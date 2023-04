Ātrās palīdzības mediķi brīdina uzņemšanas nodaļu par pacientu ar akūtu insultu. Foto no Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas arhīva

Svarīgi zināt katram! Kreisās smadzeņu puslodes insults, tā atpazīšana, cēloņi un ārstēšana Ieteikt







Evita Bugaja, audiologopēde

Pēc definīcijas kreisās smadzeņu puslodes insults ir asins apgādes traucējums kreisajā smadzeņu puslodē, bet vizuāli kustību traucējumus var redzēt ķermeņa labajā pusē – parētiska jeb maz jutīga roka, kāja un līdzsvara traucējumi.

Kreisā smadzeņu puslode ir atbildīga par valodu, spēju runāt, runāt plūstoši un ritmiski.

Insults var izpausties divos veidos: išēmisks un hemorāģisks insults. Išēmisks insults notiek tad, ja asinsvadā ir trombs, kurš ir apturējis asins plūsmu. Hemorāģisks insults nozīmē asinsvada plīsumu un asins izplūdumu galvas smadzenēs.

Riska faktori: pārejoši išēmiski insulti anamnēzē, smēķēšana, alkohola lietošana, aptaukošanās, 2.tipa cukura diabēts, arteriāla hipertensija, augsts holesterīna līmenis asinīs, sirds un asinsvadu slimības, ateroskleroze, fizisko aktivitāšu trūkums u.c.

Simptomātika pie kreisās smadzeņu puslodes insulta: muskuļu vājums ķermeņa labajā pusē, noslīdējis sejas labais lūpu kaktiņš, ierobežotas spējas pateikt un saprast prasīto un pieņemt lēmumus, grūtības veidot teikumus – Afāzija, sensoras izmaiņas ķermeņa labajā pusē, līdzsvara traucējumi, atmiņas traucējumi, košļāšanas un rīšanas traucējumi. Afāzija sevī ietver: apgrūtināta spēja “atrast” vārdus, lai izteiktos, grūtības salikt teikumu pareizā secībā, grūtības izteikties tā, lai citi saprastu.

Ārstēšana: Medikamentoza terapija (trombu šķīdināšana, asins reces mazināšana), ķirurģiska jeb operatīva terapija (angioplastika, embolektomija, stentēšana), rehabilitācija (fizioterapija – kustību un koordinācijas spēju uzlabošana; Ergoterapija – pašaprūpes uzlabošana; Audiologopēdija – runas un rīšanas traucējumu maksimāla novēršana iespēju robežās; Psihoterapija – psiholoģisks atbalsts un motivācija).

Audiologopēda taktika darbā ar pacientu ar Afāziju:

• Nav vienota terapija visiem pacientiem. Lai arī insults noticis kreisajā smadzeņu puslodē, klīniskā simptomātika atšķiras katram pacientam – vienam var būt rīšanas traucējumi un runas traucējumi, otram var būt tikai runas valodas traucējumi

• Viennozīmīgi, svarīgi ir pildīt Artikulācijas vingrinājumus sejas muskulatūrai – lūpām, vaigiem un mēlei, jo tieši šīs ir artikulācijā iesaistītās struktūras un trenējot šo struktūru muskulatūru, tālāk var veidot skaņas un no skaņām zilbes, un no zilbēm vārdus

• Novērtēt pacienta runas un valodas prasmes. Ja pacientam nav saglabāta sapratne un valoda, tālākā ārstēšanas taktika tiks veltīta sapratnes uzlabošanai, iekļaujot runas un valodas vingrinājumus

• Ja pacientam ir saglabāta sapratne, bet ierobežota runāšana, veiksmīga terapija ir dziedāšanas terapija. Vārdu izdziedāšana aktivizē pēc insulta neskarto labo smadzeņu puslodi un ļauj vieglāk atgūt spēju runāt pacientiem ar afāziju. Ļoti svarīga ir pacienta motivācija un līdzdarbošanās

• Audiologopēds pacientam var piedāvāt vārdu shēmošanu, kas sevī ietver vienkāršu frāžu atkārtošana, iegaumēšana, automatizēšana un laika gaitā, šī frāze tiek papildināta un iegūti vienkārši, vienkārši – salikti, salikti – pakārtoti teikumi

• Sapratnes uzlabošanas vingrinājumi – uzdevumi ar apgalvojumiem un pareizā apgalvojuma izvēlēšanās konkrētajam attēlam. Pareizā apgalvojuma savilkšana ar pareizo attēlu

• Atmiņas vingrinājumi – elementāru mīklu minēšana izmantojot attēlus, vai skaitļu rindas. Skaitļu rindas ir piemēram skaitīšana no 1 līdz 10. Ja pacients spēj aizskaitīt bez aizķeršanās, tad lūdz pacientu skaļi nosaukt tikai pāra/nepāra skaitļus

• Vizuālās atmiņas uzlabošana – piedāvāt pacientam divus līdzīgus attēlus, bet ar nelielām atšķirībām. Pirmais ko veicinām, ir pacienta spēja saprast, kas ir tas, kas atšķiras abos attēlos un otrais ir spēja izteikt vārdos to, kas atšķiras

• Rakstīšanas vingrinājumi – atkarīgs no pacienta spējām. Varam dot pacientam pārrakstīt skaņas, zilbes, divzilbīgus vārdus, trīszilbīgus vārdus, vienkāršus teikumus un sarežģītākus teikumus. Ja pārrakstīšanas vingrinājums šķiet par vieglu, tad pēc diktāta principa varam diktēt pacientam skaņas, zilbes, vārdus un teikumus

• Elpošanas vingrinājumi. Šo vingrinājumu mērķis ir ļaut pacientam atgūt spēju koordinēt ieelpas / izelpas runāšanas laikā

Svarīga ir precīza pacienta diagnostika un izvērtēšana, lai pielietotu pareizāko stratēģiju un terapijas metodi ārstēšanas un rehabilitācijas laikā!

Izmantotie literatūras avoti:

– https://www.upstate.edu/stroke/about_stroke/types-of-stroke/leftside-stroke.php

– https://www.flintrehab.com/speech-therapy-exercises/

– https://connectedspeechpathology.com/blog/10-best-stroke-recovery-speech-therapy-exercises

– https://stamurai.com/blog/speech-therapy-exercises-stroke-patients/