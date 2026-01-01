Ilustratīvs foto. Jaunbūve.
Tukuma novadā noteikta 3% nekustamā īpašuma nodokļa likme par ekspluatācijā nenodotām būvēm 0

LETA
10:02, 1. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

No šodienas Tukuma novadā tiks piemērota paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) likme 3% apmērā tām būvēm, kurām pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, aģentūra LETA uzzināja novada pašvaldībā.

Saskaņā ar būvniecību reglamentējošajiem aktiem, ja būvdarbi sākti pirms 2014. gada 1. oktobra un būvatļaujā nav norādīts maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums, būves bija jānodod ekspluatācijā līdz 2022. gada 30. septembrim. Ja būvdarbi sākti pēc 2014. gada 1. oktobra, tie jāpabeidz astoņu gadu laikā no atzīmes saņemšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Ja šie termiņi tiek pārsniegti un būvatļauja nav pagarināta, būvei tiek piemērota paaugstinātā 3% NĪN likme no lielākās kadastrālās vērtības – zemes vai būves.

Lai izvairītos no paaugstinātā nodokļa, īpašniekiem jāpārliecinās, ka būve ir nodota ekspluatācijā vai būvatļaujas termiņš ir savlaicīgi pagarināts.

