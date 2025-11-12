Šis rudens patiesi spēj pārsteigt – sinoptiķi brīdina par gaidāmo laiku 0
Ceturtdien Latvijā būs mākoņains un vējains laiks, vietām gaidāms lietus, prognozē sinoptiķi.
Naktī un no rīta līs daudzviet, galvenokārt Kurzemē un Vidzemē. Dienvidu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē, vietām piekrastē tas pastiprināsies līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +4..+9 grādi.
Dienā vietām līs, nokrišņi pārsvarā gaidāmi valsts ziemeļos, vakarā vairāk līs Kurzemē. Dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 11-16 metriem sekundē, piekrastē – līdz 19 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +7..+12 grādi.
Rīgā 13. novembrī galvenokārt no rīta gaidāms neliels lietus. Dienvidu, dienvidrietumu vēja ātrums brāzmās palaikam sasniegs 14 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs +7 grādi, dienā gaiss iesils līdz +10 grādiem.