Plāns strādā. Reakcijas testi un tiesību pārbaude mazinājusi pieprasījumu pēc koplietošanas skrejriteņiem 0
Obligātie reakcijas testi un vadītāja apliecības pārbaude pirms katra koplietošanas skrejriteņa brauciena ir mazinājusi pieprasījumu pēc pakalpojuma, aģentūrai LETA sacīja “Bolt” mikromobilitātes biznesa vadītājs Latvijā Ronalds Ābols.
Ābols uzsvēra, ka šie ierobežojumi samazina lietotāju vēlmi izmantot koplietošanas skrejriteņus, un flotes apmēra pielāgošana ir dabiska atbilde uz mainīgo pieprasījumu. Attiecīgi šajā sezonā “Bolt” ir pielāgojis skrejriteņu flotes apmēru vairākās Latvijas pilsētās, tostarp Jelgavā un Liepājā.
Viņš skaidroja, ka pieejamo skrejriteņu apmēru katrā pilsētā “Bolt” pielāgo nepārtraukti, vadoties pēc sezonalitātes un lietotāju aktivitātes, tāpēc arī kopējais skrejriteņu skaits ir mainīgs.
Ābols piebilda, ka Latvijas normatīvu prasības, kas no 1. aprīļa paredz veikt reakcijas testu un vadītāja apliecības pārbaudi, ir unikālas Eiropā, un nevienā citā valstī šāda prasību kopuma pirms katra brauciena patlaban nav.
“Praksē tas nozīmē, ka daļa cilvēku vienkārši atsakās no koplietošanas transportlīdzekļu lietošanas – vai nu tāpēc, ka nav derīgas vadītāja apliecības, vai tāpēc, ka reakcijas tests mobilajā ierīcē rada tehniskas neērtības, piemēram, laikapstākļu, mobilās ierīces vecuma vai nolietojuma dēļ,” skaidroja “Bolt” pārstāvis.
Viņš norādīja, ka jaunās prasības koplietošanas skrejriteņiem kavē šī pārvietošanās veida attīstību un vienlaikus nepalīdz risināt problēmu pēc būtības. Kompānijas ieskatā stingri ierobežojumi koplietošanas skrejriteņiem nozīmē to, ka cilvēki labāk izvēlas risinājumus, kas ir daudz mazāk regulēti, piemēram, privātos elektriskos skrejriteņus.
Ābols sacīja, ka, lai sāktu braucienu ar privāto skrejriteni, reakcijas tests nav jāveic, vadītāja apliecību var likt uzrādīt tikai policija, ja tā vadītāju aptur, braukt ļauts no 14 gadu vecuma, ierīcēs iestrādātos ātruma ierobežojumus ir iespējams apiet un braukt pat ar ātrumu 100 kilometri stundā atļauto 25 kilometru stundā vietā.
“Bolt” pārstāvis informēja, ka no Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) reģistrētajiem elektriskajiem skrejriteņiem patlaban 60% ir privātie, bet koplietošanas – 40%. Tomēr ne Valsts policija, ne pašvaldības policijas nefiksē, vai reģistrētajos pārkāpumos vai negadījumos iesaistīti ir privātie vai koplietošanas braucamrīki. Tādējādi nav iespējams novērtēt, vai jaunās prasības koplietošanas rīkiem patiešām uzlabo satiksmes drošību.
Ābols rezumēja, ka regulējums ir jāveido tā, lai uzlabotu satiksmes drošību kopumā, uzraugot un prasot atbildību no visiem satiksmes dalībniekiem, meklējot kompleksus risinājumus, nevis tikai regulējot tos, kurus ir vieglāk kontrolēt.
Jau ziņots, ka Saeima pērn novembrī pieņēma Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredzēja no šā gada 1. aprīļa ieviest alkohola vai citu apreibinošu vielu reakcijas testu pirms koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanas.
Izmaiņas paredz, ka koplietošanas pakalpojumu sniedzējam pirms pakalpojuma sniegšanas elektroniskajā lietotnē vai mājaslapā jāīsteno pakalpojuma saņēmēja vecuma pārbaude un jāpārliecinās par attiecīgā transportlīdzekļa vadīšanas tiesību esamību, kā arī jāīsteno pakalpojuma saņēmēja reaģēšanas spēju pārbaude alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmes kontrolei.
Ja koplietošanas pakalpojumu sniedzēji lietotnēs vai mājaslapās neīstenos vecuma un vadīšanas tiesību pārbaudi, tiks piemērots naudas sods no 70 līdz 350 eiro, kā arī reaģēšanas testu neesamības gadījumā komersantam varēs piemērot sodu no 70 līdz 350 eiro.
“Bolt Technology” ir mobilās lietotnes kompānija, kas ar “Bolt” zīmolu piedāvā kopbraukšanas pakalpojumus, elektrisko skrejriteņu, velosipēdu un automašīnu nomu, kā arī ēdiena un iepirkumu piegādi Eiropā un Āfrikā. “Bolt” 2013. gadā izveidoja Markuss Villigs, kuram pašlaik kompānijas kapitālā pieder 15,49%.