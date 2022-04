Par skolu tīkla reorganizāciju Alūksnes novada dome jau bija plānojusi lemt 24. februārī, un tad pie pašvaldības ēkas mācību iestāžu pārstāvji un bērnu vecāki organizēja protesta akciju. Foto: Līga Vīksne

Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Alūksnes novada dome nedēļas sākumā ārkārtas sēdē, kas bija izziņota trīs stundas pirms tās sākuma, pieņēma lēmumu par skolu tīkla reorganizāciju, kas paredz vairāku mācību iestāžu slēgšanu. Taču, izņemot Pededzes pamatskolu, kurā mācības vairs netiks uzsāktas jau šā gada 1. septembrī, pārējās izglītības iestādes, kuras plānots slēgt, darbu turpinās līdz 2023. gada 1. septembrim.

“Tas bija kompromiss. Jā, tas ir nepopulārs un arī drosmīgs lēmums, bet esmu gatavs uzņemties par to atbildību, lai mēs varētu dzīvot, nevis izdzīvot,” “Latvijas Avīzei” sacīja novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers (“JV”).

Domes lēmums nozīmē, ka no 2023. gada 1. septembra Alūksnes pilsētā trīs izglītības iestāžu vietā būs jauna Alūksnes vidusskola, apvienojot Alūksnes novada vidusskolu un Alūksnes pilsētas sākumskolu. Šai skolai pievienos arī Bejas pamatskolu, Malienas pamatskolu un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu.

Savukārt Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā mācības turpināsies tikai no 10. līdz 12. klasei. Novada lauku teritorijā tagad ir septiņas izglītības iestādes. Strautiņu pamatskolu reorganizēs par Strautiņu sākumskolu, kurā paliks bērnudārzs un notiks mācības no 1. līdz 3. klasei. Reorganizācija neskars Liepnas pamatskolu un Ziemeru pamatskolu, kuras plānots saglabāt.

“Necieņa pret sabiedrību…”

Par skolu tīkla reorganizāciju Alūksnes novada dome jau bija plānojusi lemt 24. februārī, kad pie pašvaldības ēkas mācību iestāžu pārstāvji un bērnu vecāki organizēja protesta akciju. Toreiz deputāti jautājumu par skolu likvidēšanu izņēma no darba kārtības.

Dome izveidoja darba grupu, lai sabiedrībā notiktu plašāka diskusija. Bija plānots, ka diskusija sabiedrībā notiks līdz vasarai. Domes sēdē otrdien Aivars Fomins (Vidzemes partija/Latvijas Reģionu apvienība) bija nemierā, ka pēkšņi diskusijas sabiedrībā ir pārtrauktas, neizvērtējot iedzīvotāju priekšlikumus, šādu jautājumu izlemjot ārkārtas sēdē. “Tā ir necieņa pret sabiedrību, kas mums uzticējās. Tas ir gājiens no spēka pozīcijām,” sēdē teica A. Fomins.

Pārsteigta par domes lēmumu bija arī Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore Janīna Pužule, kura vēl 28. martā bija piedalījusies sanāksmē, kurā apspriestas izmaiņas, kas skars novada skolas.

“Mums deva iespēju iesniegt priekšlikumus, kurus arī sagatavojām. Taču, tos neuzklausot, dome jau pieņēmusi lēmumu. Žēl, ka mūs tomēr nesadzirdēja,” “Latvijas Avīzei” atzina J. Pužule.

Viņas vadītā pamatskola atrodas 17 kilometru attālumā no Alūksnes, uz kuru bērni būs jāved. Viņa pieļāva, ka no šā lēmuma cietīs arī vietējais ēdināšanas uzņēmums, kuram skola bija viens no klientiem. Jaunannā vairs nav ne pasta, ne feldšera punkta. Ja nebūs arī skolas, varot paredzēt cilvēku pārcelšanos uz citurieni, kur pakalpojumi ir pieejamāki.

