Šis patiesi aktuāls temats šobrīd aktīvi tiek apspriests vietnē “X”, kur konts @realaGrutniecba izvērsis tematu par ceļojumiem skolas laikā. “Redzot mācību iestādes līgumā punktu “neplānot ceļojumus mācību un pārbaudījumu laikā” un citā mācību iestādē dzirdot par to vecāku sapulcē, saprotu, ka Latvijā tā tiešām ir izplatīta problēma.” Zem šī ieraksta aktīvi diskutē patiesi daudz cilvēku, daloties divās grupās, – vieni to uzskata par loģisku variantu, ka ceļot mācību laikā ir normāli, jo tad cenas ir zemākas, kas īpaši būtiski lielākām ģimenēm; tāpat – vai tiešām nedēļa bez skolas ietekmēs bērnu nākotni neatgriezeniski. Otra viedokļu grupa – kā vispār var ienākt prātā doties brīvdienās laikā, kad to nav.

Nu ar trīs mēnešu brīvdienām un pārējo saspiestu, ir arī. Ja ir iespēja maksāt x2 par biļetēm brīvlaikos, tad savādāk, bet principā, ja gribas aizbraukt ne vasarā, nav opciju. Reģionos gan daudzi vispār nevar atļauties, atkrīt pats par sevi — Vaivare (@vaivarei) September 3, 2024

Manam bērnam bija skolotāja, kas uzzinot par manām šaubām, vai braukt ceļojumā, sirsnīgi pajautāja: "Vai tiešām jūs domājat, ka te klasē viņš uzzinās vairāk?" Skola nav cietums uz 9 gadiem. Ceļojumi izglīto. — Dace Voitkevica (@DaceVo) September 4, 2024

Cik gan ir to vecāku, kuri nodrošina, ka bērns apgūst mācību vielu? — Māra Mariņa Manson (@Madarmara) September 4, 2024

Trīs mēneši ir vasarā, tūrisma sezonas pīķis, visur karsti un pārbāzts. Nav diez ko forša pieredze, ja vien ceļojums neaprobežojas ar viesnīcas baseinu.

Patiesībā, ja ir piepildīts ceļojums, nevis tikai "atpūta", tad es pat teiktu, ka tas ir vērtīgāks par nedēļu skolā. — Armands Brants (@armandsbrants) September 4, 2024

Tad visi brauc, attiecīgi ne visi var tās avio cenas atļauties. — Armands Brants (@armandsbrants) September 4, 2024

Nu, mums skolā, principā, tā arī ir, ka bērnam ir jāapstaigā skolotāji un jāsavāc atļaujas. — Armands Brants (@armandsbrants) September 4, 2024

Ārzemes tā ir normāla prakse, ka skolu nekavē privātu braucienu dēļ. Latvijā tā ir milzu problēma. Skolotāji skrien pakaļ bērniem, jo tie pēc Kanāriju salām negrib nākt kārtot parādus. — Katrīna Marta Stoka (@katriinamarta) September 4, 2024

Es šad un tad braucu ar bērniem skolas laikā īsos ceļojumos, jo būtiskue pasākumi notiek ārzemēs. Un? Neviens neko nav nokavējis tāpēc. Tad jau arī slimot skolas laikā nevar, jo neapgūs vielu. — Līva (@LivaLaimiga) September 3, 2024

Nav atcelti, bet arī viesmīlības un avionozares tos ir pamanījušas + tie mums visbiežāk ar 1 ned.nobīdi no vairuma ES – būtu pat jauki, ja negribas padzīvoties ar draugu vai radu bērniem. Bet jā, tie https://t.co/F4AQB48w0h glābiņš, ja nesaslimst ikurāt tonedēļ. — Ingmāra Balode (@IngmBalode) September 4, 2024

Mēs (arī 6) jau sen viesnīcās paliekam tikai ārkārtas gadījumos. Dzīvokli vai māju paņemt sanāk stipri prātīgāk. — Armands Brants (@armandsbrants) September 4, 2024

Diemžēl man arī ir bijis tā, ka jārauj ārā vienalga uz kurieni, jo savādāk non stop kavēšana dēļ slimošanas. Tas gads ir ļoti nesabalansēts, īpaši, otrais semestris. — Vaivare (@vaivarei) September 3, 2024

UK bija labi sabalnsēts 1ned.okt,3 ned. zsv,1 ned februārī (kad tā pat slimo), 3 ned ap lieldienām (ar domu gatavoties uz eksāmeniem), 1 ned.maijā(tas pats+LV1-5.05 sanāk izpļakarēta nedēļa) un m.g beidzas pēc Jāņiem. IMHO ļoti sabalancēts variants. — Krišs (@krisselerts) September 4, 2024

Tad skolotāji pametīs darbu. Vecāki un bērni jau piemērotos, galvenie protestētāji jau ir tieši paši skolotāji. — Vaivare (@vaivarei) September 3, 2024

Tā nu gan nav tiesa, visvairāk protestē bērni!😂

Ja nopietni- kamēr skolās nebūs normālas kondicionēšanas sistēmas, tas būtu murgs! Zini, kāda "ceptuve" šodien ap 13.00 bija skolā?🥵 Maija beigās vēl trakāk.

Taču, kad par šo runā, augšā izliekas nedzirdam. Vnk nekādas reakcijas. — NK🇱🇻🇺🇦 (@NeilaKrave) September 3, 2024