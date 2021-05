Vakcinācija pret Covid-19 Latvijā un pasaulē

Kā sagatavoties vakcinācijai pret Covid-19? Endokrinoloģes rekomendācijas par vakcinēšanos un D vitamīnu







Kā sagatavoties vakcinācijai pret Covid-19? Televīzija RīgaTV 24 raidījumā “Dr. Apinis” padomu sniedz Maija Gureviča endokrinoloģe, interniste.

“No endokrinoloģijas viedokļa pirmais, ko es teiktu – hroniskas slimības kontrole. Protams, tas ir pats, pats svarīgākais,” sacīja ārste.

Taču zinot, ka Latvijas iedzīvotājiem trūkts, piemēram, D vitamīns, ko nevar iegūt no saules gaismas, viņa aicina uzņemt to papildu. It īpaši šajā periodā.

“Imūnā sistēma nav tik atraktīva, pārmērīgi aktīva, ja D vitamīna līmenis ir optimāls, pietiekams. Līdz ar to es aicinu, ja gadījumā tiek nodotas analīzes pirms vakcinācijas, pie reizes paskatīties kāds ir D vitamīna līmenis, jo tad imūnā sistēma arī pareizāk noreaģēs, ja tas līmenis ir pietiekams,” rekomendē endokrinoloģe.