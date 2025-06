Tikai nedaudz vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju sirds veselības dēļ gatavi mainīt dzīvesveidu Ieteikt







Tikai nedaudz vairāk nekā puse (56 %) Latvijas iedzīvotāju mainītu dzīvesveidu, ja ārsts norādītu, ka radušās pirmās sirds un asinsvadu slimību pazīmes, secināts “Mēness aptiekas” un pētījumu aģentūras “Norstat” veiktajā aptaujā. 39% aptaujas dalībnieku varbūt savā dzīvesveidā ieviestu uzlabojumus vai nezina, kā rīkotos, bet pārējie jeb nepilna desmitā daļa domā, ka neko nemainītu.

Gados jaunāki respondenti apliecina lielāku gatavību mainīt dzīvesveidu sirds un asinsvadu veselības dēļ. Uzzinot par sirds veselības problēmu pirmajām pazīmēm, vismazāk gatavi dzīves paradumu izmaiņām ir aptaujātie vīrieši un Latgales iedzīvotāji. Aptauja liecina, ka izmaiņām paradumos vismazāk gatavi ir iedzīvotāji ar pamata izglītību – 27%. Tāpat tām vismazāk piekristu ģimenes, kurās ir pieci un vairāk cilvēku.

“Ikvienam būtu jāpadomā par veselīgāku, pilnvērtīgāku uzturu, mērenām fiziskajām aktivitātēm un to, kā ātrāk atbrīvoties no kaitīgiem ieradumiem. Taču vienlaikus ir jāapzinās, ka viss jādara soli pa solim, jo dažas neregulāras fiziskās nodarbības vai pāris paciņu omega-3 taukskābju lietošana gadā nenodrošinās būtiskus un ilgstošus rezultātus sirds veselībai. Mēs nevaram, piemēram, sportot tikai pavasarī vai saulainā laikā! Veselīgi paradumi un izmaiņas dzīves stilā ir ikdienas ieguldījums. Varam to salīdzināt arī ar pacietību, ko prasa rūpīga dārza kopšana daudzu gadu garumā,” norāda “Mēness aptiekas” farmaceite Ieva Virza.

“Rūpēs par veselību mainīt savus paradumus nebūt nav viegli, un tas noteikti veicas labāk, ja līdzās ir atbalstoša vide, mediķi, kuru padomiem uzticēties, ģimene, draugi. Svarīgi apzināties, ka slimības gadījumā atveseļoties palīdz ne vien medicīna, bet sava nozīme ir arī apkārtējiem apstākļiem, jo īpaši, ja cilvēks nonāk ārstniecības vidē, nozīmīgs ir katrs brīdis priekam, pozitīvas izjūtas spēcina un palīdz atveseļoties,” saka pacientu biedrības Parsirdi.lv vadītāja Inese Mauriņa.

Rūpēs par sirds veselību “Mēness aptieka” ik gadu jūnijā aktualizē nozīmīgus jautājumus par sirds-asinsvadu slimībām un to profilaksi, veic sabiedrības viedokļu aptaujas un sadarbībā ar ārstiem aicina plašāk izmantot profilakses iespējas.

Reprezentatīva iedzīvotāju aptauja sadarbībā ar pētījumu aģentūru “Norstat” veikta 2025. gada maijā visā Latvijā, aptaujājot 1010 iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

