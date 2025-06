“Skaņu mežš 2025”: mūsdienu mūzika no hiperpopa līdz troksnim Ieteikt







Pēc apmeklējuma ziņā veiksmīgākā gada eksperimentālās mūzikas festivāls “Skaņu mežs” izziņojis nākamā izlaiduma norises datumus: “Skaņu mežs 2025” noritēs 3. un 4. oktobrī kultūras telpā “Hanzas Perons” (Hanzas ielā 16A), un tā galvenie viesi būs hiperpopa projekts Sega Bodega, eksperimentālā rokgrupa These New Puritans, avangarda reperis Fatboi Sharif un mūsdienu džeza zvaigzne Šabaka Hačingss (Shabaka Hutchings).

Divu dienu biļetes ir pieejamas www.bilesuserviss.lv, un to cena ir 55 EUR.

Festivāls kā allaž uzlūkos pārmaiņas mūsdienu mūzikā caur visdažādāko žanru prizmu, ieskaitot popmūziku, troksni, hip-hopu, laikmetīgās mūzikas avangardu un industriālo tehno. Tiktāl izziņoti 7 festivāla mākslinieki.

Atskats uz “Skaņu mežu 2024”

“Skaņu mežs 2024” piedzīvoja ne vien rekordlielu apmeklējumu, bet arī kritiķu atzinību. Britu žurnāls “The Wire” to nodēvējis par “iespējams, nozīmīgāko eksperimentālās mūzikas festivālu Baltijas valstīs” (ko līdzīgu šis medijs par “Skaņu mežu” raksta jau otro reizi), savukārt mūzikas kritikas portāls “The Quietus” rakstīja sekojoši: “Drosmīgi kūrēts paplašināts ceļojums caur radikālām skaņām. [..] Festivāla panākumu atslēga slēpjas tajā, ka tā kuratori nebīstas veikt straujus lēcienus pāri žanru robežām.”

Par vienu no labākajiem festivāliem reģionā “Skaņu mežu” nodēvējis arī lietuviešu kultūras medijs “Ore.lt”, savukārt spāņu modes žurnāls “Metal” to raksturojis kā “atslēgas pieturpunktu starptautiskajā eksperimentālās mūzikas scēnā”.

“Skaņu mežs 2025”

Katrā no diviem festivāla vakariem būs kāds audiovizuāls priekšnesums, kas festivāla daudzveidīgo programmu pietuvinās popmūzikai: pirmajā vakarā uzstāsies īru-čīliešu hiperpopa dziedātājs un producents Sega Bodega, savukārt otrajā – stilistiski neparedzamā eksperimentālā roka grupa These New Puritans.

“Skaņu meža” ilggadējie meklējumi pēc īsteni eksperimentāla hip-hopa turpināsies ar ekscentriskā repera Fatboi Sharif priekšnesumu. Žurnāls “Rolling Stone” par viņa mūziku raksta sekojoši: “Daudzu reperu fani par saviem elkiem apgalvos, ka tie skan kā neviens cits, taču Šarifa gadījumā tā tiešām ir taisnība.”

Par šī gada goda viešņu festivālā var uzskatīt vokāla novatori un komponisti Džoanu La Barbaru (Joan La Barbara), kas ir iedvesmojusi gūzmu jaunās mūzikas, tostarp Mortona Feldmana un Roberta Ešlija šedevrus. Izdevums “San Francisco Examiner” viņu nodēvējis par “vienu no mūsu laika izcilākajām vokāla virtuozēm”.

Uz “Skaņu meža” skatuves šogad atgriezīsies arī viens no vadošajiem frīdžeza un brīvās improvizācijas bundziniekiem – Hamīds Dreiks (Hamid Drake), kas šoreiz ustāsies kopā ar britu multi-instrumentālistu Šabaku Hačingsu (Shabaka Hutchings), ko medijs “Pitchfork” nodēvējis par “vienu no izdaudzinātākajiem džeza mūziķiem pēdējo desmit gadu laikā”.

Amerikāņu “hardcore techno” producente, DJ un tetovētāja Eša Kilborna jeb Kilbourne noslēgs pirmo vakaru ar uzstāšanos, kurā atbalsosies viņas nesenākais ieraksts “If Not To Give A Fantasy”. Žurnāla “The Wire Magazine” ritmiskās mūzikas apskatnieks Miša Farants “Kilbornas” mūzikā saskata tiekšanos pēc ekstrēmām pieredzēm: “Neatlaidīgi smagnēja deju mūzika nereti sniedz gandarījumu, jo asociējas ar katartisku, skanisku paškaitējumu vai seksuāliem fetišiem – tās skaņu viļņi triecas pret ķermeni un pārmāc prātu. Kilbornas jaunais albums šādām fantāzijām piešķir nepieciešamo skaņu.”

Otrā vakara noslēdzošo uzstāšanos sniegs Palestīniešu pagrīdes mūzikas pirmgājējs Muqata’a, kura skaniski pārņemošo priekšnesumu galvenās tēmas ir atmiņa, kā arī tās fragmentēšana un pārveidošana caur skaņu.

Tuvāko mēnešu laikā tiks izziņoti citi festivāla mākslinieki, kā arī skaņu mākslas instalācijas un bezmaksas lekciju un meistarklašu programma.

Tuvāk ar festivāla māksliniekiem varat iepazīties, aplūkojot šo festivāla programmas pārskatu.

Festivāla tiktāl zināmie atbalstītāji ir Valsts Kultūrkapitāla Fonds, Rīgas Dome, Kultūras ministrija, fonds Trust for Mutual Understanding, Kulturkontakt Nord, Gētes Institūts, Eiropas Savienības atbalstītie projekti “tekhnē” un “SHAPE+”, ko atbalsta arī fonds “Pro Helvetia”, kā arī “Valmiermuiža”.

Vairāk informācijas: www.skanumezs.lv

Biļetes : https://ej.uz/SM2025

Facebook notikuma lapa: https://www.facebook.com/events/1804325026989403