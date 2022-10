“Jau šobrīd esam visos pasaules lielākajos eksporta tirgos – ASV, Kanādā, Austrālijā un Lielbritānijā. Veicinot “pro-aging” kustību, centīsimies atņemt tirgus daļu lielajiem kosmētikas zīmoliem, kas tirgo “anti-aging” produktus,” ir apņēmies uzņēmuma “Prime Prometics” vadītājs Kaspars Eglītis. Publicitātes foto

Vai laikā, kad pasaules skaistumkopšanas nozare izmisīgi cenšas aizkavēt novecošanos, var pastāvēt arī kosmētikas ražošanas uzņēmums, kas necīnās pret to? Latvijas uzņēmums “Prime Prometics” ir apņēmies pierādīt, ka tas ir iespējams.

SIA “Prime Prometics” ir e-komercijas uzņēmums, kas tiešsaistē tirgo pašu radīta zīmola kosmētikas produktus sievietēm pēc 50 gadiem. Pretstatā dominējošajai “anti­-aging” ievirzei, kas postulē, ka novecošana ir jāaizkavē, “Prime Prometics” ir atradis savu nišu pašu izveidotā skaistas novecošanas jeb “pro-aging” segmentā.

Pagaidām visa produkcija tiek realizēta ārvalstīs, pārsvarā ASV, kur, pateicoties lielajam turīgo vecāka gadagājuma dāmu skaitam, ir liels eksporta potenciāls. “Prime Prometics” ir pirmais uzņēmums, kurā šajās dienās 1,14 miljonus eiro investēja Latvijas vienīgā “vienradža” (viena miljarda ASV dolāru vērtību sasnieguša jaunuzņēmuma) “Draugiem Group” izveidotā kompānija “Draugiem Capital”.

Uzņēmuma “Prime Prometics” vadītājs Kaspars Eglītis ir absolvējis Banku augstskolu, kur mācījies finanses un uzņēmējdarbību, strādājis starptautiskās auditorfirmas “Ernst & Young” darījumu nodaļā un par finanšu analītiķi “Draugiem Group”, izmēģinājis spēkus e-komercijā, tirgojot dažādus produktus.

“Viens no visvairāk pirktajiem bija tonālais krēms vecākām sievietēm, bizness labi aizgāja. Tā kā mans tētis ir onkologs un ikdienā daudz strādā, lai palīdzētu sievietēm cīņā ar krūts vēzi, zinu, ko sievietes ķermenim nodara ķīmij­terapija. Tāpēc sapratu, ka ir vajadzīgi produkti, kas arī pēc vēža ārstēšanas ļauj turpināt sievietēm justies sievišķīgi,” savu izvēli par labu skaistas novecošanas kosmētikas zīmola radīšanai un e-komercijas uzņēmuma izveidošanai skaidro K. Eglītis.

Viņš atzīst, ka vīrietim mesties iekšā kosmētikas biznesā nebūt nav viegli, tajā ir daudzi un dažādi izaicinājumi. “Turklāt laiks, kurā es izveidoju uzņēmumu, bija ļoti grūts. Pats esmu pārsteigts par to, ka man tas izdevās, jo Covid-19 pandēmija īpaši skāra kosmētikas nozari, samazinot pieprasījumu un radot loģistikas problēmas. Tāpat daudzi lielie kosmētikas zīmoli, kuri iepriekš nebija pievērsušies e-komercijai, sāka to aktīvi izmantot,” atceras uzņēmējs.

Top jauni produkti

Uzņēmums tika izveidots 2018. gadā. Pirmais “Prime Prometics” zīmola produkts bija skropstu tuša. “No pirmajiem paraugiem, kurus saņēmām, līdz ražošanas uzsākšanai pagāja pusgads. Paraugus testēt palīdzēja mana sieva un mamma, viņas ieteica, kas ir uzlabojams, lai iegūtu ideālu skropstu tušu.

Kad vienā dienā abas atzina, ka tā ir labākā skropstu tuša, kādu viņas jebkad ir lietojušas, sapratu, ka esmu gatavs palaist šo projektu,” atceras K. Eglītis, piebilstot, ka pēc klientu atsauksmēm ir pārliecinājies, ka ģimenes loceklēm produktu izvēlē var uzticēties. Šobrīd uzņēmumam ir sadarbības partneri – kosmētikas ražotāji dažādās pasaules valstīs – ASV, Kanādā un Ķīnā. Šīs valstis izvēlētas, izvērtējot izmaksas un loģistikas iespējas.

