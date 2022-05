Publicitātes foto

Kosmētikas sastāvdaļu ABC: vielas, kas patiesi darbojas Ieteikt







Veikalu plauktos ir plašs ķermeņa un sejas ādas kopšanas kosmētikas sortiments – krēmi, serumi, fluīdi, maskas, ampulas… Nereti šāds piedāvājums rada apjukumu – patērētājs ir spiest izvēlēties ne tikai starp neskaitāmiem zīmoliem, bet arī orientēties konkrētu līdzekļu sastāvā, lai saprastu cik dabisks un efektīvs ir produkts.

Taču, lasot kosmētikas līdzekļu sastāvā tādus nosaukumus, kā lipīdi, jojobas eļļa, alvejas ekstrakts, šī sviests, E vitamīns, zīda proteīns u.c. vai katrs patērētājs saprot, ko tie nozīmē un kādu ietekmi atstās uz ādu?

Kosmētikas zīmola “Dzintars” Izpētes un attīstības departamenta vadītājs Aleksandrs Gurkovskis skaidro patiesi iedarbīgu kosmētikas sastāvdaļu nozīmi un funkcijas, kam patērētājiem būtu jāpievērš uzmanība.

Kaolīns (Baltais māls)

Māli ir dabiski minerāli. Tie ir iegūti no dabas nogulsnēm, kas tūkstošiem gadu bija pakļauti erozijai un klimata iedarbībai. Māli sastāv no smalkām silikātu daļiņām un satur vairākus organismam noderīgus mikroelementus piemēram, magnijs, cinks, kalcijs, kālijs, nātrijs un dzelzs.

Mālu efektivitāte skaistumkopšanā tiek atzīta jau gadsimtiem ilgi, un to galvenā funkcija ir organisma detoksikācija. Mālos esošās molekulas ir negatīvi lādētas, tādēļ tās spēj piesaistīt pozitīvi lādētos toksīnus, kas atrodas ādā – burtiski izvelkot tos kā magnēts.

Pazīstamākais un plašāk izmantotais kosmētikas līdzekļu sastāvā ir baltais māls kaolīns. Baltie māli ir ļoti delikāti, tie maigi attīra ādu un padara to zīdainu. Tādēļ šie māli ir ļoti izplatīti tieši sejas un matu kopšanas produktos, jo ir saudzīgi arī pret sakairinātu un jutīgu ādu.

Kaolīns efektīvi izvada toksīnus un maigi attīra ādu. Pateicoties savai ķīmiskai struktūrai, tas spēj adsorbēt uz savas virsmas ievērojamo organisko vielu daudzumu, atbrīvojot ādu no netīrumiem un sebuma pārpalikuma. Kaolīns noņem piesārņojuma smago metālu jonus, kas no gaisa un apkārtējas vides nonākuši uz ādas, un bagātina to ar savā sastāvā esošajiem dabiskiem mikroelementiem un sāļiem.

Turklāt kaolīns ir ļoti universāls, lieliski piemērots visiem ādas tipiem, neizraisa alerģijas un nekairina ādu. Tas izgaismo dabisko ādas mirdzumu un ir drošs, ar laiku pārbaudīts, efektīvs ingredients.

Niacinamīds

Niacinamīds ir bioloģiski aktīva niacīna jeb B3 vitamīna forma. Tas ir būtiska barības viela, kas ir nepieciešama daudzām ķermeņa funkcijām, piemēram, smadzeņu darbībai, gremošanai un nervu sistēmas veselībai. Tas arī palīdz nodrošināt mūsu šūnas ar enerģiju un labvēlīgi ietekmē to atjaunošanās procesus.

Niacinamīda priekšrocības ādas kopšanai ir plaši dokumentētas daudzās zinātniskās publikācijās. Dermatoloģijā to aktīvi izmanto jau vairāk nekā 45 gadus dažādu ādas slimību ārstēšanai. Niacinamīds efektīvi palīdz dziedēt pūtītes, akni, ādas rozāciju, atopisko dermatītu, psoriāzi un seborejas dermatītu.

