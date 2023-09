Ugunsnelaime Rubas pagastā

Saldus novadā līdz pamatiem nodegusi ģimenes dzīvojamā māja, zaudēta visa iedzīve: “Dzīves nogalē esmu kļuvusi par bomzi” Ieteikt







Saldus novada Rubas pagastā joprojām pārdzīvo par Blūmu ģimenes nelaimi. Biruta un Ziedonis Blūmi ugunsnelaimē zaudējuši visu savu iedzīvi. Sadedzis itin viss! Uguns mēles aprija dokumentus, iekrājumus, fotoalbumus un atmiņām bagātas mīļlietas. Šiem cilvēkiem pēkšņi viss jāsāk no nulles. “Grīvu” saimniece raud sāpju asaras: ”Dzīves nogalē esmu kļuvusi par bomzi”.

Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Evija Mame kopš ugunsgrēka brīža dara visu iespējamo un arī neiespējamo, lai cietušajiem palīdzētu atgūties no pārdzīvotā. Viņa portālam LA.LV stāsta: “Nelaime notika 3. septembra pusdienlaikā ar tiešām ļoti strādīgiem un foršiem cilvēkiem, Rubas pagasta “Grīvās”. Šie ļaudis nodarbojas ar piensaimniecību. Ja es pareizi sapratu no Birutas – viņa bija uzlikusi elektroniskajā cepeškrāsnī cepties ēdienu.”

Tikmēr no elektriskā gana sargāta aploka bija pamukušas pāris govis un viņa aizskrēja tās sadzīt, lai lopi nenodara postu kaimiņiem.

Atgriežoties jau visa māja, viss koridors bijis dūmos un principā iekšā vairs tikt nav bijis iespējams. Biruta mēģinājusi vēl ieskriet pēc dokumentiem, vai pēc kā, bet tas nebija iespējams.

E.Mame turpina: “Kad mēs atbraucām viņa bija šokā un pat kurpes pazaudējusi. Cilvēkiem sadega visi dokumenti. Palika vien tas, kas mašīnā bija. Auto ar traktoru izvilka no sētas, lai tas netraucē glābēju darbam un nesadeg, bet abas mašīnas atslēgas palika iekšā, tāpat kā drēbes, mēbeles, kā jau, kad viss nodeg.

Sadega visas bankas kartes, visi ietaupījumi, kas bija krāti remontam. Mājai pirms aptuveni diviem gadiem tieši jumtu bija nomainījuši, šogad tā tika nosiltināta. Tiešām strādīgi cilvēki, kas pamazām krāja naudiņu. Tagad viss ir sadedzis.“

Vīrs tikmēr bijis siena pļavā Zvārdē. Kundze pagastu apvienības pārvaldes vadītājai skaidrojusi, ka viņai vienmēr mobilais telefons karājies kaklā, bet tas steigā palicis mājās. Biruta paķērusi riteni un steigusies pie kaimiņiem, lai izsauktu ugunsdzēsējus.

Tikmēr glābējiem piezvanījušas kādas meitenes, kurām pagastu apvienības pārvaldes vadītāja saka lielu paldies! “Sveši cilvēki, ieraudzījuši nelaimi, steidzami zvanījuši dienestam un lūgušas palīdzību!”

No vietējā ciema braukuši zemnieki ar ūdens mucām, ugunsdzēsēji glābuši Blūmu ģimenes īpašumu, cik viņu spēkos, tomēr uguns kāri norijusi itin visu, ko šie cilvēki bija savas dzīves laikā sarūpējuši.

“Mēs šobrīd koordinējam visu. Mums ir iesaistījies arī sociālais dienests. Tiks piešķirts krīzes pabalsts. Apkārtējie ļaudis jau segas saveda. Blūmiem ir gotiņas, kas ir jāslauc no rīta un vakarā. Ļoti tālu viņi dzīvot nevar. Tāpēc atsaucīgi kaimiņi atveda vagoniņu, kurā var dzīvot. Pamazām te jau rosāmies, lai to vagoniņu uzlabotu ar kokmateriāliem. Viens no vietējiem puišiem, kurš nodarbojas ar ēku siltināšanu, ir apsolījis vagoniņu nosiltināt, jo rudens nāk. Blūmiem ir divi suņi un divi kaķi, tiem arī visa barība sadega. Pašiem taču arī gribas ēst. Šiem cilvēkiem sadega itin viss, viņi palika tā kā stāv.”

Ziedonis un Brigita ir šokā. Viņi tiešām kārtīgi cilvēki. Bērnus izskolojuši, palaiduši patstāvīgajā dzīvē… Nelaimes brīdī atvases kopā ar radiniekiem steidzās palīdzēt no Latvijas malu malām. Mēs arī cenšamies mierināt. Ziniet kā, cilvēki pēc ugunsnelaimes tikai sāk aptvert, kas ir noticis. Nelaimes dienā vēl turējās. Kamēr notiek visa tā kustība, cilvēks saņemas, bet, kad apsēdies un saproti, kas vispār ir noticis, tad ir skaudri.”

Pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Evija Mame aicina sabiedrību Blūmiem palīdzēt. Patlaban ir nepieciešami būvmateriāli, lai ģimene “Grīvās” varētu visu sākt no sākuma. Nelaime šiem ļaudīm ir atņēmusi itin visu materiālo, bet mīlestība, gādība, kas saņemta no līdzcilvēkiem prātam neaptveramās bēdās, ir lielisks stimuls, lai savu dzīves ritējumu sāktu no jaunas starta līnijas.

Ja vēlaties palīdzēt, noteikti var sazināties ar Jaunauces, Rubas un Vadakstes pagastu apvienības pārvaldes vadītāju Eviju Mami vai arī ziedot:

Biruta Blūma

LV16PARX0005928850001

Ik katrs eiro šiem cilvēkiem būs nozīmīgs atbalsts!