“Prime Prometics” ir četras produktu līnijas – skropstu tušas “PrimeLash”, lūpukrāsas “PrimeLips”, kosmētika uzacīm un ādai – “PrimeBrowe” un “PrimeSkin”. Pašlaik notiek aktīvs darbs pie jaunu produktu izstrādes – dažādiem sejas tonālā krēma risinājumiem u. c. “Mūsu mērķis ir kļūt par pilna spektra skaistas novecošanas produktu kosmētikas zīmolu.

Šīs nišas produkti ir ne tikai pieprasīti, bet arī ļauj mums atšķirties no pārējiem kosmētikas ražotājiem, jo konkurence globālajā kosmētikas tirgū ir milzīga,” teic uzņēmējs, norādot – lai arī ir plānota strauja jaunu kosmētikas līdzekļu radīšana, tas var prasīt vairāk laika, nekā paredzēts, jo šajā nozarē ļoti svarīga ir augsta kvalitāte. “Produktu kvalitāte ir mūsu firmas zīme, par to liecina daudzie tūkstoši pozitīvo atsauksmju mūsu mājaslapā.

Tā kā nevēlamies zaudēt klientu uzticību, pie jaunajiem produktiem strādāsim tik ilgi, kamēr tie nebūs sasnieguši pilnību,” ir apņēmies K. Eglītis. Tas ir īpaši svarīgi arī tāpēc, ka “Prime Prometics” kosmētika nav lēta, piemēram, skropstu tuša maksā 27 ASV dolārus.

Atšķirībā no pārējiem kosmētikas ražotājiem, kuri gados vecākām sievietēm piedāvā “anti-aging” produktus, tādējādi cenšoties nepieļaut vai attālināt novecošanu, “Prime Prometics” piedāvā risinājumus skaistai novecošanai. Papildus produktu izplatīšanai, par kosmētikas vēstnesēm piesaistot sabiedrībā populāras dāmas, “Prime Prometics” izglīto un ar iedvesmas un padomu stāstiem cenšas palīdzēt sievietēm būt sievišķīgām jebkurā vecumā, popularizējot ideju, ka skaista novecošana ir vērtība.

“Sievietes mūsu izveidotās “pro-aging” kopienas ietvaros pēc ķīmijas terapijas dalās ar savu pieredzi, kā atgūties pēc slimības un atkal kļūt skaistām,” stāsta K. Eglītis. “Prime Prometics” produkti ir piemēroti vegāniem, jo to testēšanā netiek izmantoti dzīvnieki. Tā kā vegānā kustība pasaulē šobrīd strauji attīstās, bez šādas ražotāju attieksmes vairs neiztikt, teic uzņēmējs.

Gaida izaugsmi

“Prime Prometics” klienti pārsvarā ir no angliski runājošām valstīm, galvenokārt ASV, arī no Kanādas, Austrālijas un Lielbritānijas. Līdz šim uzņēmums un tā produkti jau ir izpelnījušies vairāk nekā 5000 pozitīvu atsauksmju no visas pasaules. “Pagaidām Latvijā “Prime Prometics” zīmola kosmētika vēl nav pieejama, jo tirgus ir pārāk mazs, kā arī loģistikas iespējas ierobežotas,” skaidro K. Eglītis.

Uzņēmumā attālināti strādā starptautiska komanda ar speciālistiem no ASV, Kanādas, Jamaikas un citām valstīm. K. Eglītis ar ģimeni šobrīd dzīvo Spānijā, no kurienes arī vada uzņēmuma darbību.

Nesen par “Prime Prometics” investoru kļuva jaundibinātais “Draugiem Group” uzņēmums “Draugiem Capital”, ieguldot tajā 1,14 miljonus eiro un kļūstot par tā mazākuma akcionāru. Eglītis ir pārliecināts, ka “Draugiem Group” iesaiste pavērs plašas iespējas “Prime Prometics” attīstībai. “Šī investīcija ir daudz vairāk nekā tikai nauda – tās ir arī jaunas zināšanas no Latvijas pirmā “vienradža” izveidotājiem, iespēja apgūt jaunus tirgus un pārdošanas kanālus,” ir pārliecināts uzņēmējs.

