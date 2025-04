Šomēnes Īlona Maska dibinātā kompānija Neuralink paziņoja par pirmo neiročipu, kas paredzēts, lai atjaunotu redzi cilvēkiem, kuri to zaudējuši slimību, piemēram, makulas deģenerācijas, vai traumu dēļ. Šis čips, mazāks par monētu, tiek implantēts smadzenēs un apiet bojātos redzes orgānus, tieši stimulējot redzes nervu.

“Mēs gribam dot neredzīgajiem iespēju atkal redzēt pasauli,” sacīja Īlons Masks, prezentējot jauno tehnoloģiju. Pašlaik čips tiek testēts uz dzīvniekiem, bet jau spēj nodrošināt pamata redzes funkcijas, piemēram, gaismas un formu uztveršanu.

Tikai divas nedēļas vēlāk Neuralink atklāja vēl pārsteidzošāku plānu: neiročipu, kas ne tikai atjauno redzi, bet piedāvā “labāku redzi nekā parastā”. Masks apgalvo, ka čips varētu nodrošināt tālummaiņu, nakts redzamību un pat paplašinātās realitātes funkcijas, projicējot digitālu informāciju tieši smadzenēs.

“Iedomājieties redzi kā ērglim vai pat labāku,” Masks ar savu raksturīgo bravūru paziņoja. Šis čips, kas pagaidām ir agrīnā attīstības stadijā, izmantos mākslīgo intelektu, lai apstrādātu attēlus reāllaikā, ļaujot lietotājiem pielāgot savu redzes pieredzi. Pirmie klīniskie izmēģinājumi ar cilvēkiem plānoti 2026. gadā. Neuralink t ehnoloģija izklausās kā no zinātniskās fantastikas, taču tās pamatā ir reāla zinātne.

Tas saņem datus no ārējas kameras, piemēram, uz brillēm, un pārvērš tos elektriskos impulsos, kas stimulē smadzeņu redzes apstrādes centrus.

2024. gada pētījumi, par kuriem ziņoja Wired, parādīja, ka pērtiķi ar šādiem implantiem spēja atpazīt vienkāršus attēlus un sekot objektiem. “Mēs esam tuvu tam, lai pārvērstu sapņus realitātē,” sacīja Neuralink inženieris. Atšķirībā no tīklenes implantiem, kas palīdz tikai daļēji, šis čips ir efektīvs pat pilnīga akluma gadījumos.

Lai gan Neuralink sasniegumi rada sajūsmu, tie nav bez pretrunām.

apdraudot lietotāju drošību. Turklāt tehnoloģijas augstās izmaksas var padarīt to pieejamu tikai turīgiem, radot jaunu sociālo plaisu.

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.

Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.

To set expectations correctly, the vision… https://t.co/MYLHNcPrw6 pic.twitter.com/RAenDpd3fx

— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2024