Šī dabiskas izcelsmes sastāvdaļa spēj mazināt ādas novecošanās pazīmes – samazina grumbas un pigmentācijas plankumus, stimulē kolagēna veidošanos, stiprina ādas aizsargbarjeras un veicina ādas mitrināšanu, kā arī uzlabo ādas elastīgumu un tvirtumu, piešķirot tai mirdzošu un veselīgu izskatu.

Turklāt, darbojoties sinerģiski ar citu kosmētikas produktu sastāvdaļām, niacinamīds spēj pastiprināt to iedarbību. Tas ir īpaši efektīvs kombinācijā ar kosmētikas līdzekļiem, kas paredzēti sausai, jutīgai, nobriedušai un aknes skartai ādai.

Publicitātes foto

Salicilskābe

Salicilskābe dabā ir sastopama balto vītolu mizā un ir viena no senākajām cilvēcei pazīstamajām dziednieciskām vielām. Pirmie reģistrētie dati par salicilskābes lietošanu ir datēti ar 2. gadu tūkstoti p.m.ē, kad šumeri izmantoja vītola ekstraktu sāpju mazināšanai. Arī senās Ķīnas un Grieķijas civilizācijas izmantoja vītolu mizu medicīniskiem nolūkiem pirms vairāk nekā 2000 gadiem.

Mūsdienās salicilskābi un to atvasinājumus joprojām plaši izmanto kā aktīvo vielu medikamentos un kosmētikas līdzekļos. Salicilskābe kalpo kā antiseptiķis, UV filtrs saules aizsarglīdzekļos un kā dabiskas izcelsmes konservants, kas pasargā kosmētikas produktus no mikrobiem.

Pateicoties savām antiseptiskām un pretiekaisuma īpašībām, salicilskābe ir īpaši noderīga kārpu, blaugznu, pinņu un citu ādas slimību ārstēšanā, jo tā veicina drošu atmirušo šūnu noņemšanu no veselīgas ādas virsmas. Salicilskābe tiek plaši izmantota pretblaugznu šampūnu ražošanā un sejas kopšanas līdzekļos, kas palīdz ādai cīnīties pret akni, jo efektīvi attīra aizsprostotas poras un novērš komedonu veidošanos.

Salicilskābes aktīvās iedarbības dēļ, to neizmanto kosmētikas produktos kas ir paredzēti bērniem.

“To, kādas ādas kopšanas produktu sastāvdaļas izvēlēties, nosaka Tavs ādas tips, konkrētā problēma un mērķis kādu vēlies sasniegt. Bez profesionāļa palīdzības ir grūti izvēlēties sev piemērotu produktu, bet zinot to, ko dara aktīvās vielas, spējam problēmu mazināt. Minētās vielas laika gaitā ir pierādījušas savu efektivitāti un tiek plaši izmantotas dažādos ādas kopšanas produktos.

Kaolīns ir māls, kas parasti sastopams sejas maskās, savukārt salicilskābe ir beta hidroksiskābe, kas atrodama dažādos līdzekļos – mazgāšanas gēlos, serumos, maskās u.c. Kaolīns un salicilskābe efektīvi attīra poras, uzsūc liekos taukus jeb sebumu, kā arī aizvāc atmirušās ādas šūnas. Tā kā abām vielām darbība ir līdzīga, tās nevajadzētu kombinēt savā starpā. Īpaši labi sejas ādas attīrīšanai tās noderēs jutīgam un sausam ādas tipam, jo nekairinās ādu. Pirms uzklāt masku, kas satur vienu no minētajām aktīvajām vielām, sejas āda nav papildus jāattīra.

Niacinamīds ir antioksidants ar pretiekaisuma darbību, kas papildus arī stiprina ādas barjeru. Šo sastāvdaļu nevajadzētu lietot kopā ar C vitamīnu saturošiem produktiem, jo tas mazinās C vitamīna potenci. Produktus, kurus atstājam uz sejas ādas nevis nomazgājam, piemēram serums, un līdzekļus kuri satur salicilskābi, nevajadzētu lietot vienlaicīgi ar niacinamīdu, jo tas palielina skābes pH līmeni, mazinot tās efektīvitāti,” komentē Azaryan Medical Clinic dermatoloģe Zane Rūsiņa-Prikule.