Foto: AFP/SCANPIX Karš Ukrainā.

Ukrainas armijai izdevies notriekt 21 krievu armijas palaistos bezpilota lidaparātus "Shahed"







Naktī uz trešdienu Krievijas karaspēks Ukrainā palaidis 26 bezpilota lidaparātus “Shahed”, no kuriem Ukrainas armija notriekusi 21, vietnē “Facebook” paziņojuši Ukrainas Gaisa spēki.

Ukrainas teritorijā lidroboti ielidojuši no ziemeļiem no Krievijas Brjanskas apgabala un no dienvidiem no Azovas jūras austrumu piekrastes.

Kijivā gaisa trauksme iedarbojās neilgi pēc pusnakts. Ukrainas Gaisa spēki paziņoja, ka tiem izdevies likvidēt visus dronus, kas uzbruka Ukrainas galvaspilsētai.

Five #Ukrainian drones attacked a military airfield in the #Bryansk region, Russian media reports. An An-124 aircraft was slightly damaged. pic.twitter.com/1jH1Yev1NI — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2023

Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz trešdienas rītam sasnieguši 191 940 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.

Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 520 iebrucēji.

Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma pagājušā gada 24.februārī Krievija zaudējusi 3702 tankus, 7199 bruņutransportierus, 2946 lielgabalus, 544 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 300 zenītartilērijas iekārtas, 308 lidmašīnas, 294 helikopterus, 2505 bezpilota lidaparātus, 947 spārnotās raķetes, 5865 automobili un autocisternu, 18 kuģus un ātrlaivas, kā arī 363 specializētās tehnikas vienības.

Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.