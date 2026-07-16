Uz Latvijas ogām atrod cilvēkiem kaitīgu parazītu oliņas. Kā pareizi mazgāt ogas? 0

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LA.LV
8:06, 16. jūlijs 2026
Veselam Dzīvesveids

Starptautiskā pētījuma rezultātā konstatēts, ka uz Latvijas un Igaunijas ogām atrodamas cilvēku veselībai kaitīgas parazītu oliņas. Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) ģenerāldirektors Māris Balodis TV24 raidījumā “Uz līnijas” skaidroja, ka pētījumā PVD nav piedalījies, tomēr iegūtie rezultāti jāvērtē saistībā ar kopējo situāciju dabā.

“Tas bija institūta BIOR pētījums, un

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tas noteikti korelē ar situāciju mežos, kur meža dzīvnieki ir parazītu pārnēsātāji un var kontaminēt produktus,”

norādīja Balodis.

Viņš uzsvēra, ka Latvijā situācija, visticamāk, nav būtiski atšķirīga no citām Baltijas valstīm, jo liela nozīme ir meža dzīvnieku populācijai un tam, cik tuvu tie nonāk lauksaimniecības teritorijām. “Latvija ir valsts ar plašiem mežiem un daudz meža dzīvniekiem. Līdzīga situācija noteikti var būt jebkurā valstī, kur ir meža dzīvnieku populācija, tai skaitā Skandināvijā.”

PVD vadītājs uzsvēra, ka

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risks nav saistīts tikai ar mežā lasītām ogām – arī tirgū vai veikalā iegādāti produkti pirms lietošanas ir rūpīgi jānomazgā.

“Vienalga, vai jūs pats mežā esat lasījis, vai esat nopircis tirgū Latvijas, Polijas vai Grieķijas ogas – jebkuru produktu, kas ir mazgājams, mazgājiet.”

Balodis atgādināja, ka parazīti nav vienīgais iespējamais piesārņojums: “Parazīti nav vienīgie piesārņotāji, ko jūs varat iegūt no ogām.

Tikpat labi tās var būt dažāda veida baktērijas. Nemaz nerunāsim par dienvidu augļiem, kur iespējams arī pesticīdu piesārņojums uz produktu virsmas.”

Runājot par to, kā ogas pareizi mazgāt, Balodis norādīja, ka ar ātru noskalošanu vien nepietiek: “Ar vienu vienīgu paskalošanu būs par maz. Ogas jāmazgā rūpīgi.” Viņš ieteica izmantot nedaudz siltāku ūdeni un, ja iespējams, katru ogu pārskatīt.

“Nevajadzētu lietot pilnīgi aukstu ūdeni. Tam būtu jābūt siltākam, lai šie piesārņotāji tiešām tiktu nomazgāti.

Un mēģiniet tomēr katru ogu izcilāt, ja tas ir iespējams,” šādu padomu dod eksperts.
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