Būšot laiks sagatavoties izmaiņām

Tagad visās desmit Alūksnes novada skolās kopā mācās 1360 izglītojamie, kas būtu viena liela vidusskola, skaidroja novada priekšsēdis Dz. Adlers. Viņš turpināja – uz vienu pedagogu ir 6,3 bērni. Vidēji valstī ir deviņi skolēni uz vienu skolotāju, bet kaimiņos Igaunijā – 12 vai pat 13 izglītojamie. “Bija pēdējais brīdis pieņemt šo lēmumu, lai skaidrība būtu arī bērnu vecākiem un skolu pārstāvjiem, kuriem būs laiks sagatavoties pārmaiņām līdz 2023. gada 1. septembrim,” uzsvēra Dz. Adlers. Viņš norādīja, ka novada domei bija jāvienojas par jauno skolu tīkla modeli līdz 1. jūlijam, lai varētu pretendēt uz Eiropas fondu finansējumu un iesniegt aizņēmuma pieprasījumu izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanai.

Arī pašvaldībai būs laiks sagatavoties pārmaiņām, lai parūpētos par skolēnu aizvešanu uz skolu maksimāli īsā laikā un drošību pilsētas skolā, skaidroja priekšsēdis. Viņš nepiekrīt tam, ka līdz ar skolas likvidēšanu šo teritoriju pametīs arī iedzīvotāji. Novadā jau iepriekš vairākas mācību ie­stādes ir slēgtas, bet, piemēram, Jaunlaicenes pagastā ekonomiskā aktivitāte esot pieaugusi, nevis samazinājusies, teica Dz. Adlers.

Gandrīz pusgadu Alūksnes, kā arī Preiļu novada un Daugavpils pilsētas plānu samazināt skolu skaitu savā pašvaldībā plaši atspoguļoja mediji. Atsaucoties uz šīm ziņām, Zaļo un zemnieku savienība, kas Alūksnes novada domē ir opozīcijā, Saeimā iesniedza pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Anita Muižniecei (JKP).

Kad marta sākumā Saeimas Pieprasījumu komisija skatīja šo ZZS iesniegumu, ministre A. Muižniece skaidroja arī paredzamās pārmaiņas Ministru kabineta noteikumos. Līdz šim mērķdotācijas pašvaldībām pedagogu darba samaksai aprēķināja atbilstoši skolēnu skaitam izglītības iestādē, bet nākotnē paredzēts, ka pašvaldība saņems finansējumu par konkrētā novadā esošo skolēnu skaitu. “Tas dos iespēju pašvaldībai ar pieejamo naudas grozu plānot izmaksas un noteikt, cik izglītības iestādes novadā ir vajadzīgas,” teica A. Muižniece. Viņa uzsvēra, ka galvenais ir izglītības kvalitāte.

Ministre norādīja uz skolēnu skaita samazināšanos Alūksnes novadā, liekot saprast, ka domei kādā brīdī būtu jādomā par izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu. Taču vienlaikus A. Muižniece uzsvēra, ka no 1. līdz 6. klasei bērniem būtu jāmācās maksimāli tuvu dzīvesvietai.

Lūgts komentēt ministrijas iecerētās pārmaiņas finansējuma piešķiršanā, Dz. Adlers pieļāva, ka tas ļautu saglabāt kādu mazo lauku skolu, kur ir augsta izglītības kvalitāte, atņemot naudu pilsētas skolai. Taču tādā gadījumā rastos pretrunas un strīdi starp mācību iestādēm.

Alūksnes novada skolu tīkla reorganizācija

No šā gada 1. septembra slēgs Pededzes pamatskolu.

No 2023. gada 1. septembra izglītības iestāžu tīklā būs šādas izmaiņas:

Strautiņu pamatskola tiks reorganizēta par Strautiņu sākumskolu, kurā paliks pirmsskolas iestāde un pamatizglītības programma no 1. līdz 3. klasei.

Ernesta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā paliks izglītības programma no 10. līdz 12. klasei.

Apvienos Alūksnes novada vidusskolu un Alūksnes pilsētas sākumskolu, izveidojot jaunu izglītības iestādi – Alūksnes vidusskolu.

Likvidēs un pievienos Alūksnes vidusskolai Bejas pamatskolu, Malienas pamatskolu un Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolu.

Novadā saglabās Liepnas pamatskolu un Ziemeru pamatskolu.