Viņš neslēpj, ka investīciju piesaistīt izdevies, pateicoties labajām attiecībām ar “Draugiem Group” līdzīpašnieku Lauri Libertu, kura uzņēmumā viņš savulaik strādājis. “Lauris bieži mani ir konsultējis par dažādiem biznesa jautājumiem, kad viņš uzzināja, ka meklējam investoru, teica, lai atsūtu piedāvājumu. Mums jau bija pieteikušies pāris investoru no ASV, bet pēc sarunām ar Lauri nonācām līdz dokumentu parakstīšanai ar “Draugiem Capital”.

Es uzticos viņiem, viņi zina mani, ticu, ka sadarbība būs veiksmīga,” stāsta Eglītis. Pēc investīciju darījuma noslēgšanas “Prime Prometics” komandai pievienojas arī “Draugiem Group” uzņēmuma “Fast Brands” vadītājs Jānis Bošs. Tiek gaidīts, ka viņa pieredze darbā ar e-komercijas milzi “Amazon” palīdzēs attīstīt “Prime Prometics” izaugsmi jaunos noieta tirgos un kanālos. “Draugiem Capital” investīcijas tiks ieguldītas jaunu produktu izstrādē, darbinieku piesaistē un mārketingā, jo tas ir veiksmīgas e-komercijas pamatā.

“Mūsu ambīcijas ir augt par 30% gadā, audzējot apgrozījumu un peļņu, kā arī attīstīt skaistas novecošanas kustību,” saka uzņēmējs. Viņš paredz, ka pēc kāda laika sabiedrībā mainīsies priekšstats par to, ka jādara viss iespējamais, lai nenovecotu, bet gan jācenšas to darīt skaisti. “Jau šobrīd esam visos pasaules lielākajos e-komercijas eksporta tirgos – ASV, Kanādā, Austrālijā un Lielbritānijā.

Veicinot “pro-aging” kustību, centīsimies atņemt tirgus daļu lielajiem kosmētikas zīmoliem, kas tirgo “anti-aging” produktus,” ir apņēmies K. Eglītis. Viņš nesteidz iekarot jaunus eksporta tirgus, jo šobrīd pilnībā pietiekot ar to darbu, kas ir jāiegulda produkcijas noieta veicināšanā jau esošajos, visnotaļ lielajos un nozīmīgajos eksporta tirgos. “Prime Prometics” apgrozījums 2021. gadā bija 2,98 miljoni eiro, peļņa – 344 tūkstoši eiro. Savukārt 2022. gadā uzņēmums plāno sasniegt četrus miljonus eiro lielu apgrozījumu.

PĀRKĀPUMA BŪTĪBA

Dīgsts

Interese un aizrautība ar e-komerciju.

Sēkla

Produkta izstrāde un mērķa auditorijas definēšana.

Augļi

Jaunas tirgus nišas izveide un stabila pozīcija tajā. Spēja konkurēt ar pasaules lielākajiem kosmētikas uzņēmumiem ASV un citās valstīs.

VĒRTĒJUMS: Jauna niša kosmētikas nozarē

Investīciju uzņēmuma “Draugiem Capital” vadītājs Dāvis Siksnāns: “”Prime Prometics” nolēmām investēt, jo uzņēmums pārstāv jaunu nišu kosmētikas nozarē un koncentrējas uz pasaules lielākajiem tirgiem – ASV un citām angliski runājošām valstīm. Šo tirgus ietilpība ir pietiekami liela, lai izveidotu lielu un mērogojamu uzņēmumu. Tāpat arī sabiedrība šajās valstīs pamazām vidēji kļūst vecāka, it īpaši ASV šobrīd skaitliski viena no lielākajām paaudzēm ir pēckara paaudze, kam dzīves laikā ir uzkrāti lieli naudas līdzekļi. Šis vecākās paaudzes tirgus segments ir ļoti pievilcīgs dažāda veida uzņēmumiem, bet pietrūkst uzņēmumu, kas viņus uzrunā ar savu komunikāciju. Kosmētika kā nozare mūs uzrunā, jo tajā klienti bieži pasūta preces regulāri, kas ilgtermiņā samazina mārketinga izdevumus.”