes ir okupantu šāviņu sagrautas, kuri spiesti karot, aizstāvot tēv­zemi, ko SOK prezidenta krēslā iesēdies, par “olimpiskajiem principiem liesmojošais” krievu draudziņš un balstītājs teiks kritušajam Ukrainas daiļslidotājam un pārējiem 184 nogalinātajiem sportistiem un kā paskaidros savu interesi dot zaļo gaismu krieviem miljoniem ukraiņu bēgļu, kas atstājuši dzimteni un nevar atgriezties mājās?

Ja agresorvalstu pārstāvjiem neliegs līdzdalību Parīzes spēlēs, paredzams pamatīgs troksnis. Olimpiskais prezidents ir diplomātiski locījies un šķietami no acīm nolasījis rīkotājvalsts Francijas prezidenta Emanuēla Makrona vēlmi redzēt Parīzē arī krievus. Vācietis piekopis personīgo politiku un meklējis atbalstu absurdajai idejai iesaistīt nevainīgos atlētus eņģelīšus olimpiskajās spēlēs Āzijas valstu komitejās un gan jau ar saldiem vārdiem savāks palīgus un talciniekus arī kaut kur Āfrikā un Okeānijas salās. Bet SOK amatvīra pienākums ir panākt saskaņotu darbību, nevis skaldīt olimpisko kustību! It kā būtu aizmirsta krievu prakse uzlabot rezultātus ar “kokteilīšiem”, kādēļ Krievija jau pirms kara, analizējot Soču 2014. gada ziemas spēļu rezultātus, daudzos sporta veidos pēc skandāliem tika sodīta ar izslēgšanu! Vai olimpiskais prezidents ir drošs, ka aizliegtās vielas, kas ir glabātas, ietaupītas, vairs netiks izmantotas ­dopingošanai?

Lai kā paukotājs Bahs tīrītu un spodrinātu krievu “ieroču” slavu, diezin vai pasaules sporta pīlāri ignorēs kara apstākļus, kad demokrātiskās valstis dzīrušās dibināt īpašu tribunālu Krievijas tiesāšanai par karā izdarītajiem noziegumiem. Būs grūti sagremot, ka krievu sportisti, kuru vidū netrūkst kvēlu Putina terorisma atbalstītāju, atkal “neitrālās krāsās” drīkst sacensties ar citu valstu pārstāvjiem. Deru uz pusstopu, ka Parīzē uz starta līnijas nestāsies ne Krievijas, ne Baltkrievijas atlēti. Vāji maskēta ir daudzu internacionālo sporta funkcionāru un federāciju vadību vēlēšanās pēc krievu bagātīgām naudas injekcijām, tomēr jāšaubās, vai Krieviju izdosies reabilitēt stundu pēc karā izskanējušā pēdējā šāviena, un tās atgriešanās ceļš sportotāju saimē jāpadara pēc iespējas grūts.

Kāpēc Bahs ir niķīgs un gražojas kā bērns, kam atņemta paija un spēļu mašīnīte? Kādas magoņsēkliņas un “semočkas” kaisītas pasaules sporta galvenā vadītāja priekšā? Piedāvāju variantus. A) vājš raksturs, sliktu draugu ietekme, mērcēšanās vodkā, krasavica Nataša un dzīves kuģis uzskrējis zemūdens klintīm. B) piesiets valdziņā no Soču spēlēm, kad iegaršojušies melnie ikri no Kaspijas jūras. C) smadzeņu pārkaļķošanās 69 gadu vecumā un norvēģu sabiedriskās televīzijas vērtējumā kļūšana par Kremlim noderīgu idiotu. D) vienkārši patīk padzert tēju ar Putinu un saņemt honorāru par pūlēm.

Grūti uzminēt īsto iemeslu, kāpēc Bahs nonācis uz āķa un tā vietā, lai, mazākais, delikāti paklusētu, kamēr tūkstošiem ukraiņu iet bojā, izmisīgi vēlas nepamatoti atjaunot pārrautās saites ar krievu un baltkrievu sporta aprindām. Vai tiešām SOK prezidents grib neskaitāmus konfliktus ar krievu līdzjutējiem un sportistiem, kuri neizbēgami uz stadioniem vilks līdzi savu kāškrustu – “Z” un “V” ķekšus, un putinisma atribūtiku? Kremļa politiskajā izpratnē Krievijas pārākumam jāizpaužas itin visā, arī sportā jābūt pirmajiem un tas jāpanāk jebkādiem – godīgiem, negodīgiem un amorāliem – ­līdzekļiem.