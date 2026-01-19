Foto. pexels.com

Tas, cik zobu ir mutē, lielā mērā ietekmē arī visu gremošanas sistēmu! Eksperte brīdina par nenojaustiem par draudiem 0

LA.LV
17:50, 19. janvāris 2026
Veselam Ārstēšana

Vēdera veselība sākas mutē. Kā to saprast? Ļoti tieši! Ja cilvēkam bojāti zobi vai smaganas, viņam grūti sagremot barību un līdz ar to tiek apdraudēta ne tikai gremošanas sistēma, bet pastāv riski arī aknu, aizkuņģa dziedzera un sirds slimībām – TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro gastroenterologs, endoskopists Ilona Vilkoite.

“– 11 grādos izdzīt gados vecu cilvēku, kurš samaksājis par kafiju, ir necilvēcīgi!” Pasēdēšana kafejnīcā beidzas nepatīkami 4
“Mēs vairs nereaģēsim pēc trieciena!” Ukrainai grandiozi plāni, kā apturēt krievu dronu uzbrukumus
Kokteilis
Līderis, dziednieks vai atbalsts? Jūsu partnera dzimšanas datums atklāj, kāpēc viņš ienāca jūsu dzīvē
Lasīt citas ziņas

Uzsverot mutes dobuma veselību un to, cik svarīgas ir veselas smaganas un zobi, ārste stāsta, ka mutes dobums patiesībā ir mūsu pirmais gremošanas orgāns. “Mutē ir enzīmi, kas šķeļ apēstās vielas, mutē ir arī labās un sliktās baktērijas,” teic Vilkoite. “Un tas, cik mums ir zobu mutē, lielā mērā ietekmē arī to, cik labi varam visu sagremot.”

Saprotot, ka stomatoloģijas pakalpojumu augstās cenas “pa kabatai” ne visiem, ka daudzi nepievērš pietiekami lielu vērību mutes dobuma veselībai, ārste tomēr mudina rūpēties par zobu veselību jau no agras bērnības, lai vēlāk, “lielajā dzīvē”, bērniem būtu saglabāti zobi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Dažu dienu laikā jau otrā vilcienu avārija Spānijā: viens cilvēks gājis bojā, bet vairāki guvuši ievainojumus
Sals atkāpsies vai turpinās kost degunā? Laika prognoze trešdienai
Kaut kas tāds notiek pirmo reizi 100 gadu laikā! Kanāda simulē ASV iebrukumu, iedvesmojoties no Ukrainas kara pieredzes

Pretējā gadījumā bojāti zobi un smaganas var nopietni ietekmēt daudzas orgānu sistēmas, jo mikroorganismi, kas mutes dobumā savairojas patoloģijas gadījumā, vēlāk nonāk tālāk organismā.

“Tie aizmigrē tālāk gan uz gremošanas sistēmu, gan asinsriti, gan citām sistēmām. Ir pierādīts, ka bojāti zobi ir risks gan aknu slimībām, gan aizkuņģa dziedzera saslimšanai, gan sirds slimībām.”

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Zobi ataugs paši kā haizivīm, un implantu biznesam pienācis straujš gals? Nozares jaunākie atklājumi iepriecinās maciņus
Veselam
Vidusjūras diēta var izglābt tavus zobus! Izvairies no slimības, kas skar miljoniem cilvēkus
Veselam
Kāpēc latviešiem ir tik slikti zobi? Zobārste atklāj galveno iemeslu – un nē, vainīgi nav zemie ienākumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.