Foto: PEXELS

Vai izlasīji? Ieskatāmies statistikā! 2023. gada vislasītākie raksti portālā LA.LV Ieteikt







Mēs, portāla LA.LV redaktori, ik dienu sekojam līdzi tam, kuri raksti jums, lasītāji, šķiet paši interesantākie, par kurām tēmām jūs lasāt vislabprātāk. Gadu mija tradicionāli ir laiks, kad tiek veikti dažādi kopsavilkumi, apkopota “lielā bilde”, tāpēc šoreiz nolēmām dalīties arī ar jums!

Varbūt palaidi garām rakstu, kuru izlasījuši neskaitāmi ļaudis? Piedāvājam jums LA.LV pērnā gada lasītāko rakstu TOP 10!

1.vietā Ineses Supes raksts par kādu ļoti traģisku gadījumu Carnikavā, kad vienlaikus jūrā noslīka 3 cilvēki. Carnikavā jūrā vienlaikus noslīkuši 3 cilvēki: “Viens no viņiem bija saderinājies, krastā bija arī viņa bērns…”

2.vietā stāsts, ko pamanījām “TikTok” platformā par kādu neparastu pāri. Latviešu pāris jau trešo gadu dzīvo teltī mežā: “Man ir vēzis, bet tas vairs neprogresē, jo skarbos apstākļos imunitāte ir labāka”.

3.vietā raksts, ko sagatavoja Māris Antonevičs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”. Putins pievēršas Latvijai.

4.vietā atkal Ineses Supes ļoti emocionāls raksts par kādu skumju notikumu. BKUS pēkšņi mirst mamma, kura tur atradusies kopā ar onkoloģiski sasirgušu dēliņu… Sabiedrība cenšas palīdzēt bēdu sagrautajam tēvam

5.vietā no ārvalstu medijiem tulkots raksts. Burtiski minūti pēc piesolītās krievu uzvaras Ukrainā Putins saņem smagu triecienu no ukraiņiem.

6.vietā arī stāsts no ārzemēm. Trīs nolaupītie bērni atrasti – nosietām kājām un cimdiem rokās. Vecāki viņus vēlējās nelegāli izvest, iespējams, uz Baltkrieviju.

7.vietā kāds salīdzinoši jauns stāsts saistībā ar neseno Judžu ģimenes šķiršanos. Lindas Tuntes raksts pēc intervijas ar ģimenes kaimiņu. Judžu ģimenes kaimiņš nespēj klusēt: “Mūsu mājas atrodas pilnīgi blakus, un es esmu redzējis visu”.

8.vietā atkal Vladimirs Putins, šoreiz ar savu “kārtējo nāvi”. “Pulksten 20.42 pēc Maskavas laika ārsti pārtrauca reanimāciju un konstatēja nāvi.” Baumo, ka Putins ir miris.

9.vietā fotoreportāža no kāda latviešiem ļoti skumja notikuma – Lilitas Ozoliņas pavadīšanas mūžībā. FOTO. No Dailes teātra mūžībā pavadīta viena no spožākajām teātra zvaigznēm – aktrise Lilita Ozoliņa.

Savukārt pērnā gada topu noslēdz un 10.vietā ierindojas raksts, kas pārsteidza – ielas vidū no auto izkritis zārks. VIDEO. Apbedīšanas pakalpojumu milzīgās izmaksas liek iedzīvotājiem pašiem tikt ar visu galā. Rezultāts – zārks izkrīt no auto ielas vidū.

Liels paldies, ka mūs lasāt! Tas rosina mūs pamanīt arvien jaunus stāstus un ziņas, lai tās pavisam “karstas” piegādātu jums katru dienu!

Lai labām ziņām pārpilns mums visiem šis gads!