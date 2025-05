“Vai tas ir normāli, ka var gulēt pat 12 stundas?” Miega speciāliste atbild uz satrauktas sievietes jautājumu Ieteikt







TV24 raidījumā “Ārsts atbild”, kurā tika runāts par miegu un miega traucējumiem, kāda skatītāja vaicāja par savu māti, kurai ir 86 gadi: “Vai tas ir normāli, ka viņa var gulēt pat 12 stundas apmēram no pulksten 22:30 līdz pulksten 9:30 no rīta?” Uz šo skatītājas jautājumu atbildēja “Skrides Sirds klīnikas” neiroloģe, miega speciāliste Sintija Strautmane.

“Ļoti labs jautājums. Par miega slimībām un traucējumiem mēs runājam ne tikai tad, kad ir bezmiegs vai krākšana. Ir arī tādas pastiprinātas miegainības slimības, kas ir ilgstošas neiroloģiskas slimības, kad smadzenes pietiekami daudz neražo tās vielas, kas mums atbild par nomodu un modrību. Šajā gadījumā kundzei ir 86 gadi, un ir jāsprot, vai viņa tiešām guļ tās 12 stundas?” skaidroja Strautmane.

“Skrides Sirds klīnikas” ārste ieteica 86 gadus vecajai sievietei veikt miega izmeklējumus.

“Nebūs tā, kad atnāk cilvēks un saka, ka guļ 12 stundas, un mēs uzreiz veicam miega izmeklējumu. Nē! Pirmais posms ir, ka mēs vispirms aprunājamies ar šo cilvēku – mēs ievācam detalizētu anamnēzi par to, kāds miegs ir bijis līdz šim, vai kāds ir novērojis krākšanu, neparastu uzvedību miega laikā, ir vai nav sapņi. Tad mēs skatāmies, cik ātri viņa aizmieg, vai ir kādas mikro pamošanās epizodes, vai ir miegainība dienas laikā, kādas ir blakusslimības, medikamentu lietošana. To visu mēs saliekam kopā! Uz vietas liekam aizpildīt arī pašnovērtējuma anketu par to, kas attiecas gan uz krākšanu un miegainību, gan uz garastāvokļa traucējumiem. Tas jau mums dod ļoti daudz,” sacīja “Skrides Sirds klīnikas” neiroloģe, miega speciāliste Strautmane TV24 raidījumā “Ārsts atbild”, atbildot uz kādas skatītājas jautājumu.

“Protams, miegainība būtu zaļā gaisma, kad mēs varētu veikt miega izmeklējumu. Miega izmeklējumi ir dažādi, bet biežāk ir poligrāfija un polisomnogrāfija,” norādīja Strautmane, demonstrējot TV24 raidījumā foto, ar kādām metodēm un ierīcēm notiek miega izmeklējumu veikšana.

